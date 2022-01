Jorge Luis Pinto confía en que la selección Colombia irá a Catar, pero le preocupa el actual momento del equipo

El exseleccionador de Colombia habló con Infobae sobre el partido de preparación de La Tricolor. Foto: EFE/Dan Himbrechts/Archivo

La Selección Colombia empezará un 2022 lleno de grandes retos con un encuentro de preparación ante Honduras en Estados Unidos. El equipo de Reinaldo Rueda tiene como objetivo clasificar al Mundial de Catar 2022 y para ello deberá conseguir resultados positivos en los cuatro partidos por Eliminatorias ante Perú, Argentina, Bolivia y Venezuela.

Para este partido, el técnico Reinaldo Rueda citó 20 jugadores para el partido amistoso, sin embargo, Sebastián Gómez tuvo que ser reemplazado por Yeimar Gómez, mientras que Cristian Arango, que también dio positivo, tuvo que ser aislado y no estará disponible para el partido que se llevará a cabo en Fort Lauderdale.

El partido se disputará este domingo 16 de enero a las 5:30 p.m. (hora colombiana) en el Lockhart Stadium en Fort Lauderdale – Florida (Estados Unidos) y servirá como juego de preparación antes de la doble fecha de Eliminatorias ante Perú (viernes 28 de enero) y Argentina (martes 1 de febrero).

También puedes leer: Esto cuesta ver a la selección Colombia en sus partidos contra Honduras y Perú

Jorge Luis Pinto: “Rueda tiene que tener gente prevista para cualquier emergencia”

El exseleccionador habló con Infobae del partido ante Honduras en Estados Unidos y afirmó que al equipo de Rueda le, "falta un poco más de riesgo". Foto: Getty Images

En entrevista con Infobae, el técnico Jorge Luis Pinto, que dirigió la Selección Colombia entre 2006 y 2008 y a la Selección de Honduras desde 2014 hasta el 2017, se refirió al partido de La Tricolor, los aspectos tácticos que deberá mejorar el equipo de Rueda y los grandes retos que afrontará para poder clasificar al Mundial de Catar 2022.

Reinaldo Rueda cuenta con 19 jugadores para el partido de Honduras, en donde destacan los experimentados Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Yimmi Chará, sin embargo, este juego le permitirá probar nuevos futbolistas y modelos de juego. En una semana se conocerá la lista definitiva de convocados para la doble fecha de Eliminatorias.

Sobre el encuentro, Jorge Luis Pinto aseguró que es un “partido para probar”, y resaltó este juego le da la oportunidad al técnico Rueda de conocer más futbolistas y tener varias opciones en caso de tener bajas en un futuro, teniendo en cuenta los altos índices de contagios de COVID-19.

“Es un equipo nuevo de alguna manera, que está adquiriendo experiencia y por supuesto eso le va a servir mucho a los jugadores que hoy o mañana los va a utilizar y él tiene tener gente prevista para cualquier emergencia, más con esto de la pandemia hoy. A mí me gusta que pruebe esos jugadores, me parece que es un deber, porque en la emergencia uno tiene que llamar y si uno no conoce se complica, ahorita le permite conocerlos para cualquier emergencia”.

No dejes de leer: Boletas Colombia vs. Perú: fechas, horarios y quiénes tienen prioridad para comprar

Uno de los aspectos a mejorar en la Selección Colombia es la falta goles y de triunfos en las Eliminatorias. La Tricolor no gana desde el pasado 9 de septiembre del 2021, cuando se impuso por 3-1 a Chile en Barranquilla y desde ese entonces a disputado cinco partidos, acumulando cuatro empates y una derrota, todos los partidos sin goles a favor.

“Falta un poco más de riesgo, un poco más de equipo en todas las líneas, que se genere buen fútbol, especialmente en el último cuarto. Ahí es la pregunta, no solamente para el técnico, sino que los jugadores desde adentro pongan y desarrollen su fútbol”.

Sobre el rival del domingo, aseguró que, “esa selección no la he podido ver bien, encuentro que hay varios jugadores nuevos, más cuando no tienen algunos que están en el fútbol internacional. Hoy no tengo la visión clara de lo que es la Selección de Honduras en este momento”.

Colombia se enfrentará a Honduras, posteriormente se medirá a Perú en Barranquilla y Argentina en Buenos Aires por las Eliminatorias. En Marzo disputará los últimos dos encuentros de cara al Mundial, recibirá a la Selección de Bolivia en casa y por último visitará a la Selección de Venezuela que ahora es dirigida por el técnico José Néstor Pékerman.

También te puede interesar: Alerta en la selección Colombia: David Ospina se lesionó el gemelo izquierdo en la Coppa Italia

Para Pinto, la clave es, “aumentar el fútbol en ciertas líneas, generar riesgo ofensivo y que de vez en cuando quedemos mal parados, pero que sepamos cómo solucionar cuando quedemos mal parados, pero darle superioridad numérica en ataque y encontrar más opciones de gol”, aseguró el técnico.

Finalmente, ante la pregunta, ¿si cree que Colombia irá al Mundial’, afirmó que, “yo tengo confianza, pero no está fácil el momento”.

NO DEJES DE LEER: