Selección Colombia podría verse beneficiada con el pedido que el París Saint Germain le hizo a la AFA REUTERS/Henry Romero

Desde hace un par de días se está hablando con la posibilidad de que el futbolista Lionel Messi no esté con la selección de Argentina en el partido que jugará ante su similar de Colombia el próximo 1 de febrero. Si bien el astro del fútbol mundial se recuperó del coronavirus la semana anterior, y se reincorporó a los trabajos del plantel del París Saint-Germain, su estado de salud no sería el óptimo.

El pasado miércoles, y luego de estar varios días aislado en su Rosario natal, luego de contraer COVID-19, Messi aterrizó en París tras dar negativo en la prueba de coronavirus. Sin embargo, sus trabajos han sido diferenciados en comparación a los de sus compañeros.

Ahora bien, en lo que se refiere a la selección albiceleste, el técnico Lionel Scaloni aún está diagramando lo que será su lista de convocados para los encuentros con Chile y Colombia, correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

El entrenador del seleccionado argentino dará a conocer en las próximas horas el listado con los futbolistas que afrontarán los compromisos del 27 de enero y el 1 de febrero ante Chile, en Calama, y Colombia, en Córdoba, respectivamente, por las fechas 15 y 16 del torneo continental.

A pesar de que ya tiene asegurada su clasificación al Mundial, Scaloni maneja la preocupación de tener algunas bajas en los siguientes encuentros, especialmente en los casos de algunas de sus principales figuras.

Y en ese aspecto el primero en la lista es justamente el capitán, Lionel Messi, que acaba de superar un proceso de contagio en coronavirus y se encuentra realizando tareas diferenciadas con su club. Así mismo, Ángel Di María, también jugador del PSG, dio positivo días atrás y no estaría dentro de los llamados.

Es por esto que desde el equipo francés se le habría hecho la petición a la Asociación del Fútbol Argentino de que Leo Messi no juegue los próximos encuentros de la selección, en los que se destaca el decisivo compromiso para los colombianos.

Así lo dio a conocer el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa ‘Blog Deportivo’, de la emisora Blu Radio. Según comentó el conjunto parisino ya habría pedido a la AFA que le descanso en las dos próximas fechas al ‘10′, dado que su selección nacional ya clasificada.

“Nos llegó un personaje, que nos pidió reserva, que nos contó que el PSG aboga ante la AFA para que Lionel Messi no sea convocado para las dos próximas fechas; esto, en vista de que Argentina ya está clasificada y que el jugador no está en su mejor rendimiento. Lo solicitaron y la AFA no ha tomado la determinación, pero podría concederse esta solicitud. El PSG manifestó que le quedan debiendo el favor y después ven cómo se lo pagan. Ya está en el escritorio de Lionel Scaloni la solicitud”, afirmó el comunicador.

Y es que también se confirmó que Messi estaría en condiciones días antes del juego ante la Tricolor y esto no sería lo ideal, pues los tiempos serían muy justos y podrían arriesgar la salud del jugador.

“Mi información es similar, Messi se sumó tarde a los trabajos del PSG porque tuvo COVID. En el último fin de semana, no jugó porque no está al 100% en lo físico. En el departamento médico del PSG, creen que podrá estar bien el 23 de enero, contra Brest. Ya le hicieron saber, a la AFA, que Messi no será sometido a este viaje, en un año con tanta exigencia”, contaron.

De esta manera, Messi se perdería los duelos ante Chile y Colombia, con ambas selecciones jugándose todavía el pase a la tan anhelada cita orbital. El delantero argentino podría centrarse así en preparar el duelo de octavos de la Champions ante el Real Madrid sin arriesgarse a problemas físicos.

De hecho, hace unos días TyC Sports también informó sobre la posibilidad de que Messi esté ausente en la próxima lista de Scaloni. “La Pulga tuvo una charla con el cuerpo técnico del seleccionado, que le propuso otorgarle un descanso para estos cotejos. Sin embargo, el rosarino no quiso dar definiciones sobre el tema en este momento; prefiere aguardar hasta que se acerque la fecha de los encuentros y tomar su decisión en base a su estado físico y la opinión de su club, el PSG”, afirmaron.

Argentina y Colombia se verán las caras el próximo 1 de febrero en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, desde las 6:30 p.m., hora colombiana.

