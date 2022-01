¿Tiene síntomas de COVID-19?, Ministerio de Salud indica en qué momento debe acudir a los servicios de salud

Algunas personas que han presentado síntomas desconocen el proceder en estos casos, y se preguntan, ¿debo asistir o no a los servicios de salud?.. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia está viviendo la cuarta ola de contagios de COVID-19 y los casos diarios siguen incrementando, esto se debe en gran parte a la variante ómicron y su alta capacidad de transmisión. Es por eso que algunas personas que han presentado síntomas desconocen el proceder en estos casos, y se preguntan, ¿debo asistir o no a los servicios de salud?.

El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño, dio a conocer en qué casos las personas sí deberían asistir a los servicios de salud de manera presencial, esto con el fin de que, solo los casos que requieran atención médica inmediata puedan ser atendidos a la mayor brevedad posible.

Para el Ministerio de Salud es muy importante que todas las personas que presentan síntomas tengan claro en qué momento deben acudir, de manera presencial, a los servicios de salud, ya que, “esta aceleración de contagios también representa un desafió al sistema de salud”.

“Recordemos asistir los servicios de salud, solamente si tenemos signos de alarma tales como, la dificultad respiratoria, una fiebre muy alta que no cede, vómitos excesivos o en general cualquier alteración del estado de consciencia. Cualquier signo de alarma que haga evidente la necesidad de consultar presencialmente al médico”, aseguró Julián Fernández.

Con respecto a las personas que no presentan los signos de alarma, pero tienen otros síntomas más leves, el director de Epidemiología y Demografía afirmó que, “la recomendación es no asistir presencialmente a los servicios de salud para evitar la congestión en las puertas de entrada y pedir atención domiciliaria o virtual”.

Además agregó que, “todas las personas que tengan síntomas respiratorios tienen que aislarse inmediatamente, sin importar su estatus de vacunación o edad. Es así como contribuimos a cortar las cadenas de transmisión”.

Invitó a las personas a que mantengan las medidas de prevención como el correcto uso del tapabocas, el lavado constante de manos y mantener una buena ventilación en los espacios cerrados. También hizo un llamado a las personas para que se vacunen o completen sus esquemas de vacunación con la dosis de refuerzo.

“Debemos aumentar la velocidad de aplicación de la dosis de refuerzo. Recordemos que todos los mayores de 18 años que hayan completado su esquema de vacunación hace 4 meses o más, puede aplicársela ya, protegerse mejor y proteger a los demás”, afirmó.

Sobre la nueva variante, que ya predomina por más del 90% en el Colombia, afirmó que, “ómicron genera desafíos para el sistema de salud pero tenemos herramientas para enfrentarla. Aunque es menos severa, no significa que no haga daño. Afecta especialmente a no vacunados, a quienes no tengan vacuna de refuerzo o su esquema de vacunación esté incompleto”.

¿Cuáles son los síntomas más comunes de ómicron?

La nueva variante, que apareció por primera vez en noviembre, en poco tiempo ha logrado llegar a muchos países del mundo debido a su rápido nivel de propagación. Desde ese entonces, la OMS y diferentes entidades de salud a nivel del mundo han determinado cuáles son los síntomas más comunes, teniendo en cuenta que muchos de ellos podrían parecerse a los de una gripe común. Estos son los síntomas:

