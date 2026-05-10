Bogotá trasladó a 52 menores Emberá tras detectar riesgos durante celebración del Día de la Madre en la UPI La Rioja

Equipos de Integración Social activaron medidas de protección tras detectar situaciones de riesgo para menores en la UPI La Rioja. - crédito Integración Social

La Alcaldía de Bogotá realizó el traslado de 52 niñas, niños y adolescentes de la comunidad Emberá a entornos seguros, luego de identificar riesgos graves durante la celebración del Día de la Madre en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, según informó la Secretaría Distrital de Integración Social.

El operativo se llevó a cabo el sábado 9 de mayo, tras detectarse situaciones de vulnerabilidad y consumo de alcohol entre menores y adultos en el espacio donde los indígenas Emberá permanecen temporalmente.

PUBLICIDAD

Contingencia por consumo de alcohol y riñas

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social, funcionarios territoriales observaron altos niveles de alicoramiento entre adultos y menores durante la jornada. Entre los casos detectados, se reportó el de una adolescente de 13 años en estado de embriaguez, cuya madre también se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que dificultó la valoración médica inmediata.

La entidad indicó que, ante la gravedad de la situación, se solicitó el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes apoyaron en la activación del plan de contingencia para salvaguardar los derechos de los menores. La alcaldía detalló que se identificaron riñas y otras conductas de riesgo durante el festejo.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Integración Social confirmó el traslado de 52 niñas, niños y adolescentes Emberá a espacios seguros en Bogotá. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda (referencia)

Traslado a Centros Amar

Como resultado de la contingencia, los 52 menores Emberá fueron trasladados a los Centros Amar de Bosa, Corabastos y Mártires II, donde permanecen en condiciones de protección mientras se supera la situación de riesgo. Según la Secretaría Distrital de Integración Social, el traslado busca garantizar la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes hasta que se asegure su bienestar mediante compromisos con sus familiares.

La entidad subrayó la necesidad de la corresponsabilidad familiar y social, recordando que la protección de la infancia es una obligación constitucional y legal, conforme al artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia.

PUBLICIDAD

En la UPI La Rioja se reportaron riñas, consumo de alcohol y presuntos riesgos para menores durante una celebración del Día de la Madre. - crédito Integración Social

Antecedentes recientes de violencia

El hecho no resulta aislado. El 4 de mayo, dos funcionarias de la Secretaría Distrital de Integración Social sufrieron agresiones por parte de integrantes de la comunidad Emberá en la misma UPI La Rioja, en medio de actividades institucionales. Uno de los incidentes incluyó un acto de tocamiento indebido hacia una funcionaria, presuntamente por parte de un hombre en estado de alicoramiento, lo que obligó al retiro temporal del equipo de trabajo y a la activación de rutas de protección para el personal.

En otro episodio, el equipo fue agredido a las afueras de la UPI, resultando una funcionaria con lesiones leves. La Secretaría rechazó estos actos de violencia y reiteró su compromiso con la protección tanto de la niñez como de los servidores públicos.

PUBLICIDAD

Llamados de responsabilidad y prevención

El Secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, emitió un llamado a la comunidad Emberá para que sus celebraciones se desarrollen sin poner en riesgo a la niñez. Angulo publicó en su cuenta de X: “Es su obligación constitucional cuidar a los niños y a las niñas. El art. 44 de la Constitución nos ordena que los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los demás”.

Asimismo, instó a evitar el consumo de alcohol por parte de menores, la violencia intrafamiliar y cualquier conducta que comprometa la seguridad de los niños y adolescentes. La Secretaría Distrital de Integración Social anunció que continuará con acciones de acompañamiento territorial e interinstitucional para salvaguardar los derechos de la infancia Emberá en la ciudad.

PUBLICIDAD

Roberto Angulo pidió apoyo del ICBF y de la Policía de Infancia para proteger a los menores de la comunidad Emberá. - crédito @RobertoAnguloS/X

Líneas de atención para casos de violencia

La administración recordó a la ciudadanía que existen canales habilitados para reportar situaciones de violencia o riesgo. En caso de emergencia, se puede llamar al 123. Para atención a víctimas de violencia de género, está disponible la línea nacional 155, y para denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, se pueden usar los números 018000919748, 122 o en Bogotá el 601 5702000.