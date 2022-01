Video | “No me voy a prestar para esa payasada”: Epa Colombia paró a los políticos que la buscan

Fotografía tomada de Instagram @epa_colombia

Con miras a las elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán el próximo marzo son varias las celebridades que han expresado su opinión al respecto al apoyo que brindarán a los candidatos que más los convenzan.

El primer caso que se vio fue la imagen que compartió Rodolfo Hernández en compañía de Yeferson Cossio, quienes después de hacerse unas cuantas miradas en redes, por fin se encontraron en persona a finales de diciembre de 2021.

En esta oportunidad, la contactada fue Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, quien a través de sus ‘InstaStories’ señaló que son varios los políticos los que le han ofrecido dinero para que participe en las diferentes correrías. Sin embargo, la empresaria expresó su opinión al respecto y dejó en claro su posición.

“Yo no le debo nada a nadie, ya pagué los favores que me habían hecho. Yo no voy a apoyar ninguna campaña, ningún político, ningún partido porque vale más mi amistad que yo ponerme a recibir dinero, tener dinero y no tenerte a ti (…) Te lo dejo claro amiga, no me voy a dejar comprar”, mencionó la exitosa empresaria.

Asimismo, Daneidy Barrera Rojas agradeció a sus seguidores y a quienes han sido fieles con ella al momento de comprar sus productos, porque gracias a ellos es que la empresaria logró salir adelante.

“Quien me sacó adelante fuiste tú, quien me compra eres tú y no ellos, entonces te lo digo aquí en la cara. Te amo linda, te llevo en mi corazón, ando trabajando”, no sin antes recalcar que tiene cerca de tres funcionarios de la Dian preguntándole por las ventas de sus productos y los millonarios ingresos que tiene.

Entre las pullas que lanzó a los gobernantes, la bogotana hizo mella en el comentario de la alcaldesa Claudia López cuando afirmó que si no quería pagar impuestos era mejor que vendiera el carro, a lo que Epa Colombia mencionó que en Colombia lo único que quieren es ver pobres a los emprendedores.

“Te quieren ver pobre mi amor, por eso tener empresa en Colombia es súper difícil, por eso amiga apoyes a la derecha, al de izquierda, el del medio, al del centro, no la da linda, sal porque tú quieres salir adelante, porque tú lo quieres lograr”, concluyó la generadora de contenido.

Aquí el video completo de Epa Colombia :

La empresaria contó a sus seguidores que la han buscado varios políticos con miras a las elecciones legislativas

Las declaraciones de Daneidy Barrera se registraron después de visitar una cárcel de mujeres donde llevó elementos de aseo personal para las reclusas y donde además, próximamente comenzará un proyecto de resocialización de las mujeres que se encuentran recluidas para que a su salida tengan la oportunidad de conseguir un empleo digno.

El pasado 18 de diciembre de 2021, la empresaria compartió una publicación en la que hizo el anuncio de este proyecto social y entre lágrimas, confesó que las mujeres que se encuentran allí merecen una segunda oportunidad.

“Esta mañana estuve en la cárcel y me encontré con mujeres maravillosas, fue increíble, nunca había estado en una cárcel… y lo más bonito es que la cárcel me aceptó mi proyecto, me siento súper feliz y le voy a poder cambiar la vida a todas esas niñas amiga, creo que cuando Dios te cambia la vida, te la cambia, Dios es grande, maravilloso, poderoso”, expresó Daneidy Barrera Rojas en sus ‘InstaStories.

