Los memes le cobran a Claudia López sus declaraciones sobre el pico y placa y los impuestos a los vehículos

Noviembre - 11 - 2015. Bogotá Panel de Opinión, Cifras & Conceptos. En la foto: Claudia López, Senadora. (Colprensa - Diego Pineda)

Todo ocurrió mientras la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, concedía una entrevista a Noticias Caracol. Allí, Juan Diego Alvira le preguntó sobre las quejas que tienen los ciudadanos referentes al impuesto vehicular por cuenta del nuevo pico y placa todo el día, porque muchos aseguran que el uso será menor y el pago del tributo el mismo.

La mandataria salió al paso con una respuesta muy poco ortodoxa para muchos:

“Los impuestos son por tener carro, lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público, o compártalo. No hay derecho, no es lógico, no es racional que el 20 % de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen al 100 % de los bogotanos. Eso no lo paga ningún impuesto”, fue la retadora respuesta de la alcaldesa de Bogotá.

Sin embargo, la alcaldesa trató de calmar las aguas luego de sus declaraciones, señalando que eran pocos los ciudadanos que contaban con la fortuna de movilizarse en su propio vehículo, pero el comentario estaba hecho y fueron más los indignados que no tardaron en inundarlas con memes.

Antes estas declaraciones, personalidades de la farándula colombiana como Hassam, Diamante Eléctrico, el nadador Jorge Iván del Valle y hasta el exvicepresidente Francisco Santos se sumaron a la ola de memes que inundó las redes sociales.

Los ciudadanos no se quedaron callados en esta oportunidad y expresaron su inconformismo contra las controvertidas declaraciones de Claudia López, pues también cuestionaron los tiempos que puede tardar el desplazamiento en Sitp y la espera de los buses zonales y otros criticaron la falta de seguridad para movilizarse en transportes alternativos como bicicletas, pues si no llevan mala suerte y sufren algún accidente por un carro particular, son atracados y lastimados en su humanidad al momento del hurto.

¿Cómo ‘hacerle el quite’ al pico y placa?

En la reglamentación del nuevo modelo de pico y placa hay una serie de excepciones para poder sacar el carro, de ser necesario. La alcaldesa invitó a la ciudadanía a priorizar el uso compartido del carro, que al ser ocupado por tres o más personas, en un mismo trayecto, queda libre de la restricción.

El llamado ‘pico y placa solidario’ también contempla el pago de una tarifa especial para que los carros se ‘salten el pico y placa’. Para acceder a este, los ciudadanos se deben registrar en la página web de la Secretaría de Movilidad y pagar unas tarifas para así quedar exentos de la restricción de movilidad.

Las tarifas:

- por un día 51.700 pesos

- por un mes 413.000 pesos

- por seis meses 2.066.200 pesos.

