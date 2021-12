Por primera vez, el Grupo Niche no estará en la Feria de Cali: Alegan que Corfecali sí tenía presupuesto para contratarlos

Antes de conocerse como la Feria de Cali, nació con el nombre de la Feria de la Caña de Azúcar en 1957 y se consolidó con actividades taurinas, las cuales eran de carácter exclusivo.

22 años después, el maestro Jairo Varela junto con Alexis Lozano y un grupo de músicos crearon el Grupo Niche, curiosamente en Bogotá, pero en 1983 la agrupación se consolidó en Cali.

Fue por aquella época que los llamaron para hacer parte de la Feria, cuando fue puesta en marcha la idea de crear un Salsódromo y se decidieron incluir los conciertos; desde allí, Niche ha sido el encargado de amenizar esta festividad, convirtiéndose así en un infaltable. Sin embargo, tal tradición se rompió este año, pues no fueron contratados en la alineación oficial de artistas.

Dicha situación no pasó desapercibida por muchos melómanos y hasta en ciertos sectores de la prensa, pues tanto para unos como para otros, el no llamado a la orquesta de Jairo Varela debió obedecer a temas de fuerza mayor, pues no anunciaron su ausencia por temas de salud como sí ha ocurrido con otros talentos como el Gran Combo de Puerto Rico, Fruko y sus tesos y Rey Ruiz, entre otros.

Por esa razón, la agrupación emitió un comunicado afirmando que no fueron tenidos en cuenta para engrosar la lista de artistas que se presentaron en la Feria, por primera vez desde que ésta decidió incluir a Niche.

A través de un comunicado, el grupo dirigido por José Aguirre, indicó que la decisión pasó por un tema económico. “Termina la Feria de Cali 2021 y por primera vez en su historia, el Grupo Niche no estuvo en la programación oficial de una Feria de Cali. A quienes corresponden tomar las decisiones les pareció costoso”, y agregaron que aquella versión entregada por Corfecali -gremio encargado de reunir a los artistas-, no era cierta.

“Revisando la programación, sí hubo presupuesto, pero no se valora lo propio. No tienen la perspectiva de ver que las más bellas flores crecen en el jardín de tu casa”, exclamó el conjunto emblema de la salsa en Colombia.

Y es que ya hubo una discusión previa al inicio de la festividad entre Aguirre y las directivas de Corfecali; mientras que los últimos indicaron que el valor que envió Niche en su cotización era muy alto, el conjunto manifestó que la entidad le envió una contraoferta “La cual fue realizada de forma verbal el pasado domingo por un directivo de Corfecali, no fue aceptada por nosotros, pero se les dio una nueva cotización económica, también de forma verbal”, alegaron en diálogo con El País, de Cali.

Finalmente, en el mensaje compartido por la agrupación vallecaucana, lamentan que “a las directivas que rigen la Feria solo le importaron las estadísticas financieras y no valoraron el hecho de que el Grupo Niche, creación del Maestro Jairo Varela, es un orgullo de Cali con 40 años de historia que han sido ratificados recientemente con sendos Grammy Latino y Anglo”.

Vale mencionar que el Grupo Niche sí fue contratado en el Valle del Cauca, pero fue para amenizar una fiesta privada que no tenía relación con la Feria y al respectó ya había hablado el maestro Aguirre, precisando que ni ellos, ni la Cali Big Band y otros artistas locales reconocidos, fueron tenidos en cuenta.

“Estamos en el ojo de Corfecali”, señaló el director de Niche a El País. Cabe señalar que la icónica agrupación estará presente en el Festival de la Luna y el Sol, donde “llevaremos en alto el nombre de La sucursal del cielo”.

