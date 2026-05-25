Qué pasaría si Claudia López gana la Presidencia de la República en 2026: expertos opinan sobre el dilema de gobernar sin mayorías

La eventual llegada de Claudia López a la Presidencia en 2026 reabre el debate sobre el rumbo político del país en medio de un escenario marcado por la fragmentación y la incertidumbre institucional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La eventual llegada de Claudia López a la Presidencia de la República en 2026 reabre un debate que no se limita a la competencia electoral, sino que se extiende a la capacidad de gobernabilidad en un país atravesado por tensiones políticas, crisis de seguridad y un Congreso fragmentado. Aunque la exalcaldesa de Bogotá aparece lejos de los punteros en las encuestas, su nombre sigue ocupando un lugar relevante dentro del análisis académico sobre lo que podría implicar un cambio de rumbo frente al saliente gobierno de Gustavo Petro.

A menos de ocho días de la primera vuelta presidencial, la atención pública se concentra en los aspirantes que lideran las mediciones. Sin embargo, detrás de esos nombres también aparecen figuras que, pese a sus bajos porcentajes de intención de voto, todavía despiertan preguntas dentro de sectores políticos y académicos.

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Claudia López hace parte de ese grupo y afronta una campaña decisiva, marcada además por su advertencia de abandonar definitivamente la carrera presidencial si no consigue llegar a la Casa de Nariño.

Para entender qué implicaría una eventual presidencia de López, Infobae Colombia conversó con el politólogo y asesor legislativo Felipe Melo y con el académico de la Pontificia Universidad Javeriana Camilo González Vides, expertos que analizaron el impacto político, económico e internacional de un hipotético gobierno suyo.

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Claudia López y su eventual proyecto presidencial en Colombia 2026

Felipe Melo explicó que uno de los primeros movimientos de Claudia López estaría relacionado con seguridad. Según indicó, su administración intentaría marcar distancia frente a la política de ‘Paz Total” impulsada por Petro y reemplazar ese enfoque por una estrategia orientada hacia el combate del crimen organizado transnacional.

Uno de los principales cambios que propondría sería un giro frente a la “Paz Total”, reemplazándola por un enfoque centrado en el crimen organizado transnacional. - crédito Joel González/Presidencia

“Claudia López iniciaría su gobierno con una doble señal de ruptura y continuidad selectiva respecto al gobierno Petro. La ruptura se expresaría en la esfera de la seguridad: desde el primer mes, su administración buscaría desmontar el marco conceptual de la ‘paz total’ para sustituirlo por un paradigma de gestión del crimen organizado transnacional”, señaló el analista.

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Melo sostuvo que ese cambio tendría consecuencias inmediatas dentro de la doctrina militar y en la relación con Estados Unidos. También abriría tensiones políticas con sectores progresistas que respaldan los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Esa reorientación resulta coherente con la lectura que Claudia López hace sobre la violencia colombiana, porque ella la caracteriza más como criminalidad organizada que como insurgencia política. Pero esa postura generaría tensiones inmediatas con movimientos sociales y sectores del progresismo que todavía apoyan los procesos de negociación”, afirmó.

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Pese a ese viraje en seguridad, el experto considera que López mantendría algunas políticas sociales del actual gobierno. Entre ellos mencionó mecanismos de protección social, programas de transferencias condicionadas y ciertos componentes de la reforma laboral.

Reforma institucional y descentralización fiscal en el programa de Claudia López

Según Melo, la propuesta más ambiciosa de la eventual administración aparecería en la descentralización fiscal mediante presupuestos participativos regionales: “La apuesta de López por presupuestos participativos regionales como mecanismo de descentralización fiscal sería probablemente la innovación institucional más ambiciosa de su primer año. Sin embargo, la implementación enfrenta obstáculos considerables porque requiere reformas normativas, capacidad técnica territorial y sistemas de rendición de cuentas que el Estado colombiano todavía no desarrolla plenamente”.

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La visión de Clauidia López del conflicto armado se aleja de la insurgencia política tradicional y lo interpreta principalmente como una forma de criminalidad organizada - crédito Colprensa

En materia económica, el politólogo describió a López como una dirigente que apuesta por transferir mayor capacidad presupuestaria hacia las regiones. A su juicio, esa estrategia podría reducir desigualdades históricas, aunque también corre el riesgo de replicar problemas de clientelismo y debilidad institucional en algunos municipios.

“Su modelo implica entregar poder de asignación presupuestaria a los territorios. Esa medida puede corregir inequidades regionales históricas, pero también puede reproducir en el nivel local las mismas ineficiencias y capturas clientelares del nivel central”, indicó.

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Melo también advirtió que propuestas como la economía del cuidado y los empleos verdes todavía no muestran una estructura financiera suficientemente clara: “La economía del cuidado y la transición hacia empleos verdes son banderas programáticas con respaldo en la literatura internacional de política pública, pero en su propuesta todavía no aparece una hoja de ruta financiera y regulatoria concreta”.

En seguridad, el experto considera que el enfoque de López tendría diferencias importantes frente a modelos tradicionales de confrontación armada, por lo que explicó para Infobae Colombia: “El reencuadre hacia el crimen transnacional supone priorizar cooperación con agencias internacionales, fortalecer inteligencia financiera y reducir el énfasis en confrontación armada directa. Técnicamente, el diagnóstico resulta sólido, pero políticamente su ejecución sería compleja porque las Fuerzas Militares llevan décadas bajo una doctrina contrainsurgente”.

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Pese a las diferencias en seguridad, el programa de Claudia López mantendría algunos pilares de política social del actual gobierno, como transferencias y protección social - crédito @ClaudiaLopez/X

Las dificultades políticas también aparecerían en la relación con el Congreso. Melo recordó que la experiencia de López en la Alcaldía de Bogotá funciona como antecedente de lo que podría ocurrir a nivel nacional.

“La trayectoria de Claudia López como alcaldesa ofrece un laboratorio político bastante revelador: alta conflictividad con el establecimiento, comunicación directa y agresiva con la opinión pública, capacidad de implementación en algunas áreas, pero también fracturas con aliados y dificultades para construir coaliciones estables”, sostuvo.

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Según el analista, ese patrón podría repetirse en un eventual gobierno presidencial debido a la debilidad legislativa de la Alianza Verde y de los sectores independientes: “El riesgo real es un gobierno que gobierna hacia afuera, es decir, hacia la ciudadanía y la opinión pública, pero que encuentra bloqueos sistemáticos hacia adentro, dentro del sistema legislativo e institucional”.

Relación con Estados Unidos y nueva política exterior

Desde la política exterior, Camilo González Vides proyectó un cambio importante frente al modelo de relación con Estados Unidos. El académico considera que Claudia López intentaría alejarse de esquemas centrados exclusivamente en cooperación militar.

“En el programa de Claudia López se puede ver una suerte de giro en política exterior. La relación con Estados Unidos ya no tendría que ser eminentemente militar, es decir, no sería la lógica de un Plan Colombia 2.0, sino una cooperación mucho más madura y productiva”, explicó.

Según González Vides, la apuesta internacional de López buscaría fortalecer vínculos comerciales con Asia, especialmente en tecnología y sostenibilidad: “La idea consiste en equilibrar una relación histórica con Estados Unidos, que generó beneficios, pero también vulnerabilidades, con nuevas oportunidades comerciales en Asia. Lo que busca particularmente es abrir posibilidades de negocio relacionadas con tecnología, sostenibilidad y exportaciones”.

Camilo González analiza un cambio fundamental en la política exterior en manos de Claudia López - crédito Infobae Colombia

“Lo que se piensa desde la campaña de Claudia López es que, si mejora Venezuela, también mejoran varios problemas de Colombia relacionados con migración, seguridad y estabilidad regional. Por eso aparece la idea de que Colombia tendría que participar de alguna manera en una transición democrática”, indicó.

La crisis diplomática con Ecuador también marcaría uno de los primeros desafíos internacionales de un eventual mandato suyo. González Vides considera que existirían diferencias profundas entre la visión de López y la estrategia de seguridad impulsada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

“Creo que ahí habría una especie de cortocircuito importante. Claudia López tiene una visión mucho más enfocada en causas estructurales del conflicto y del posconflicto, mientras el gobierno ecuatoriano mantiene una lógica mucho más militarizada frente al narcotráfico y los grupos criminales”, explicó para Infobae Colombia.

El académico también prevé una relación cercana entre el eventual gobierno y los gremios empresariales. Según dijo, la estrategia comercial de López necesitaría coordinación permanente con sectores productivos.

“Con Claudia López probablemente existiría una relación mucho más cercana con los gremios. La apertura hacia Asia y el fortalecimiento del comercio con Estados Unidos obligarían a construir una política económica mucho más consensuada entre empresarios y gobierno”, sostuvo.

Camilo González analiza la compleja relación diplomática entre Estados Unidos y Ecuador en un eventual gobierno de Claudia López - crédito Infobae Colombia

Para González Vides, esa estrategia derivaría en una política enfocada en sectores considerados estratégicos para competir en mercados internacionales.

“La idea sería identificar sectores con capacidad de expansión comercial en Asia y otros mucho más fuertes en Estados Unidos. Eso permitiría abrir nuevas rutas comerciales y fortalecer exportaciones sin abandonar el mercado norteamericano”, aseveró.

La eventual llegada de Claudia López a la Presidencia de la República, coinciden los expertos, representaría un gobierno marcado por cambios en seguridad, descentralización fiscal y diversificación comercial. No obstante, también abriría interrogantes sobre gobernabilidad, relación con el Congreso y capacidad institucional para sostener reformas dentro de un escenario político cada vez más fragmentado.