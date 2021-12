En total fueron 17 los cantantes y músicos que, por covid-19, no asistieron a la Feria de Cali

Uno de los riesgos más grandes al momento de realizar la Feria de Cali presencial -debido a las críticas por la edición virtual de 2019- era la propagación del covid-19 debido a las aglomeraciones que podrían presentarse; hecho que finalmente ocurrió en eventos como el Súper Mega Concierto celebrado en el estadio Pascual Guerrero.

Por el lado de los artistas que se presentarían en el marco de esta festividad, no había problemas de salud antes de que la Feria diera inicio; sin embargo, las alarmas se prendieron cuando varios artistas anunciaron en redes sociales estar contagiados por covid-19, propiamente no por culpa de los festejos celebrados en la capital del Valle del Cauca, sino por el brusco rebrote de contagios que hay tras conocerse la rápida expansión de la variante Ómicron en el mundo, incluyendo Colombia, donde ya se han detectado 3 casos y del cual ya se confirmó su circulación en Bogotá.

En total fueron 16 músicos los que debieron ‘bajarse del bus’ de la Feria de Cali a causa del coronavirus: Cuatro cantantes y 12 músicos, dentro de los que se incluyen los ocho que conforman el Gran Combo de Puerto Rico, que por medio de su fundador, Rafael Ithier, confirmó a Blu Radio la ‘baja’ para asistir al concierto cumbre.

Por protocolo, todos los integrantes debieron hacerse un test de covid antes de viajar a Colombia, dejando como resultado siete casos positivos; “Yo fui de los pocos que salió bien, pero el resto no puede ir y ahora estamos en cuarentena”, confirmó Ithier a aquella emisora. Cabe mencionar también que la agrupación tenía más compromisos en Colombia aparte de su asistencia a la capital vallecaucana y aseguraron que estarán en Santa Marta, Manizales y Cartagena en enero de 2022.

Noticia similar entregó el también salsero, Rey Ruiz, quien a través de su perfil de Instagram reveló que iba a estar ausente en ‘la sultana del Valle’ tras arrojar positivo en una prueba que debió hacerse luego de departir con otras personas en un sitio público, las cuales también resultaron contagiadas.

“(…) Decirle al público, sobre todo de Cali, que tenemos covid-19 desde el lunes pasado y estamos contagiados luego del fin de semana cuando fuimos a un restaurante y cuatro de nosotros fuimos positivos”, manifestó el cubano.

“He pasado días muy malos, sobre todo con la garganta, me ha dado fiebre y sin voz prácticamente, comparado con otras personas no ha sido tan difícil, pero como sea, no estoy en condiciones para cantar”, añadió. Y quien dio un mensaje similar fue el paisa, Julio Ernesto Estrada, mejor conocido como ‘Fruko’.

“Tengo covid pero me siento bien”, dijo el salsero colombiano. En ese orden, precisó que cuatro de sus ‘tesos’ también dieron positivo y todos fueron enviados a cuarentena estricta.

“No estamos hospitalizados, hemos recibido el esquema de vacunación y que todos estamos muy bien de salud, no estamos hospitalizados”, señaló el ‘maestro’ en un mensaje consignado en Instagram el pasado 25 de diciembre.

Finalmente, se confirmó recientemente la ausencia del artista urbano Rauw Alejandro, quien lamentó no poder asistir al ‘Cali vive el flow’ debido a un brote que afectó a gran parte de su equipo de trabajo.

“Yo sin mi equipo no puedo dar el show que ustedes realmente se merecen, así que hemos movido la fecha para el 25 de febrero del próximo año”, dijo el reguetonero, pidiendo de paso a su fanaticada que lo “espere” hasta que llegue la fecha pactada para encontrarse de manera presencial.

Otro de los saleros que no pudo asistir fue Ray Sepúlveda, completando así 17 artistas y músicos que no asistieron a ‘La sucursal del cielo’ por salud.

