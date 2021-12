Johana Bahamón entregó ropa nueva a 2.000 niños y 600 familias de personas privadas de la libertad

Johana Bahamón

A través de su fundación, Acción Interna, y en colaboración con el ‘Perchero amigable’, Johana Bahamón puso a la orden 5.000 prendas de ropa para hijos de beneficiarios de esa entidad, tanto de personas privadas de la libertad o personas pospenadas. La iniciativa permitió que niños entre los cero y los 14 años se llevaran consigo hasta seis prendas totalmente nuevas. Bajo la modalidad de un shopping, pero gratuito, cientos de personas lograron entregarle un regalo a los menores de edad que quisieron participar de la actividad. Johana, a través de su cuenta de Instagram, agradeció a quienes hicieron eso posible.

“Cerramos el año con “un día de compras” en la Fundación Acción Interna con El perchero amigable. Más allá de haber entregado ropa nueva y de forma gratuita para 2.000 niños y 600 familias de personas que están privadas de la libertad y pospenados, lo que más nos alegra es haber podido ser testigos de sus sonrisas, compartir junto a ellos una esperanza, una motivación, una nueva ilusión de vida, un año más en nuestro camino de reconciliación, resocialización y segundas oportunidades”, inició diciendo la también actriz que, por estos días, dejó de lado aquella profesión para dedicarse enteramente a este proyecto.

Este evento se venía desarrollando desde hace unas semanas, cuando la misma Bahamón hizo una recolecta masiva de ropa nueva o en muy buen estado que pudiera ser utilizada por los beneficiarios de este plan.

“Quiero invitarlos a que apoyen al ‘Perchero amigable’, para que le den una segunda oportunidad a su ropa, y la puedan usar personas que merecen una segunda oportunidad; personas que están en las cárceles o que han recuperado su libertad. Así que los invito para que apoyen a la Fundación Acción Interna con esta iniciativa del ‘Perchero amigable’”, dijo en un diálogo con RCN Radio.

Vicky Weinstein, relacionista pública que apoya esta campaña, detalló que las reclusas, desafortunadamente, sufren de diferentes necesidades, entre ellas, la falta de ropa. “Lo mismo ocurre con las mujeres que han salido de las cárceles, para ellas es importante tener un vestuario apropiado para poder presentarse ante la sociedad, e iniciar con su vida laboral”, contó.

Las primeras jornadas de la entrega de ropa fueron todo un éxito, según lo dejó ver Bahamón en el video que compartió en su perfil de Instagram. Fotografías de ese día dejan ver a decenas de personas haciendo la fila para entrar al lugar ‘de compras’. “Se hará un show room boutique, y las mujeres que han salido de las cárceles podrán ir a escoger y medirse la ropa, con buena música y una buena mesa. Ese día asistirán quienes han recuperado la libertad en compañía de sus familias; y al día siguiente la Fundación les entregará directamente en las cárceles a las internas”, explicó Weinstein respecto a los días 28 y 29 de diciembre pasados.

Las jornadas todavía no terminan. Quienes no alcanzaron a ir por su ropa pueden acercarse a la Calle 32A # 18-17, a la Casa de las Segundas Oportunidades. En esta ocasión, será necesario inscribirse y diligenciar un formulario que se encuentra en la página web de la fundación. Aunque no habrá la misma cantidad de ropa, hay disponibilidad para recoger prendas para niñas y niños bebés de 0 a 2 años y zapatos de tallas 21, 22, 23.

“Semana perfecta para confirmar que la mejor libertad es el perdón. Les deseo a todos ustedes y a las personas privadas de la libertad una Feliz Navidad y, sobre todo, una Feliz Libertad del Corazón”, escribió Bahamón en sus redes sociales.

“Gracias a todos ellos, por darnos la oportunidad de trabajar juntos, de transformarnos juntos. Gracias por enseñarme a valorar más y a necesitar menos. Gracias a ustedes por seguirnos, acompañarnos con sus mensajes, alegrarse con nuestros logros, motivarnos en nuestras actividades y generar un cambio de conciencia en nuestra sociedad”, dijo la fundadora de Acción Interna.





