“Estamos bien. Los días más duros ya pasaron”, Taliana Vargas positiva para covid-19

A través de sus redes sociales, Taliana Vargas anunció que ella y su familia dieron positivo para coronavirus. La exreina de belleza, en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, aseguró que ya se encuentra mejor, y que espera poder salir del difícil momento de la mano de sus seres queridos. La también actriz dejó ver imágenes de algunos de los momentos que vivió durante a la cuarentena a la que se sometió para evitar contagiar a más personas de la enfermedad que tiene a las autoridades sanitarias de mundo en alerta. Vargas celebró su cumpleaños hace tan solo unos días.

“COVID quarantine carousel. No fue lo planeado, pero estamos bien (...) los días más duros ya pasaron. Saldremos todos adelante, en familia”, escribió Taliana. En las fotos se le ve compartiendo momento con sus hijos, Alicia y Antonio, y con su esposo, Alejandro Eder. Taliana explicó lo mismo en las historias de su cuenta de Instagram. En una de las fotografías se ve a su hija, Alicia, usando una mascarilla médica para mejorar su capacidad de respiración. La publicación de la modelo acumula, hasta el momento de realización de esta nota, más de 40 mil ‘me gusta’ y más de 200 comentarios, en su mayoría, de parte de colegas de la industria del entretenimiento. Sus compañeros le envían los mejores deseos para su recuperación.

Aunque la noticia fue confirmada por ella misma en la mañana de este jueves 30 de diciembre, días antes la exreina había recomendado mantener la precaución en los festejos navideños. “Estas navidades me quedo en casa. Por favor, todos cuiden la salud propia y de los suyos”, escribió. “Navidad, una nueva oportunidad para abrir el corazón a Jesús. Mucha Salud, amor, prosperidad y amor de Dios en sus vidas. Feliz Navidad”, agregó recientemente.

Taliana Vargas compartió con su familia el día de su cumpleaños, el pasado 20 de diciembre. Su esposo, Alejandro Elder, le dedicó un amoroso mensaje a través de la misma red social. “Feliz cumpleaños a mi amor, a mi compañera, a mi mejor amiga, a la mamá de mis bebés, a mi princesa. Te amo”, escribió.

Durante el pasado mes de octubre, la también empresaria había entregado detalles del proceso de recuperación que adelanta para tratar la enfermedad cutánea que padece: vitiligo. Fue a mediados del año 2020 cuando reveló que tenía aquel trastorno en su piel, el que, por ende, genera que tenga algunas manchas blancas en sus codos, piernas y demás partes de su cuerpo. Explicó que los tratamientos no han sido muy útiles, sin embargo, aseguró que no le preocupaba, pues, se trata de una enfermedad que, más allá del tema estético, no tiene repercusiones graves en su día a día.

“Nací con una enfermedad llamada vitíligo, es una falta de pigmentación en la piel, me salen manchitas blancas en mis manos. Tengo la enfermedad de Michael Jackson, pero yo no la siento como enfermedad, existen más graves (...) Sí, estoy en tratamiento, pero no he visto cambios. Seguiré juiciosa, pero si no funciona realmente poco me importa”, escribió la exseñorita Colombia, quien ocupó ese cargo en el año 2007.

El vitíligo, según explica el portal de Mayo Clinic, es una enfermedad que “causa la pérdida de color de la piel en manchas”. De acuerdo con lo que expone la entidad, esto se genera cuando las células que producen la melanina dejan de funcionar o mueren. “Las áreas descoloridas generalmente se agrandan con el tiempo. La afección puede afectar a la piel de cualquier parte del cuerpo. También puede afectar al cabello y al interior de la boca”, recalca la página.





