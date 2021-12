Un libro revela las últimas palabras de Avicii poco antes de su muerte

Los últimos pensamientos del músico serán publicados en su biografía oficial (Foto: Instagram/@avicii)

El próximo 18 de enero se publicará Tim - La biografía oficial de Avicii (Tim - The Oficial Biography of Avicii en su título original). En este libro, los admiradores del músico sueco podrán conocer sus pensamientos antes de fallecer, pues incluirá las últimas entradas del diario que llevaba.

Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, se quitó la vida a los 28 años en Mascate, Omán, por lo que en su biografía oficial se retratará el abuso de sustancias así como los problemas de salud mental que padecía el productor y DJ.

Avicii escribió en su diario que el dolor era incontenible y esperaba que su versión del futuro pudiera sobrellevar el estrés y la ansiedad que acarreaba su agitada vida. “El futuro Tim lidia con el dolor. El futuro Tim lidia con el dolor mejor que el Tim presente porque ya hay demasiados dolores presentes más urgentes para tratar”, se puede leer en la obra.

Este fue el Doodle que realizó Google en honor a Avicii (Foto: Google)

Un día antes del deceso de Avicii, Klas Berling, padre del músico, recibió una llamada de parte de un conocido que estaba con su hijo en el viaje. El amigo estaba preocupado porque no comía ni hablaba en forma regular. Esta persona fue la misma que notificó a la familia del productor sobre su suicidio.

La última frase que el músico escribió en su diario fue “¡El derramamiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie!”. Cabe señalar que antes del fatídico 20 de abril de 2018, Avicci había expresado que estaba “en modo automático”.

En 2015, el autor de Wake Me Up acudió al Maharishi Mahesh Yogi para que le enseñara técnicas de meditación. Este líder religioso hindú también fue visitado en 1968 por The Beatles. Cabe señalar que Avicci realizaba meditaciones durante horas aunque lo recomendado eran 20 minutos.

Tim Berglin en el festival de música Summerburst en 2015 (Foto: Reuters)

“Se siente como si estuviera en un nuevo modo predeterminado, el cual es nuevo y un poco aterrador. Sentí que los miedos de los últimos días causaron estragos en mí, pero recuerdo la punta para concentrarme en mi respiración”, escribió Avicii tiempo después de recibir dicha orientación espiritual.

Ese mismo año, Avicii había tenido una intervención por parte de su familia, que lo apoyó para acudir al centro de rehabilitación Ibiza Calm, en donde expresó no entender el origen de su sufrimiento.

“Necesitaba que me lo explicaran de manera muy lógica y cavernícola para que realmente entendiera su naturaleza y cómo me estaba perjudicando. ¡Ay, dolor! ¿Por qué me duele ahora? Sensación incómoda”, escribió en su diario.

Avicii necesitaba el alcohol en sus presentaciones (Foto: EFE/Zoltan Balogh)

La adicción que sufrió Avicii estaba relacionada con el alcohol, sustancia que también le generó una pancreatitis aguda por la que tuvieron que extirparle la vesícula biliar y el apéndice en 2014. Un año antes de eso, había rechazado la intervención médica en Australia pues preparaba su LP debut titulado True.

“Si no tomo, me pongo cada vez más nervioso antes de tocar. El alcohol lo frena”, explicó el DJ en su documental, dando a entender que ocupaba la sustancia para sobrellevar sus presentaciones en vivo.

El cantante de EDM escribió en su diario: “Me costó mucho aceptar no volver a beber nunca, aunque todos los médicos sugirieron enfáticamente que esperara al menos un año antes de tomarme una cerveza”.

“Por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, escuché a la pareja que dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba recorriendo el mundo, todavía en la gira interminable, porque una vez que lo has dado una vuelta, ¿adivina qué? Empiezas de nuevo desde el principio”.

Y siguió: “Esos días en el hospital fueron los días más libres de estrés y ansiedad que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, por muy deprimentes que parezca. El alivio de pasar de un dolor extremo a ninguno, sabiendo que nadie espera nada más que esperar (que es la única forma de tratar la pancreatitis) y luego recuperarse fue enorme”, escribió. “Fue un gran alivio teniendo en cuenta el horario demencial que había mantenido hasta ese momento”.

Avicii durante la entrega del Premio Echo en Berlín en 2014 (Foto: Britta Pedersen/dpa)

En una entrevista posterior al suicidio de su hijo, Klas Bergling contó que tanto él como su familia trataron de convencer a Avicii “casi todos los días, durante años” de que dejara las giras. “El negocio te absorbe, y Tim era demasiado exitoso. Y cuando viajaba y hacía música era feliz; tenía altibajos, pero producía y era creativo –dijo–. Y como padres, nos sentábamos en Estocolmo y esperábamos que volviera a casa a descansar”.

Estos son algunos recursos de asistencia psicológica de emergencia:

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. También existe la Línea de la vida en el 01 800 911 2000. En los Estados Unidos se puede marcar el +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al +54-11 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

