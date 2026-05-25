María José Pizarro lanzó nuevas pullas a Paloma Valencia tras unión de Carlos Caicedo con Iván Cepeda: “Nos tomamos un café que sí resultó”

En este video, la senadora del Pacto Histórico detalló los resultados de un diálogo que culminó en el acuerdo entre los candidatos, en un avance para consolidar lo que se ha denominado la 'Alianza por la vida' - crédito @PizarroMariaJo/X

Con un comentario que causó reacciones en las redes sociales, la senadora María José Pizarro aprovechó el fallido café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo en Barranquilla para sacar pecho por la adhesión del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo a la aspiración del senador Iván Cepeda Castro, a seis días de la primera vuelta presidencial, prevista para el domingo 31 de mayo en el territorio nacional.

Pizarro, que declinó sus intenciones de participar en la contienda desde octubre de 2025, para sumarse a la campaña de Cepeda, quiso hacer un paralelo entre lo que sucedió con la candidata de la centro-derecha, que intentó un acercamiento de última hora con el exmandatario regional, pero a la postre recibió un rechazo entre líneas que expuso a ambos con miras a la recta final del proceso electoral que se aproxima.

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La confrontación mediática entre las senadoras Paloma Valencia y María José Pizarro continúa, a propósito de la primera vuelta presidencial - crédito Jesús Avilés/Infobae

“En Barranquilla nos tomamos un café que sí resultó. Hoy se hace oficial la adhesión de Carlos Caicedo a la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué. La Alianza por la Vida crece y se fortalece con la llegada de Fuerza Ciudadana”, expresó Pizarro en una publicación en la red social X, que estuvo acompañado con un video en el que la política, hija del asesinado excandidato presidencial Carlos Pizarro, se explayó en sus argumentos.

“Hoy ha sido anunciado al país, después de la rueda de prensa, que se ha decidido de manera exitosa por nuestro candidato Iván Cepeda, el resultado de un café en la ciudad de Barranquilla que sí resultó exitoso”, reiteró Pizarro, que buscó instalar la idea de eficacia política por parte de los sectores de izquierda; en un escenario en el que otro encuentro relevante en la misma ciudad no produjo acuerdo alguno entre las partes.

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El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo dio un paso al costado en su aspiración presidencial para sumarse a la aspiración de Iván Cepeda Castro - crédito suministrado a Infobae Colombia

La burla de María José Pizarro a Paloma Valencia por el fallido café con Sergio Fajardo

La frase tomó fuerza porque apareció dos días después de la cita entre la candidata presidencial del Centro Democrático y Fajardo, que se llevó a cabo el sábado 23 de mayo en el Hotel El Prado de Barranquilla, que concluyó sin alianzas ni compromisos electorales. Ese encuentro había sido planteado como un diálogo de aproximación política, pero terminó solo con la decisión de mantener abiertos los canales de comunicación.

Frente al aterrizaje de Caicedo a su campaña, Pizarro presentó al político como una señal de construcción política mediante acuerdos. Y remarcó que el acercamiento sellado en Barranquilla fue clave para ir juntando a la izquierda en la antesala de la primera vuelta, pues antes Cepeda había acercado a la senadora Clara López, además de exponentes de centro como los exministros Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo.

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“La adhesión del candidato presidencial y exgobernador del Magdalena, de su fuerza política, del grupo significativo de ciudadanos que representa, de toda la Fuerza Ciudadana, tiene una gran representación en el país y en el Caribe colombiano, especialmente en el Magdalena, la adhesión de su candidatura a la candidatura de Iván Cepeda”, afirmó la aspirante en sus afirmaciones en las redes sociales.

La transmisión en directo del diálogo dejó en claro que no existe posibilidad de acuerdo, ya que ambos defendieron posiciones divergentes sobre la Constitución, el diálogo y la lucha contra la polarización - crédito @ANIABELLO_R /X

Por su parte, en el ‘café’ Valencia - Fajardo, la senadora de oposición, que quiere ser la primera mujer presidenta en la historia del país, defendió la libertad empresarial, la importancia del Estado de derecho y la figura del exmandatario Álvaro Uribe Vélez; mientras Fajardo mantuvo su ubicación en el centro independiente y no aceptó un alineamiento con el uribismo, por lo que fue desechando cualquier opción.

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Aunque la conversación entre ambos candidatos se desarrolló en un ambiente cordial, con apretón de manos y abrazo al final, no hubo humo blanco, como quizá lo esperan los simpatizantes de ambas campañas. En síntesis, el resultado fue la continuidad del diálogo, pero no una adhesión inmediata ni un acuerdo programático o electoral, como sí ocurrió, por lo visto, en el encuentro entre Caicedo y Cepeda.