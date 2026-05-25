Bogotá ofrecerá más de 900 vacantes para personas sin experiencia y profesionales con salarios de hasta $8,5 millones: estos son los cargos

La convocatoria laboral en Bogotá prioriza sectores como tecnología, transporte, comercio, salud, logística, construcción y servicios para cubrir la alta demanda de talento especializado - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá anunció la apertura de 902 vacantes laborales en la capital destinadas para jóvenes, técnicos, profesionales y bachilleres con o sin experiencia. Los interesados tendrán del 25 al 29 de mayo para participar por una oportunidad en sectores estratégicos como tecnología, transporte, comercio, salud, logística, construcción y servicios.

Del total de vacantes, 308 están dirigidas a perfiles universitarios, 202 a técnicos profesionales y 177 a personas con formación media o bachillerato. Según detalló la entidad, el abanico de oportunidades responde a la alta demanda de sectores como tecnología, movilidad urbana, mantenimiento, comercio y servicios, que requieren tanto conocimiento especializado como mano de obra calificada y operativa.

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“Estamos viendo una alta demanda de perfiles técnicos y especializados. Lo más importante es que muchas de estas vacantes están abriendo oportunidades para jóvenes y personas sin experiencia previa, especialmente en cargos operativos y técnicos”, afirmó la subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga.

Un total de 847 vacantes se destinan a jóvenes entre 18 y 28 años, mientras que 622 privilegian la inclusión laboral de mujeres en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Oportunidades para jóvenes, mujeres y diversidad

La convocatoria tiene un marcado enfoque a la inclusión: 847 vacantes están destinadas especialmente a jóvenes entre 18 y 28 años, 622 priorizan la vinculación de mujeres, 37 están orientadas a personas mayores de 50 años y 18 contemplan oportunidades para personas con discapacidad. De hecho, 250 vacantes no requieren experiencia previa y 287 solo solicitan seis meses de experiencia, lo que amplía la puerta de entrada para quienes buscan su primer empleo o quieren reintegrarse al mercado laboral.

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Para el distrito, dicho enfoque diferencial es coherente con la reducción significativa del desempleo femenino y juvenil que ha registrado la ciudad. Según el Dane, la tasa de desempleo de las mujeres en Bogotá cayó de 12,2% a 9,2% entre el primer trimestre de 2025 y 2026, mientras que la de los jóvenes bajó de 16,6% a 14,9%.

Asimismo, la tasa de informalidad en Bogotá descendió de 38,2% a 34,0%, lo que significa que más ciudadanos acceden a empleos con mejores condiciones y estabilidad.

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La oferta de empleo en Bogotá incluye 37 oportunidades para personas mayores de 50 años y 18 cupos para personas con discapacidad - crédito Alcaldía de Bogotá

El director de Estudios Económicos de la Secretaría, Gabriel Angarita, destacó que la reducción del desempleo femenino y juvenil va de la mano con una mejora en la calidad del empleo y una menor informalidad. En el último año, 166.227 personas dejaron de trabajar en condiciones informales, accediendo a empleos estables, con seguridad social y mejores condiciones.

Cargos y salarios competitivos

Entre los cargos con mayor número de vacantes destacan:

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Técnico en gasodomésticos con moto

Técnico de refrigeración con moto

Asistente administrativo con manejo de Sigo y Excel

Agente de control aeroportuario

Cajero bancario

Operador(a) de bus zonal

Desarrollador(a) de software backend

Ingeniero electromecánico

Médico general

También se ofrecen posiciones para asesores comerciales, conductores de reparto, perfiles logísticos, técnicos industriales, auxiliares administrativos y personal para operaciones aeroportuarias y de movilidad. 632 vacantes ofrecen salarios entre uno y dos salarios mínimos mensuales, mientras que 193 oportunidades tienen rangos salariales entre dos y cuatro salarios mínimos. Existen también cargos especializados con salarios superiores a $8,5 millones en áreas de ingeniería, tecnología y gestión técnica.

Entre los puestos con mayor demanda destacan desarrolladores de software, ingenieros, técnicos de gasodomésticos y refrigeración, auxiliares administrativos y operadores de bus zonal - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Acceso a la Unidad Móvil de Empleo

La Unidad Móvil de Empleo recorrerá los barrios de la ciudad. Entre el 25 y 27, y el 29 y 30 de mayo, estará ubicada en la bahía de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe (calle 32 sur 23 – 62). Allí, los ciudadanos podrán registrar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, recibir orientación ocupacional, inscribirse en cursos gratuitos y certificables, y conectarse directamente con las empresas oferentes.

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El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Además, los interesados pueden consultar las vacantes, puntos de atención y próximas convocatorias a través de las redes sociales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el canal oficial de WhatsApp “Empleo en Bogotá”.