Bogotá ofrecerá más de 900 vacantes para personas sin experiencia y profesionales con salarios de hasta $8,5 millones: estos son los cargos

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá anunció la apertura de 902 vacantes laborales en la capital destinadas para jóvenes, técnicos, profesionales y bachilleres con o sin experiencia. Los interesados tendrán del 25 al 29 de mayo para participar por una oportunidad en sectores estratégicos como tecnología, transporte, comercio, salud, logística, construcción y servicios.
Del total de vacantes, 308 están dirigidas a perfiles universitarios, 202 a técnicos profesionales y 177 a personas con formación media o bachillerato. Según detalló la entidad, el abanico de oportunidades responde a la alta demanda de sectores como tecnología, movilidad urbana, mantenimiento, comercio y servicios, que requieren tanto conocimiento especializado como mano de obra calificada y operativa.
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“Estamos viendo una alta demanda de perfiles técnicos y especializados. Lo más importante es que muchas de estas vacantes están abriendo oportunidades para jóvenes y personas sin experiencia previa, especialmente en cargos operativos y técnicos”, afirmó la subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga.
Oportunidades para jóvenes, mujeres y diversidad
La convocatoria tiene un marcado enfoque a la inclusión: 847 vacantes están destinadas especialmente a jóvenes entre 18 y 28 años, 622 priorizan la vinculación de mujeres, 37 están orientadas a personas mayores de 50 años y 18 contemplan oportunidades para personas con discapacidad. De hecho, 250 vacantes no requieren experiencia previa y 287 solo solicitan seis meses de experiencia, lo que amplía la puerta de entrada para quienes buscan su primer empleo o quieren reintegrarse al mercado laboral.
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Para el distrito, dicho enfoque diferencial es coherente con la reducción significativa del desempleo femenino y juvenil que ha registrado la ciudad. Según el Dane, la tasa de desempleo de las mujeres en Bogotá cayó de 12,2% a 9,2% entre el primer trimestre de 2025 y 2026, mientras que la de los jóvenes bajó de 16,6% a 14,9%.
Asimismo, la tasa de informalidad en Bogotá descendió de 38,2% a 34,0%, lo que significa que más ciudadanos acceden a empleos con mejores condiciones y estabilidad.
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El director de Estudios Económicos de la Secretaría, Gabriel Angarita, destacó que la reducción del desempleo femenino y juvenil va de la mano con una mejora en la calidad del empleo y una menor informalidad. En el último año, 166.227 personas dejaron de trabajar en condiciones informales, accediendo a empleos estables, con seguridad social y mejores condiciones.
Cargos y salarios competitivos
Entre los cargos con mayor número de vacantes destacan:
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- Técnico en gasodomésticos con moto
- Técnico de refrigeración con moto
- Asistente administrativo con manejo de Sigo y Excel
- Agente de control aeroportuario
- Cajero bancario
- Operador(a) de bus zonal
- Desarrollador(a) de software backend
- Ingeniero electromecánico
- Médico general
También se ofrecen posiciones para asesores comerciales, conductores de reparto, perfiles logísticos, técnicos industriales, auxiliares administrativos y personal para operaciones aeroportuarias y de movilidad. 632 vacantes ofrecen salarios entre uno y dos salarios mínimos mensuales, mientras que 193 oportunidades tienen rangos salariales entre dos y cuatro salarios mínimos. Existen también cargos especializados con salarios superiores a $8,5 millones en áreas de ingeniería, tecnología y gestión técnica.
Acceso a la Unidad Móvil de Empleo
La Unidad Móvil de Empleo recorrerá los barrios de la ciudad. Entre el 25 y 27, y el 29 y 30 de mayo, estará ubicada en la bahía de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe (calle 32 sur 23 – 62). Allí, los ciudadanos podrán registrar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, recibir orientación ocupacional, inscribirse en cursos gratuitos y certificables, y conectarse directamente con las empresas oferentes.
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El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Además, los interesados pueden consultar las vacantes, puntos de atención y próximas convocatorias a través de las redes sociales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el canal oficial de WhatsApp “Empleo en Bogotá”.
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