Rafael Dudamel, un relato predestinado a repetir la historia con el Deportivo Cali

PALMIRA. 11 de septiembre de 2021. Deportivo Cali y América se enfrentaron en estadio de Palmaseca en el municipio de Palmira, en juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

Su historia con el Deportivo Cali quedó escrita cuando en 1998, siendo arquero del cuadro azucarero, se coronó campeón de la Liga del Fútbol Colombiano cuidando el arco. Ahora, esta se repite, pero no desde la posición de guardameta, sino como entrenador del equipo.

Este miércoles Rafael Dudamel le dio al Cali su décima estrella, aunque hay que resaltar que el entrenador llegó a la mitad del semestre tras la salida de Alfredo Arias, quien dejó al actual campeón por malos resultados, también fue artífice de este título, pues dejó las bases establecidas para que sumaran una estrella más.

Sobre Dudamel en el país se conoce por haber pasado por los clubes de Atlético Huila, Independiente Santa Fe, Millonarios América y Cali. Además, se desempeña como comentarista en en el Gol Caracol en los partidos del combinado nacional. Hace unos días, cuando en el torneo local se jugaba la fase de los cuadrangulares, en una entrevista para el diario El Espectador, confesó que soñaba con volver al equipo con el que fue campeón en 1998.

“Mi llegada al Cali se dio un momento en el que no lo esperaba. Lo anhelaba, pero no imaginaba que se pudiera dar. Tenía planes personales, más familiares que laborales, pero los tiempos del fútbol no son los tiempos de uno. Sabía que en algún momento se iba a presentar esta opción de hacer mi sueño realidad y poder dirigir a este club en el que viví varios años como futbolista profesional. Lastimosamente mi llegada se dio por la salida de un colega. Siempre seguí al equipo en cada torneo, al fútbol colombiano en general lo observaba muchísimo. Sabía la exigente tarea que tenía de revertir los resultados y llevar a la institución a los cuadrangulares”.

Hay que resaltar que desde su llegada a la dirigencia del Cali, la cual se dio en septiembre, cerró el semestre con 23 partidos dirigidos donde sumó 12 triunfos, 7 empates y 4 caídas.

Su último paso por el fútbol colombiano se dio como jugador en el año 2008 con el América. Luego regresó a su país, Venezuela, donde estuvo cerca de 12 años.

Hace once años, en 2010, anunció su retiro del fútbol, pero al poco tiempo empezó su carrera como director técnico. Comenzó en Estudiantes de Mérida en 2011; en 2013 pasó a entrenar la selección sub-17 de Venezuela. Ese mismo año asumió el banquillo de Deportivo Lara, equipo donde estuvo hasta 2015 cuando volvió al combinado nacional, pero en aquella vez para dirigir la categoría sub-20 y quedarse allí hasta 2019, cuando fue escogido para ser el estratega de la selección de mayores.

Sobre su paso como entrenador de la Vinotinto, Dudamel también le contó al diario El Espectador que fue una fase muy bonita, “de muchísimas anécdotas y buenas experiencias. Todo lo que viví fue bueno. En lo deportivo, lo disfruté al máximo”.

El año pasado sumó su primera experiencia como técnico de un club a nivel internacional, ya que fue entrenador de Atlético Mineiro, institución donde duró poco, pues ese mismo año pasó a Universidad de Chile, donde no logró mayores resultados y así se dio su llegada al Deportivo Cali.

Este miércoles el Deportivo Cali bajo la comandancia de Rafael Dudamel sumó su décima estrella en el campeonato nacional. Los protagonistas de los goles fueron Jhon Vásquez y Harold Preciado. El marcador final quedó 3-2, pues en el duelo de ida quedaron por iguales 1-1, y el local anotó, en este encuentro, en el minuto 14′.

