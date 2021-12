Daniel Ortega aseguró que Colombia es un ‘narcoestado’

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres

Las diferencias entre el Gobierno de Colombia y la dictadura de Nicaragua han sido evidentes a lo largo de los últimos meses, recientemente el presidente Iván Duque no reconoció las elecciones que dejaron a Daniel Ortega, nuevamente, como el mandatario del país centroamericano. Ante la negativa de Duque, Ortega reaccionó en las últimas horas señalando a Colombia de ser un ‘narcoestado’.

Según el dictador sandinista, el Gobierno de Iván Duque no tiene ninguna autoridad para cuestionar los resultados de las elecciones, ni los derechos humanos en su país, pues Colombia es un ‘narcoestado’ en el que mueren personas todos los días.

Así lo dijo en unas declaraciones públicas el jueves 16 de diciembre, “Colombia es un narcoestado donde los crímenes son impresionantes, con asesinatos todos los días (...) ¿con qué autoridad puede hablar Colombia de seguridad y los derechos humanos en Nicaragua, si ahí se violan los derechos humanos permanentemente?”, criticó Ortega.

Cabe recordar que, en el mes de noviembre, en medio de las elecciones presidenciales en Nicaragua, Ortega se enfrentó en las urnas con varios candidatos presos por la dictadura, razón por la que no sorprendió que el dictador se reafirmara en el poder.

Foto de archivo de Ivan Duque, Presidente de Colombia, hablando en la cumbre climática de la ONU en Glasgow Nov 2, 2021. REUTERS/Hannah McKay/

Ante esto el presidente Duque expresó que “lo que hay hoy en Nicaragua no son unas elecciones libres. Eso no nos tiene que sorprender porque eso era crónica de un fraude anunciada. Los candidatos opositores iban a la cárcel, el sector privado a la cárcel, la prensa se acallaba. La postura de Colombia es de defensa irrestricta de la Carta Democrática Interamericana y nosotros no podemos reconocer unas selecciones que han sido fraudulentas ante los ojos del mundo”.

Además, cabe recordar que Colombia es tan solo uno de los 25 países de la Organización de Estados Americanos, OEA, que desconoció las elecciones del país centroamericano. El pasado 8 de diciembre el país se adhirió al voto mayoritario de la OEA que concluyó que Nicaragua no respeta sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana.

Las declaraciones y acciones del mandatario colombiano han sido criticadas por el dictador Ortega, quien en medio de un acto de graduación de policías en Managua, el 16 de diciembre, hizo algunas declaraciones en contra de Colombia.

“Países como Colombia, donde tienen gobernantes que se atreven a hablar de los derechos humanos quieren darnos lecciones a los nicaragüenses”, señaló el mandatario nicaragüense recordando que, recientemente, Colombia estuvo investigada por la CIDH por violación de derechos humanos.

Además, habló del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Farc y señaló que, después de firmada la paz, “asesinaron a más de 1.000 guerrilleros o familiares”, incumpliendo con lo pactado. Ortega dijo que en Colombia “no hay seguridad” y reveló una conversación que él tuvo con el fallecido expresidente colombiano Belisario Betancur.

Belisario Betancur, expresiente de Colombia (1982-1986).

Según Ortega, cuando él gobernó por primera vez en Nicaragua, en la década de los años 80 realizó una visita a Colombia para hablar con su entonces homólogo colombiano, Belisario Betancur, presidente desde 1982 y hasta 1986. En ese momento, recordó el nicaragüense, discutió con Betancur sobre el proceso de paz que se estaba realizando en Colombia.

Recordó que, para esos años, el precio del café se había desplomado en el mercado internacional; sin embargo, cuando él vino al país no vio ese impacto en la economía nacional, así que le preguntó a Belisario Betancur cómo se mantenía la estabilidad económica de Colombia.

En sus declaraciones, Daniel Ortega reveló que Betancur le dijo que “en Colombia tenemos una situación que es trágica, que es el narcotráfico, el lavado de dinero, que está allí, y ese dinero circula por todos lados, y de tal manera que la crisis del café no afecta”. El dictador agregó, citando lo que supuestamente le dijo Betancur, que “el narcotráfico le inyecta mucho dinero a la economía en algunos países latinoamericanos y caribeños, y ya no se diga en Colombia. Ese es un narcoestado, donde los crímenes son impresionantes”.

*Con información de EFE

