Estas son las medidas que deben cumplir los viajeros que quieran ingresar a Colombia a partir de este martes

Atención, viajeros: a partir de este martes 14 de diciembre entraron en vigencia las disposiciones expuestas en la Resolución 2065 del 6 de diciembre de 2021, que fue aprobada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte. Los siguientes puntos cobijan a las personas mayores de 18 años quienes vayan a ingresar al país por vía aérea.

1. Al momento de ingresar al país, debe presentar su carné de vacunación covid-19 físico o digital con el esquema completado, al menos 14 días antes de iniciar el vuelo. Esto aplica tanto para colombianos, diplomáticos y sus familias y extranjeros residentes en Colombia, como para extranjeros no residentes en el país.

2. En caso de tener un carné de vacunación covid-19 físico o digital con esquema completo en menos de 14 días previos al vuelo, se debe presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas. Lo anterior involucra a colombianos, extranjeros residentes y diplomáticos, así como extranjeros no residentes.

3. Si cuenta con un carné de vacunación covid-19 físico o digital con solo una dosis, debe presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas antes del vuelo. Ello será necesario para los colombianos, extranjeros residentes, diplomáticos y extranjeros no residentes.

4. Los colombianos o extranjeros vacunados y que residan en el país, deben presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas antes del vuelo en cuestión.

5. Los extranjeros que no estén vacunados y que no residan en Colombia, no podrán ingresar al país.

“La justificación para ser vacunados 14 días antes del vuelo es que en esto período de tiempo se logra la protección deseada con la dosis de vacuna”, indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hace algunos días.

En ese sentido, el jefe de la cartera también precisó que serán la aerolíneas las encargadas de hacer cumplir estas nuevas medidas para evitar la propagación del covid-19, en especial de la variante Ómicron, que ha demostrado ser más contagiosa que algunas cepas y que ya hace presencia en la región.

PARA QUE TENGA EN CUENTA:

◉ Las vacunas contra el covid-19 deben ser aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estas, según explicó el MinSalud a través de un comunicado, son las siguientes:

- Pfizer BioNTech.

- Moderna.

- AstraZeneca.

- Janssen de Johnson & Johnson.

- Sinovac.

- Sinopharm.

- Zydus.

- Gamaleya (Sputnik V Gam-Covid-Vac).

- CanSinoBIO (Convidecia Ad5-nCoV).

- Bektop (EpiVacCorona Aurora-CoV).

- Novavax (NVX-CoV2373 Covovax).

- ZFSW (ZF2001 Zifivax).

- Instituto de Vacunas Finlay - IFV ( Soberana 2 PastoCoVac y Soberana Plus).

- Centro de ingenieria genetica y biotecnologia Cuba (Abdala).

- Vacine (Covax-19 Spikogen).

- Medigen Vaccine Biologics Corp (Medigen).

- Bharat Biotech (Covaxina BBV152).

- RIBSP Research Institute for Biological Safety Problems (QazVac QazCovid-in).

- Shenzhen Kangtai Biological Products (Kangtai KCONECAVAC).

◉ Todos los viajeros, bien sean colombianos, extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos y sus familias; o los extranjeros que no residen en Colombia, deberán diligenciar obligatoriamente el formulario de pre-registro de la página web de Migración Colombia con toda la información requerida con relación al viaje en la página de Check-Mig antes de ingresar al país. Esto se debe hacer 72 horas antes de su vuelo para facilitar el control de inmigración.

◉ El carné de vacunación covid-19 presentado por la persona que ingrese a Colombia debe indicar, como mínimo, la siguiente información: (1) nombres y apellidos del titular; (2) tipo y número del documento de identidad; (3) nombre de la vacuna aplicada; (4) fecha de cada dosis aplicada; y (5) número de dosis administradas.

◉ Los viajeros deben atener las llamadas del Centro de Contacto Nacional de Rastreo, a través de la línea 19000.

