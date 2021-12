No habrá conciertos en municipios que tengan menos del 60 % de población con la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. Foto: Colprensa

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que adelantan las autoridades sanitarias en El Espinal, Tolima, el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerson Bermont, informó que los municipios que tengan menos del 60 % de la población con la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, no podrán hacer conciertos de fin de año.

“Los municipios que tengan una cobertura de vacunación en primeras dosis menor al 60 % no podrán hacer eventos masivos. La resolución con esta medida saldrá en los próximos días”, aseguró el funcionario de MinSalud.

Lo que se busca con esta restricción es que los territorios aceleren el Plan Nacional de Vacunación y poder disfrutar las fiestas decembrinas con la tranquilidad de un esquema de inmunización contra el covid-19 en la mayoría de ciudadanos.

Aunque Bermont resaltó que las metas propuestas por el Ministerio de Salud en materia de vacunación se han cumplido y no se puede bajar la guardia pues aún hay muchos colombianos que no han recibido ni siquiera la primera dosis del biológico.

“Logramos la meta propuesta en el Plan Nacional de Vacunación, vacunando al 70,8 % de la población con al menos una dosis. Sin embargo, no podemos confiarnos: 12.559.307 colombianos no han recibido ni una sola dosis, y frente a ómicron y delta debemos protegerlos”, señaló.

Así mismo, informó que las autoridades sanitarias están en la búsqueda de 10.850.505 personas que hacen falta por completar sus esquemas de vacunación y aseguró que hay suficientes dosis para este propósito.

“En todos los municipios del país donde hubo unificación de etapas y donde ya tengan más de seis meses de haber cumplido su esquema de vacunación, se puede aplicar la dosis de refuerzo a toda la población”, explicó Bermont.

Además, informó que 542 municipios en Colombia ya tienen el 70 % de su población con al menos una dosis, 112 entre el 65 % y 70 % con primeras dosis o dosis únicas, y 462 municipios están por debajo del 65 %.

Colombia no cerrará las fronteras ante la amenaza de la variante Ómicron

El pasado jueves 2 de diciembre, el Ministerio de Salud y Protección Social reveló que Colombia no cerrará sus fronteras, incluso, frente a la amenaza que representa la variante del covid-19 denominada Ómicron.

El Ministerio de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que no se cerrarán las fronteras pues se ha demostrado que esa no es una medida efectiva contra el covid-19. Además, resaltó que el país a enfrentado otras variantes teniendo menos información y sin vacunas.

“El año pasado teníamos muy poca información sobre el comportamiento de las nuevas variantes a nivel epidemiológico, segundo no teníamos vacunas y tercero no teníamos datos sobre la efectividad de muchas de las medidas”, explicó Fernández. Y añadió que el cierre de fronteras “es una medida que no es efectiva, pero además no es sostenible en el tiempo, y profunde grandes impactos sociales”.

El Ministerio de Salud resaltó que ante esta nueva variante lo primordial es completar los esquemas de vacunación.

“Tenemos una proporción de personas que no han recibido ni una sola dosis. Estos ciudadanos, independiente de su edad (mayores de 3 años) tienen que acercarse a los puntos de vacunación lo más pronto posible”, dijo el funcionario.

Además de insistir en completar los esquemas de vacunación, el Ministerio de Salud resaltó que es importante continuar con el uso correcto del tapabocas, sobre todo en espacios cerrados, así como una adecuada ventilación.

