Joven de Bucaramanga podrá graduarse este viernes con su pelo azul

Esta semana se conoció la denuncia pública que realizó Leidy Cacua Bustos, una estudiante de grado 11 del Instituto Técnico Nacional de Comercio, ubicado en la calle de los estudiantes de Bucaramanga, quien señaló que esta institución la estaba discriminando por el color de su cabello, pues le negaron la oportunidad de asistir a su ceremonia de graduación que se realiza este viernes 3 de diciembre.

Lo que la joven comunicó en sus redes sociales, a través de un video, es que en la institución educativa le dijeron que para poder estar en el acto de ceremonia debía cambiar el color de su cabello de un tono más ‘neutral’ o utilizar peluca, a lo que ella se ha negado.

Tras la publicación del video se presentó una acción de tutela con el objetivo de que a la joven de 18 años, que trabaja como modelo para una marca de tintes de cabello, se le respete su derecho a asistir al evento de su graduación, ya que cumplió con las normas para graduarse, y también su derecho al libre desarrollo de la personalidad, igualdad, trabajo y dignidad humana.

En el documento, la joven solicita “ordenar de manera URGENTE a la Rectora Yolanda Roa Camacho que permita mi asistencia a la ceremonia de grado del día 03 de diciembre de 2021 sin modificaciones en mi cabello o en elementos de mi persona”. El tema de la urgencia se debe a que, antes de el video y de la denuncia pública, la joven acudió a la oficina de la rectora para manifestarle las razones por las que ella creía que se le estaban vulnerando sus derechos.

“La reacción de la rectora fue gritarme que yo era una malagradecida con la institución, que mis derechos eran un “capricho” y que yo estaba obligada a acatar el manual de convivencia del colegio ... también me dijo que ella sabía que yo pondría una tutela pero que los tiempos no iban a dar, por lo que no habría amparo que pudiese protegerme. Lo sentí como una burla”, según la joven, la rectora expresó que cuando le respondieran la tutela ya habría pasado la fecha de la ceremonia.

Sin embargo, este viernes 3 de diciembre Leidy Cacua Bustos podrá graduarse como bachiller con todos sus compañeros, en horas de la tarde y con su cabello azul.

La emisora W Radio señaló que funcionarios de la Secretaría de educación de Bucaramanga hicieron una visita de inspección y vigilancia a la institución educativa en cuestión para conocer las declaraciones de ambas partes en esta polémica. Ana Leonor Rueda, secretaria de educación, confirmó en las últimas horas que, después de todo, la joven de 18 años sí se graduará en la ceremonia de esta tarde.

“Se han comunicado con los padres, y la estudiante va estar con sus compañeros y tendrá la libre personalidad y no se le vulnerará sus derechos”, citó la emisora a la funcionaria.

Por su parte, el diario local La Razón reveló que la denuncia también llegó hasta la Personería de Bucaramanga, desde donde también se informó que se llegó a un acuerdo con el colegio para que la joven esté en la ceremonia con su cabello de color azul. El personero municipal, Daniel Arenas, dijo a ese medio que “no se violarán estos derechos fundamentales. Estuvimos hablando con el padre de la joven y la directora de la institución, en el cual se logró que Leidy Cacua pueda preceder en su ceremonia de grado”.

Finalmente, las emisoras W Radio y Caracol Radio se contactaron con la modelo, quien les señaló que desde el colegio le han pedido que borre las publicaciones que ha hecho denunciando la situación. Sin embargo, Cacua no ha borrado los videos pues ella señala que espera que se modifique el Manuela de Convivencia de la institución para que no le pase lo mismo a otros estudiantes.

