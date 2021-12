El jardín botánico se suma a la Ruta Navideña de Bogotá con un alumbrado inspirado en el Pacífico

Martha Liliana Perdomo, directora del Jardín Botánico, y la alcaldesa Claudia López. Foto: Alcaldía de Bogotá

Con la llegada de diciembre, iniciaron las preparaciones de muchas de las principales ciudades del país por activar sus Rutas Navideñas para locales y turistas, con alumbrados que no solo reflejan el espíritu de las festividades de fin de año, sino que tienen representaciones mucho más importantes. Por ejemplo, en Bogotá el Jardín Botánico hará parte de los alumbrados con un homenaje al Pacífico Colombiano.

En este lugar los visitantes podrán disfrutar de la exhibición de luces llamada ‘Pacificanto: El mar empieza aquí, una historia de Navidad’. Se trata de una iluminación inspirada en la riqueza natural del Pacífico colombiano, la cual busca generar conciencia sobre de conservación y protección de nuestros ecosistemas altoandinos.

A lo largo de esta semana, se estuvieron anunciando los puntos de los alumbrados en la ciudad y, recientemente, la alcaldesa Claudia López acompañó la presentación de los alumbrados del jardín botánico. Este año, este lugar natural decidió unirse a la Ruta Navideña por la ciudad con el objetivo de brindar un rato agradables para los visitantes, pero también de enviar un mensaje de conciencia sobre la importancia de proteger y conservar especies como las ballenas jorobadas.

De hecho, desde el lugar han detallado que todo el montaje de luces está inspirado en las investigaciones del científico colombiano Jorge Reynolds Pombo, creador del primer marcapasos artificial interno. “Reynolds estudió el corazón de las ballenas jorobadas en la década de los 80, y en 2001 creó ‘’Pacificanto’ –una melodía de música experimental que mezcla el canto de las ballenas con la voz humana y las palpitaciones del corazón–”, se lee en el comunicado de la Alcaldía de Bogotá.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá señalo que con este alumbrado “vamos a tener no sólo un espectáculo de luces, sino una oportunidad de reflexionar en familia sobre la corresponsabilidad con el planeta” y agregó que “estamos haciendo esta gran aula ambiental navideña alrededor de las ballenas pues son las que terminan afectadas por nuestros comportamientos en los mares”.

El próximo 6 de diciembre se dará inicio a la apertura del alumbrado navideño en el Jardín Botánico de Bogotá. Alcaldía de Bogotá.

Claudia López aprovechó el lanzamiento de este alumbrado, así como su intención, para recordar a los bogotanos lo importante que es comprometerse con el cuidado del medio ambiente. “Si no botamos basura a la calle, si no usamos plásticos de un solo uso, ellas tendrán una mejor oportunidad de vida. Que nunca se nos olvide que no somos la única forma de vida en el planeta. Todos los seres vivos tenemos que cuidarnos entre todos”, recalcó.

¿Desde cuándo se podrá ir a ver el alumbrado del jardín botánico?

La apertura oficial al público del alumbrado navideño está programada a partir del próximo 6 de diciembre y estará en funcionamiento hasta el 16 de enero de 2022, desde las 5:00 hasta las 10:00 p. m.; para poder entrar al lugar los interesados podrán adquirir las entradas a través de los canales digitales de TuBoleta y en las taquillas del evento ubicadas en la plazoleta principal del Jardín Botánico.

El valor de la entrada será de 15.000 pesos. A partir de los 4 años todos deben pagar boleta, incluyendo adultos mayores. Y, para quienes lo necesiten, el parqueadero estará ubicado en la bolera del Salitre, contiguo al Jardín Botánico.

En el recorrido, un grupo de educadores acompañarán a los visitantes, y con ellos podrán entender de mejor manera la exposición fotográfica sobre el Pacífico, las infografías y realizar actividades lúdicas y pedagógicas que harán de esta exposición una experiencia para toda la familia. Son, en total, 1.200 metros de recorrido, en los que las personas podrán disfrutar de dos shows inmersivos navideños, que sincronizan música dedicada al Pacífico, la cual es original y exclusiva del evento.

“Se trata de una animación a gran escala, que cubre dos zonas del Jardín Botánico e invita a vivir la Navidad de manera distinta, en un recorrido libre donde se podrán visitar las zonas de los shows, el tropicario y la cascada, así como otros ecosistemas que también están iluminados”, informó el jardín botánico.

Sobre las figuras y estructuras de luces, desde el lugar detallaron que las piezas animadas, que son ballenas y otras especies marinas típicas del Pacífico, fueron elaboradas en su totalidad en Colombia.

Martha Liliana Perdomo, directora del Jardín Botánico, habló sobre la importancia de que el alumbrado allí tuviera más que un ambiente navideño, un mensaje sobre la educación ambiental. “Quisimos hacerlo para que las familias encuentren en esta iluminación navideña no solamente un espacio de encuentro, de esparcimiento, de esperanza, sino un espacio de reflexión sobre la responsabilidad que tenemos todos”.

