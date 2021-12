Modelo santandereana dice que no la dejan graduar porque tiene el pelo azul

@eterea_inmortal

Leidy Cacua, estudiante de grado 11 del Instituto Técnico Nacional de Comercio, ubicado en la calle de los estudiantes de Bucaramanga, denunció en medios de comunicación que está siendo víctima de discriminación por el color de su cabello, tras negarle la asistencia a la ceremonia de graduación.

De acuerdo con lo informado por el diario El Tiempo, Leidy no tiene confirmada su asistencia a la ceremonia de mañana, porque desde la rectoría de la Institución Educativa se le indicó que, para poder ser parte de ella, tenía que cambiar el color de su cabello o utilizar peluca, tema al que ella se ha negado.

“Cumplí con todas mis materias, mis horas, para que me dijeran que me daban un diploma por ventanilla sólo porque mi cabello es azul y llamó mucho la atención. Me dijeron que mi color no era neutral”, afirmó la joven en medio de lágrimas.

Además, contó que a parte de sus estudios ella se desempeña como modelo de una marca de tintes para cabello, por lo que también se niega hacer el cambio de color.

“No puedo cambiarme el color de cabello, hace parte de mi trabajo y me siento discriminada solo por eso, no es justo que otras chicas sí tienen colores rojos o castaños y ellas sí puedan llevarlos”, afirmó Leidy.

La joven es modelo de fotografías con estilo urbano, en donde se destacan propuestas novedosas con colores y diseños fuera de los común, lo que hizo que ella tinturará desde hace dos años su cabello de color azul, lo que la llevó a hacer una colaboración con un patrocinador de tinturas para mujeres.

En diálogo con W Radio, la joven manifestó que la negativa de su asistencia a la ceremonia la hicieron frente a todo su salón, por lo que se sintió mal.

“No me voy a sentir bien, graduándome con una peluca, me siento fea, yo hago modelaje con mi cabello, hace una semana me llaman a decirme que no me puedo graduar, que me tengo que cambiar el cabello, me lo dijeron frente a todo 11. Llegan y me dicen que me tengo que poner una peluca o cabello negro”, afirmó la joven al medio.

Inicialmente, la joven posteó en sus redes sociales la denuncia, la cual llevó hasta una acción de tutela para que le respeten su derecho a asistir al evento de graduación y también al libre desarrollo de la personalidad, igualdad, trabajo y dignidad humana.

“El color de cabello no representa una institución. Quiero hacer esto público, ya que no soy la única persona afectada por esta situación, el color del cabello no define a una institución, no representa a un uniforme, mi cabello representa mi personalidad, no es algo que se me otorgue cuando compro el uniforme”, señala la joven en una publicación de Instagram.

Además, detalla que “la constitución decreta que tenemos derecho a la libre personalidad, a los que en el manual de convivencia intenta pasar sobre esta norma, infringiéndome graduar por ceremonia. El día de grado es el día más feliz de un estudiante, en el que uno se siente realizado por haber podido lograr sus metas. ¿En mi caso tendré que ponerme una peluca?¿Pintarme el cabello?¿Si no hago esto no podré graduarme por ceremonia? A lo que la respuesta de las directrices es si. Tendré que graduarme por ventanilla si no lo hago”, denunció la joven.

Tras conocer el caso, W radio decidió consultar a Yolanda Rueda Camacho, rectora de la institución, quien según el medio se manifestó de manera grosera, afirmando que la joven tendrá todas las garantías para su graduación.

Esta es la acción de tutela que fue impuesta por parte de Cacua:

SEGUIR LEYENDO