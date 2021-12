“Mi mejor regalo de navidad”, Jessica Cediel congeló sus óvulos para ser madre en un futuro

“Mi mejor regalo de navidad”, Jessica Cediel congeló sus óvulos para poder ser madre en un futuro Foto tomada de Instagram @JessicaCedielNet

Desde hace unos días las publicaciones de Instagram de la modelo y presentadora Jessica Cediel tenían a más de uno especulando sobre si se había enamorado nuevamente e inclusive que estaba embarazada. La verdad es que la artista se estaba preparando para ser mamá, no de manera literal, Jessica contó que desde hace semanas inició un tratamiento para poder congelar sus óvulos y así poder tener hijos en un futuro.

A través de un video que compartió en redes sociales, la presentadora compartió las imágenes del proceso y los sentimientos que tiene al rededor del mismo, además, aseguró que este era su “mejor regalo de navidad” y que en caso de que no encuentre al amor de su vida, el hombre con quien quiera ser madre, podrá hacerlo de forma natural.

El tratamiento al que se acogió Jessica Cediel se llama vitrificación de ovocitos, una técnica de preservación de la fertilidad en la que se congelan los óvulos para, en un futuro, implantarlos y lograr un embarazo a la mujer que esté realizando el tratamiento.

“Familia linda… ¡Llegó diciembre! ¡Y hoy quiero compartirles el mejor regalo de navidad que me he hecho en mi vida! ¡Soy una huevona total! Gracias @inser.fertilidad @germanospinamd @drjuanluisgiraldo Fue muy bonito caminar de la mano de ustedes para esta experiencia tan ... ! ¡Espero disfruten todo el proceso! ¡Les grabé todo!” escribió la presentadora en las imágenes que compartió.

“Mis amores, familia de Instagram ¿cómo están?, pasaba por aquí a saludarlos, feliz diciembre, feliz comienzo de mes… más adelante les voy a compartir el mejor regalo de Navidad que me ha dado la vida”, dijo la presentadora al comienzo de su video en el que luce la misma blusa en color neón y deja la vista sus atributos físicos, despejando las dudas de un embarazo.

Según se observa en el video, la modelo bogotana mostró que durante todo el periodo hormonal que vivió para poder congelar sus óvulos, sus senos sufrieron un súbito aumento de tamaño.

“Niñas, a uno no solamente se le crece la panza, se le crecen los senos, es normal obviamente por toda la carga hormonal”, puntualizó Cediel en su cuenta de Instagram.

La sexualidad de la presentadora:

Bien sabido es que Jessica Cediel se ha enfocado en su vida profesional desde que terminó con Mack Roesch, pues aunque ha tenido pretendientes como Mateo Carvajal, les ha cerrado la puerta para terminar de sanar las heridas que dejó aquella fallida relación.

No obstante, han sido bastantes los cuestionamientos sobre su vida sexual por parte de los millones de usuarios que les siguen en redes sociales, a quienes les respondió de nuevo en horas recientes a través de su cuenta de Instagram.

Todo sucedió luego de que la presentadora bogotana compartiera en sus historias una fotografía de una pareja dándose un beso y, posteriormente, se mostrara haciendo su rutina de ejercicios, lo que para muchos fue una clara muestra de una falta de relaciones íntimas.

“Me han mandado mensajes en los que me dicen que con todo lo que he publicado hoy, parece que amanecí con ganas y tuve que ir a quemarlas al gimnasio, y de pronto no están tan alejados y eso sea verdad. Además, prefiero quemarlas así a hacerlo con cualquiera, ¡no! (...) Igual lo otro sigue acumulado”, comentó Jessica Cediel.

Mientras que en otra de sus historias, agregó que ese era uno de esos días en los que pensaba: “ojalá aparezca rápido ese príncipe”. De igual manera, la modelo de 39 años compartió que está viendo ‘Sex life’, una serie en Netflix con la cual ha llegado a sentirse tan conectada que, inclusive, dice que quiere un hombre como el protagonista en su vida.

Seguir leyendo: