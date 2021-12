J Balvin, el colombiano más escuchado en Spotify

J Balvin sigue coronándose como uno de los artistas más escuchados del mundo en Spotify REUTERS/Caitlin Ochs

Bad Bunny se ha convertido en el artista más escuchado del mundo en Spotify por segundo año consecutivo a nivel global. La plataforma de streaming reveló en las últimas horas el listado de canciones y artistas que más han sonado durante el 2021 y los que más reproducciones, noticias, clicks y dinero han generado en tiempo real y aunque el artista de género urbano se llevó la corona, colombianos como Maluma, J Balvin, Sebastian Yatra y Karol G se colaron en las posiciones para dejar claro que la música colombiana suena en todo el globo.

Así se ve el listado:

Top 5 artistas más escuchados en Colombia:

- Bad Bunny

- J Balvin

- Rauw Alejandro

- Myke Towers

- Maluma

Los 5 cantantes más escuchados a nivel global:

Ya se dio a conocer que Bad Bunny es el rey de las reproducciones en Spotify en 2021 con más de 9.100 millones de streams este año. Luego sigue Taylor Swift en el puesto dos de la lista. Y esto no es ninguna sorpresa. La cantante rompió recientemente dos récords en la plataforma. El 12 de noviembre, fecha de lanzamiento de “Red” (versión de Taylor).

La canción más escuchada en 2021 a nivel mundial es la sorpresiva “licencia de conducir” de Olivia Rodrigo , que obtuvo más de 1.100 millones de streams. El track viral “MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X llega hasta el segundo lugar y anunció el primer álbum de estudio del artista. Kid LAROI entra en las filas por primera vez, con su colaboración junto a Justin Bieber “STAY” ocupando el tercer lugar. El cuarto lugar muestra nuevo a Olivia Rodrigo , esta vez con “good 4 u”, que también se ganó el título de Canción del Verano de Spotify 2021. La quinta canción más escuchada en escalar los charts es “Levitating (con DaBaby)” de Dua Lipa.

Cuando se trata de los álbumes más escuchados de 2021 a nivel mundial, Olivia Rodrigo vuelve a reclamar la corona: su álbum debut SOUR claramente tenía un poco de dulzura. Future Nostalgia de Dua Lipa ocupa el segundo lugar, con Justice de Justin Bieber , = de Ed Sheeran y Planet Her de Doja Cat en tercer, cuarto y quinto lugar.

Artistas más escuchados globalmente:

Top 5 artistas más escuchados en México

- Bad Bunny

- J Balvin

- Rauw Alejandro

- Christian Nodal

- Luis Miguel

Top 5 artistas más escuchados en Perú

- Bad Bunny

- Rauw Alejandro

- J Balvin

- Myke Towers

- Maluma

Top 5 artistas más escuchados en Argentina

- Duki

- Bad Bunny

- Rauw Alejandro

- María Becerra

- Myke Towers

En cuanto a los españoles más escuchados, C. Tangana es el número uno en España --C. Tangana batió el pasado febrero el récord de mejor debut de un álbum español, cosechando más de 5 millones de reproducciones en un solo día. En el ‘top 5′ de canciones más escuchadas en España se encuentra ‘Todo De Ti’, de Rauw Alejandro. En segundo lugar se encuentra ‘Pareja Del Año’, de Sebastian Yatra con Myke Towers; en tercero, ‘Yonaguni’, de Bad Bunny; en cuarta posición, ‘Fiel’, de Los Legendarios con Wisin y Jhay Cortez, y en quinta, ‘La Historia’, de El Taiger con DJ Conds.