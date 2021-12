Carlos Antonio Vélez insta a Rueda a convocar a Teo a la selección: “profe, si se tiene que echar para atrás, hágalo”

Teófilo Gutiérrez llegó a los 100 goles en el fútbol colombiano. Foto: Dimayor

En el empate a dos goles entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla por los cuadrangulares de la Liga BetPlay, Teófilo Gutiérrez demostró que a sus 36 años sigue más que vigente: además de haber sido el mayor generador de juego en el conjunto azucarero, brindó la asistencia para la segunda anotación. Lo del delantero, sin embargo, no es algo nuevo, esta temporada está deslumbrando, tanto, como para que algunos lo postulen como refuerzo en la selección Colombia.

Quien expresó su deseo de que el hombre de La Chinita vuelva al combinado tricolor, con el que jugó la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, fue el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, en su columna en el medio radial Antena 2.

“Profe, si se tiene que echar para atrás, hágalo, en el caso Teófilo Gutiérrez no puede mantenerse en la equivocación. Teófilo Gutiérrez debe y tiene que ser elegible para selección nacional. No le dé más vueltas a eso. Si alguien sostiene al Deportivo Cali hoy es Teo: gracias a él, el equipo ha tenido un revulsivo en el último tiempo”, argumentó Vélez.

Conforme con Vélez, un jugador como Teo es necesario por liderazgo, ese que, a su juicio, le hace falta a algunos futbolistas de la selección. De ahí su mensaje a Reinaldo Rueda, de echar para atrás las declaraciones previas a las últimas jornadas de eliminatorias, cuando dijo: “Con todo el respeto y la admiración por lo que viene haciendo Teófilo en el Cali, creo que cada cual en su momento tuvo su paso por la selección”.

Carlos Antonio Vélez demerita la liga de Catar: “nos estábamos perdiendo la gran liga, no me crean tan pendejo” / ARCHIVO

El analista de fútbol invitó a Rueda a resarcirse, si cabe la expresión, como cuando afirmó que para estar en el equipo cafetero jugadores como James Rodríguez tenían que estar el 500 %.

“Usted ya retiró del mercado el quinientos por ciento, me di cuenta a través de los hechos que las palabras se las lleva el viento. Usted nos demostró que lo del quinientos por ciento valía para algunos, pero no para todos, usted trajo a jugadores como Quintero o James sin estar siquiera al cincuenta por ciento”, comentó.

Con la más reciente de convocatoria de James a la selección pese a que no estaba en su mejor condición física, Rueda se contradijo, según Vélez. Aunque en lugar de reprochárselo, afirmó entenderlo y lo aconsejó. “Usted vulneró sus decires, postulados y reglas, una más no importa, profe. Es de humanos, a mí también me ha tocado muchas veces decir bueno, esta era la idea, no funcionó, voy por aquí. Teófilo Gutiérrez no puede estar fuera de una selección nacional y yo lo critiqué muchas veces, pero cuando es hora de criticar, se critica, y cuando es hora de elogios, se elogia”, agregó.

Para él, si la razón de que no se tenga en cuenta a Teo para la selección son sus polémicos comportamientos, se tendría que medir con la misma vara a James, que le ha llegado a manotear a un árbitro. Vélez incluso tomó como ejemplo la indisciplina de Edwin Cardona y Sebastián Villa en Boca Juniors, que persiste sin importar las oportunidades que les brinda el Xeneize.

“Los problemas de Teo han sido menores que los de otros, hay unos que no tienen arreglo, hay otros que enderezaron su andar. Teo ha tenido desproporciones, ¿quién no?, pero menos que otros”, concluyó.

