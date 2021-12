“Ayer pensaba en retirarme y darme por vencido”: Salomón Carballo tras conseguir el oro en los Panamericanos Junior

Salomón Enrique Carballo Arrieta obtuvo su revancha en la edición 2021 de los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Valle del Cauca. Tras haber conseguido su metal de bronce en el patinaje de velocidad categoría 200 meta contra meta masculino el miércoles 1 de diciembre, Carballo se colgó una presea dorada en la prueba de la vuelta al circuito del patinaje de velocidad en los Juegos Panamericanos.

Cabe recordar que, el patinador colombiano había finalizado en la tercera posición en su primera prueba y había sufrido una caída en su última competencia. Sin embargo, fue el mejor de la final disputada a las 9:40 a. m. registrando un tiempo de 31,729 segundos, por encima del ecuatoriano Juan Fernando Reinoso Neira (31,842 segundos) y el argentino Francisco Manuel Reyes Petrelli (32,218 segundos).

Premiado con dos medallas en las justas vallecaucanas, Carballo Arrieta habló ante los micrófonos de Panam Sports y reconoció que intentó retirarse de la competencia, pero se convenció por participar y salió ganador en la jornada:

Estos juegos, para mí, han sido una cosa de locos, ya que veníamos bien preparados y las cosas no se me habían dado. Ayer pensaba en retirarme, en darme por vencido, pero le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio en la última carrera. La enfrenté con determinación, con amor al deporte, como si fuera la última, a darlo todo, porque a veces las cosas no dependen de uno