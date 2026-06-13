Colombia

Mindefensa alerta por posibles disturbios tras la segunda vuelta y anticipa medidas por información de inteligencia

El ministro de Defensa advirtió que existen alertas sobre eventuales hechos violentos después de las elecciones y anunció la activación anticipada de los puestos de mando

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Reportan armas defectuosas y falta de apoyo aéreo en la operación "Fortaleza" que fue dirigida por el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito Colprensa
Ministro de Defensa - Pedro Sánchez - crédito Colprensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que las autoridades tienen información de inteligencia sobre posibles disturbios y hechos violentos una vez se conozca el resultado de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. La alerta llevó al Gobierno a anticipar la activación de mecanismos de monitoreo y coordinación para enfrentar eventuales alteraciones del orden público.

Según el funcionario, las amenazas relacionadas con acciones violentas figuran entre las principales preocupaciones de las autoridades, junto con los riesgos asociados a la desinformación. La advertencia se produce a nueve días de la elección que definirá al próximo presidente de Colombia.

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Ante este panorama, el Ministerio de Defensa anunció que el Puesto de Mando Unificado (PMU) será activado desde el 16 de junio y no el mismo día de los comicios, como había ocurrido en procesos electorales anteriores. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, las autoridades también pondrán en funcionamiento un PMU cibernético para vigilar el comportamiento de las redes sociales.

La alerta fue dada a conocer por el general (r) Pedro Sánchez, quien reconoció que existen amenazas relacionadas con posibles actos de violencia posteriores a la jornada electoral.

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El ministro Pedro Sánchez reafirma que no existen evidencias sobre alteraciones en el código fuente del sistema electoral - crédito MinDefensa
Ministro de Defensa - Pedro Sánchez - crédito MinDefensa

“Respecto a posibles disturbios violentos tenemos información de inteligencia que podrían llegar a ocurrir, y es de las amenazas más importantes que tenemos. Después de la desinformación, viene ya el tema de la acción violenta de algunas personas, por ello es clave atacar ambos”, afirmó el ministro, citado por Blu Radio.

Gobierno anticipará los puestos de mando y reforzará monitoreo digital

Frente a estos riesgos, el Ministerio de Defensa decidió adelantar la instalación del Puesto de Mando Unificado.

La medida implica que el dispositivo de coordinación entre autoridades comenzará a funcionar cinco días antes de la segunda vuelta presidencial.

“Lo vamos a activar muchos días antes, no el mismo día, como se estaba haciendo en las elecciones. Y a las 10 de la mañana, seguido de esa activación, vamos a activar el PMU cibernet para monitorear todas las redes y e intentar mitigar al máximo cualquier acción que pueda desembocarse en un evento violento”, explicó Sánchez, según información publicada por Blu Radio.

Once bandas criminales intensifican la violencia en Atlántico, agravando la seguridad en municipios clave del departamento, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X
Ministro de Defensa - Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X

El objetivo, según el Gobierno, es reaccionar con mayor rapidez frente a posibles amenazas relacionadas tanto con acciones violentas como con campañas de desinformación.

Las autoridades consideran que ambos factores representan riesgos para la tranquilidad y el desarrollo normal del proceso democrático.

La activación del componente cibernético permitirá realizar seguimiento permanente a la información que circula en las plataformas digitales durante los días previos y posteriores a la jornada electoral.

La advertencia se produce en medio de una campaña marcada por acusaciones

La alerta del Ministerio de Defensa llega cuando faltan nueve días para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Ambos candidatos alcanzaron el paso al balotaje tras obtener 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,74 %, y 9,7 millones de sufragios, correspondientes al 40,90 %, respectivamente.

La recta final de la campaña ha estado acompañada de fuertes cuestionamientos entre los dos sectores políticos.

En los últimos días, los candidatos y sus equipos han intercambiado acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades electorales, la financiación de las campañas y eventuales amenazas contra la transparencia del proceso.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también confirmó que Colombia fortalecerá alianzas internacionales con la adquisición de equipos de países miembros de la Otan - crédito @mindefensa/X
Ministro de Defensa - Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X

En medio de ese ambiente de tensión política, las autoridades buscan anticiparse a posibles escenarios de violencia una vez se conozcan los resultados oficiales.

Según información publicada por Blu Radio, el Ministerio de Defensa considera que las amenazas derivadas de la desinformación y de eventuales actos violentos constituyen actualmente uno de los principales desafíos para la seguridad del país en el marco de las elecciones.

Por ello, las autoridades han decidido fortalecer los mecanismos de coordinación y vigilancia antes de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo ocupante de la Casa de Nariño.

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