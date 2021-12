Luis Díaz es considerado ‘el Cristiano Ronaldo colombiano’ y se uniría al Liverpool en enero

Luis Díaz vestiría la camiseta del Liverpool desde enero de 2022. REUTERS/Phil Noble

La versión de que Luis Díaz está cada vez más cerca de ser transferido al Liverpool en el mercado de fichajes de invierno toma cada vez más fuerza. Este 1 de diciembre, la prensa inglesa de nuevo se refirió a la posibilidad de que el guajiro llegue al conjunto dirigido por Jürgen Klopp e incluso, fue comparado con uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo.

El medio que destacó las cualidades del extremo izquierdo, goleador del Porto esta temporada y máximo artillero de la Primeira Liga, fue la revista Four Four Two. En el artículo se lee:

“El colombiano es un zurdo astuto y directo, que corta hacia adentro con el pie derecho para hacer jugadas en dirección a puerta. En el sistema de Klopp, esto es competencia de Diogo Jota o Mané, pero para ser realistas, podría ser que Díaz juegue en cualquiera de las posiciones de ataque”.

Según Four Four Two, Klopp, uno de los entrenadores de más prestigio en el mundo del fútbol, está cómodo con la base que ha consolidado en el Liverpool, y, sin embargo, estaría buscando nuevos jugadores que ayuden a potenciar el equipo. Es en este punto donde Lucho toma relevancia.

“Klopp está buscando formas de revitalizar al equipo manteniendo el núcleo y, aunque muchos jugadores han firmado nuevos acuerdos el año pasado, el alemán puede querer rejuvenecer esta posición clave para mantenerla fresca”, agregó.

La llegada del colombiano a Anfield se daría en enero, dado que Sadio Mané y Mohamed Salah, dos de los referentes en ataque, representarán a Senegal y Egipto en la Copa Africana de Naciones (CAN).

“La CAN comienza el 9 de enero. Con Mohamed Salah y Sadio Mané involucrados en la competencia, el Liverpool espera que uno o ambos de sus delanteros superestrellas no estén disponibles hasta por un mes. Por eso, tienen en la mira a Díaz, estrella del Porto. Necesitan refuerzos”, agregó.

A BOLA TAMBIÉN HA HABLADO DE LA SALIDA DE LUCHO

El medio portugués A Bola también se ha referido a la posibilidad de que Lucho llegue los próximos días al Liverpool:

“Klopp piensa en Luis Díaz como una alternativa a Mané. Senegal es uno de los favoritos para ganar la Copa africana de Naciones (CAN), que será desarrollará del 9 de enero al 6 de febrero, por lo que Mané podría estar ausente durante mucho tiempo. Salah, estrella de Egipto, también estará en CAN, lo que agrava la situación en el ataque del Liverpool”.

Más allá del interés del equipo que dirige Klopp por contar con Luis Díaz, el Porto dudaría en dejarlo salir. El hombre de Barrancas (La Guajira) suma nueve anotaciones en 11 partidos con Los Dragones en la Primeira Liga, de la cual es el goleador. Es cierto, el conjunto portugués cuenta con otras figuras como el iraní Mehdi Taremi, pero este se desempeña como centrodelantero, es decir, perdería poderío en las bandas.

Lo único que podría jugar a favor de Liverpool en la posible transferencia del extremo izquierdo colombiano es la posibilidad de pagar la cláusula de 80 millones de euros con la que el Porto lo blindó. Claro está que en caso de venderlo, una tajada del dinero también sería para el Junior de Barranquilla, con un 20 % de la ficha de Lucho.

“Luis Díaz no se venderá a nadie en enero porque hay un campeonato que ganar y las supuestas ganas de llegar lo más lejos posible en la Champions. En enero, el FC Porto rara vez negocia sus mejores activos, por lo que un avance del Liverpool solo puede tener éxito si los ingleses pagan la cláusula, fijada en 80 millones de euros”, agregó.

