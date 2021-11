Rafa Taibo y su dilema al vacunarse contra el covid-19: “no sé si me salvó la vida o fue el detonante de esta pesadilla”

Desde hace varios meses que se habilitó la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el covid-19 en Colombia, pero hasta hace apenas unas horas que el presentador Rafa Taibo asistió a aplicarse la suya.

Sin embargo, contrario a lo que sucede con muchos que creen firmemente en la utilidad médica de la vacuna, el español tuvo un gran dilema para asistir y cumplir con la cita que le fue programada el pasado 27 de noviembre , en Bogotá.

“El 25 de mayo recibí la primera (dosis) y cuatro días más tarde inicié una lucha contra la muerte que se prolongó durante más de 15 días en dos hospitales. Durante los tres meses siguientes luché por recuperarme y, aún hoy, no siento que lo esté al cien por ciento ni creo que vuelva a estarlo. Un dato desconcertante es que un par de días antes de vacunarme me hice la prueba y salió negativa, y un par de días después de vacunarme me la volví a hacer con el mismo resultado”, comentó a través de su cuenta de Instagram.

Fue entonces cuando Rafa Taibo decidió consultar con diferentes profesionales de la salud, incluso varios de quienes lo trataron en su lucha contra el covid-19, y todos le aconsejaron inmunizarse, por lo cual tomó la decisión de aplicarse la vacuna que, según él, no sabe si le salvó la vida o “fue el detonante de esta pesadilla”.

A pesar de la incertidumbre y por medio de otra publicación en Instagram, el ferrolano de 61 años confirmó con video incluido que fue inoculado con la segunda dosis.

“Lo cierto es que la incertidumbre está ahí, por más que uno lea, investigue y pregunte, la división de opiniones es patente y cada punto de vista tiene sus puntos aparentemente razonables… pero lamentablemente lo que encuentras son solo eso: opiniones. Ahora voy a comprobar si lo que me pasó con la primera dosis tuvo relación con la vacuna”, agregó.

Vale mencionar que, además del contenido paranormal que comparte en su cuenta de Instagram (en la que tiene más de 220 mil seguidores), Taibo solía mostrar en sus publicaciones los detalles de la recuperación que atravesó, tras haberse contagiado de covid-19. Además, invitó a sus seguidores a vacunarse contra el virus aun cuando después de recibir la primera dosis tuvo serias complicaciones de salud.

“Por más que me encuentre en la inmunda, soy un hombre muy muy afortunado. Estando aquí postrado, sudoroso y tembloroso, quien viene a mi cabeza son los miles de personas que no tienen recursos, o que están solas y que tienen que atravesar esta circunstancia angustiosa y aterradora desde la incertidumbre más absoluta, la impotencia de la falta de recursos o la angustia aplastante de la soledad. Eso es lo que me parte el corazón en mil pedazos. No hay mucho más que decir” , expresó en un video posteado en aquella plataforma y hasta afirmó que tenía incertidumbre por lo que pudiera pasar con su vida.

Finalmente, Rafael Taibo tuvo una recuperación satisfactoria y volvió con sus recorridos en búsqueda de alguna experiencia relacionada con presencias fantasmales y hasta demoníacas, como él lo ha descrito en uno de sus posts anunciando su nueva visita a Armero. De igual manera, sube ese mismo contenido a YouTube, donde cuenta actualmente con más de 126 mil suscriptores y un total de más de 6 millones de visualizaciones, producto de sus 413 videos colgados en esa plataforma.