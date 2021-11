“Hay que nutrirles el cuerpo y el alma”: Egan Bernal y su lucha contra la desnutrición infantil

Tomado de Prensa

Aunque ha estado en el ojo del huracán por cuenta de los rumores de una presunta infidelidad que le costó su relación con María Fernanda Motas, el ciclista colombiano se propuso ponerse una nueva meta antes de finalizar 2021, en contra de la desnutrición infantil en Colombia.

Por tal motivo, Egan Bernal se reunió con niños, niñas y padres de familia para hablar sobre la nutrición como una herramienta para alcanzar los sueños de los pequeños.

El encuentro se llevó a cabo en Bogotá y durante la charla, el escarabajo colombiano contó a los niños que de pequeño a veces peleaba con la comida, pero enfatizó en que la alimentación que le dieron sus padres fue clave para lograr lo que ha alcanzado hasta el momento: “Cuando era pequeño mis papás me daban pescado hasta en el tetero, y lo que les digo es literal”.

Entre las anécdotas que compartió el pedalista sobre su infancia y las habilidades culinarias, aprovechó para hacer un llamado a todos los padres de familia para que sean rigurosos a la hora de alimentar a sus pequeños.

“Hoy me acuerdo de mi mamá y sus sopas; un día le echó a una hasta lechuga, todo era verde. Empecé a comer, a separar lo verde, y me tomé solo el caldo; cuando ella llegó y vio las verduras a un lado me dijo: ‘Ahora le tocó comerse el resto frío’, y me obligó a comerme todo”.

Con esas palabras, el ciclista de ruta quiso enviarle un mensaje a los pequeños para que no se paren de la mesa hasta comerse todo lo que encuentran en el plato.

“Yo no soy papá pero sería muy estricto con mis hijos para que se comieran todo. Y a los niños les digo que hay que hacerles caso a los papás porque es por el bien de uno”.

Entre otras cosas, Egan afirmó que le gustaría tener en la cocina la misma suerte que tiene cuando está sobre el caballito de acero; aseguró que son muchas las veces que come pasta con atún porque según mencionó durante el encuentro, es lo que mejor le queda a la hora de prepararse sus alimentos.

Tomada de Prensa

Del conversatorio Egan Bernal salió con lecciones aprendidas pues al momento de ser invitado a cocinar prefirió hacer parte del grupo que entregaba la comida en las respectivas mesas, por lo que niños y padres obviamente se mostraron felices de ver que al campeón repartiendo nutritivos desayunos.

En Colombia, más de medio millón de niños y niñas sufren de desnutrición crónica o retraso en talla y esto hace que su cerebro no crezca bien, según la Fundación Éxito.

“El 85 % del desarrollo cerebral ocurre en los primeros mil días de vida, desde la gestación hasta los dos años; por eso una intervención oportuna es clave para lograr la recuperación de la talla que permita un crecimiento sano en lo físico, cognitivo y emocional”, afirmó Paula Escobar, directora de la Fundación Éxito.

Egan aseguró que el tema de la nutrición se le volvió una obsesión, “estoy seguro de que en mi tierra hay millones de campeones, pero algunos no tuvieron la fortuna de crecer con una nutrición adecuada”.

Tomado de Prensa

Por eso aprovechó esta jornada para hacer dos llamados: el primero para que en los hogares no se desperdicien alimentos, y el segundo, para que todos los colombianos piensen en esos niños y niñas que muchas veces no tienen para comer equilibradamente:

“Hay que cuidarlos en todo el sentido y eso es nutrirles el cuerpo y el alma. La nutrición es la base para que crezcan bien. Los que tengan la oportunidad de ayudar por favor ayuden a todos los pequeños necesitados; de gótica en gótica se llena un vaso; tengamos en cuenta que los niños y niñas son el presente y el futuro de nuestro país”, concluyó Egan antes de sentarse a comer con los pequeños.

SEGUIR LEYENDO: