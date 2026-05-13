Colombia

Yeiner Gómez, el boxeador hallado desmembrado en Atlántico, celebró el Día de la Madre antes de su muerte: “Mi hijo soñaba con ser campeón mundial”

Además, el deportista disputó una velada boxística en Barranquilla organizada por parte de la Asociación Mundial de Boxeo -WBA- en la que cayó en el combate estelar: Future Champions Colombia World Boxing Association

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Este fue el cartel con el que se anunció el último combate de Yeiner Gómez - crédito @reporterillo/X
Este fue el cartel con el que se anunció el último combate de Yeiner Gómez, que alcanzó a compartir con su mamá antes de que fuera asesinado - crédito @reporterillo/X

El dolor y la impotencia marcan cada palabra de Luis Gómez, padre de Yeiner Andrés Gómez Sandoval, el boxeador de 28 años hallado desmembrado en la vereda Cabica, en Soledad, Atlántico.

La tragedia reportada por medios nacionales el martes 12 de mayo conmocionó al deporte colombiano y a una familia que vio en el boxeo la esperanza de un futuro mejor, pero hoy enfrenta un duelo devastador.

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“Mi hijo soñaba con ser campeón mundial”, afirma Luis Gómez entre lágrimas al recordar la vida y los sueños truncados de Yeiner, conocido en el ring como “La Pantera”.

Desde pequeño, Yeiner encontró en el boxeo una pasión y un camino de disciplina, esfuerzo y superación, relató su progenitor en charla con el diario El Heraldo de Barranquilla.

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“Desde niño le gustó el boxeo. Vivía pegado con los profesores y ellos lo querían mucho”, cuenta su padre, evocando los días en que el joven recorría gimnasios y forjaba amistades entre entrenadores y compañeros.

Las entidades judiciales no han informado de responsables ni razones definitivas del fallecimiento, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso y ubicar las extremidades faltantes del deportista - crédito @reporterillo / X

Una carrera forjada en el esfuerzo, el caso que refleja la el día a día en decenas de deportistas

Yeiner Andrés Gómez integró la liga de boxeo del Ejército Nacional mientras se desempeñaba como soldado profesional, una etapa en la que recibió entrenamiento de instructores internacionales y pulió su técnica.

“Ese muchacho era un monstruo para pelear. Ya estaba pulido y le faltaban unas cuantas peleas para irse a Puerto Rico”, recuerda Gómez, convencido de que su hijo estaba a punto de dar el salto internacional que tanto anhelaba.

La última conversación entre padre e hijo sigue viva en la memoria de Luis. Fue antes de la pelea que Yeiner disputó el sábado 9 de mayo en el gimnasio Cuadrilátero Élite de Barranquilla, durante el evento WBA Future Champions Colombia.

“Me dijo: ‘Papi, voy a ser un campeón’. Yo le respondí que lo quería con toda mi alma”, contó su progenitor.

Aquella noche, Yeiner perdió por primera vez en su carrera profesional frente a Leider Galvis, en lo que los especialistas calificaron como una “pelea de antología” (la transmisión quedó en la cuenta de YouTube de la World Boxing Association —Asociación Mundial de Boxeo—).

El joven que venía invicto cayó en su última pelea - crédito captura de pantalla World Boxing Association/Youtube
El joven que venía invicto cayó en su última pelea - crédito captura de pantalla World Boxing Association/Youtube

Pese a la derrota, su padre asegura que el joven seguía motivado y enfocado en sus metas, tanto deportivas como familiares.

“Él soñaba con darle una mejor vida a su hija”, cuenta Luis. La pequeña, de apenas dos años, era el motor que impulsaba al boxeador a seguir entrenando y superando obstáculos.

Un crimen brutal y sin respuestas

El asesinato de Yeiner Gómez ha sido motivo de conversaciones entre pobladores de Soledad por lo brutal de los hechos.

El padre confiesa que aún no ha podido despedirse de su hijo como hubiera querido, debido al estado en que fue encontrado el cuerpo.

“No tiene huellas, no tiene dentadura… estamos esperando pruebas de ADN”, explica Luis, angustiado por la posibilidad de no poder darle sepultura a su hijo.

“No voy a poder cargarlo ni enterrarlo”, lamenta el adulto mayor.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación, pero la familia sigue sin respuestas claras sobre qué pudo motivar semejante atrocidad. Luis Gómez insiste en que Yeiner permanecía enfocado en el deporte y desconoce cualquier vínculo que pudiera explicar el crimen.

“Estamos viviendo tiempos muy violentos, pero yo sé que mi hijo permanecía entrenando todos los días”, advirtió el progenitor del deportista.

Por lo anterior, el padre de “La Pantera” hace un llamado desesperado a las autoridades para que el caso se esclarezca y se haga justicia.

El entrenador y la familia descartaron conflictos recientes o advertencias hacia el púgil, incrementando la incertidumbre sobre los posibles motivos tras el crimen reportado - crédito captura de pantalla @EMELALVEARCUETO / x
El entrenador y la familia descartaron conflictos recientes o advertencias hacia el púgil, incrementando la incertidumbre sobre los posibles motivos tras el crimen reportado - crédito captura de pantalla @EMELALVEARCUETO / x

“Lo único que pido es justicia. Nunca pensé que algo así le fuera a pasar a mi pelado”, concluye, con la voz quebrada por el dolor.

Mientras la familia espera la posibilidad de despedirse, el legado de Yeiner queda en la memoria de quienes lo conocieron como un joven disciplinado, apasionado y lleno de sueños.

El reclamo de justicia y verdad persiste, para que su caso no quede impune y su historia no se repita en otros jóvenes que, como él, encuentran en el deporte una salida y una razón para vivir alejado de los malos pasos, como las pandillas y redes delincuenciales dedicadas al cobro de extorsiones y hurtos.

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