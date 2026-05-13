Agarron entre Marbelle y Diana Ángel por culpa de Abelaro de la Espriella: “Venga, acérquese”

Las artistas Diana Ángel y Marbelle posan de espaldas con los brazos cruzados, mostrando expresiones serias en un estudio fotográfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marbelle, reconocida por sus frecuentes críticas en redes sociales contra seguidores del Pacto Histórico y decisiones del presidente Gustavo Petro, volvió a generar debate en el contexto de las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 en Colombia.

La intérprete de Collar de perlas compartió en su cuenta de X una noticia falsa sobre la supuesta salida de Diana Ángel del país.

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“La actriz Diana Ángel amenaza con irse del país si gana Abelardo de la Espriella la presidencia”, se lee en la publicación que replicó Marbelle. Acompañando la publicación del internauta, la artista agregó: “¡El olor a jabón los espanta!”.

Marbelle respondió a comentario sobre Diana Ángel e insinuó que no se bañaría - crédito @Marbelle30/X

Las declaraciones de Marbelle no fueron bien recibidas por su colega y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien, aunque respondió tiempo después, aprovechó la ocasión para lanzarle una indirecta sobre su postura política.

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La actriz escribió sobre lo aseada y limpia que era, pese a los conceptos que había de los votantes de izquierda.

“Andan diciendo las malas lenguas que el ‘olor a jabón nos espanta’… sí, es verdad, sobre todo al jabón chiquito de ese que les encanta. Para todo lo demás existe el agua de rosas, el aceite de coco, los jabones de romero, caléndula, sábila, el agua bendita y maravillosa, porque exigente para bañarme si soy. Venga, acérquese, hasta la foto de mi perfil huele delicioso“, fueron las declaraciones de Diana.

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Diana Ángel le respondió a Marbelle al asegurar que huele feo porque le hulle al jabón - crédito @DianAngel01/X

Las reacciones a la publicación de Diana Ángel en contra de Marbelle dejó varias opiniones de sus seguidores, como, por ejemplo: “Yo creo que es Marbelle la que huele feo”; “Por qué no maduran y se ponen a trabajar más bien en lugar de estar tirándose”; “Parecen influencers buscando pelea para figurar”, entre otros.

Se espera que la cantante y jurado de programas musicales reaccione a este mensaje que publicó Diana Ángel como suele hacerlo cuando recibe este tipo de reacciones de quienes no comparten su opinión al respecto.

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El guiño de Álvaro Uribe a Marbelle

En un reciente encuentro transmitido en directo, Álvaro Uribe Vélez sorprendió a la audiencia con un gesto de afecto hacia Marbelle.

Durante la charla con el creador de contenidos Westcol, el expresidente colombiano mencionó de manera espontánea: “Por ahí está Marbelle, la quiero tanto, ha sido muy generosa conmigo”.

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El comentario, realizado el 10 de mayo de 2026, no pasó desapercibido para quienes siguen tanto la carrera de la artista como la trayectoria política de Uribe. El guiño reforzó la percepción pública de una relación cercana, que ha sido documentada en distintos momentos, incluyendo celebraciones personales donde Marbelle ha acompañado al exmandatario.

Durante la conversación con el 'streamer' el político aprovechó para epxresar el cariño que tiene por la artista - crédito @bernalclips1/TikTok

La reacción del streamer Westcol fue de sorpresa, pues recordó que hacía tiempo Marbelle no era mencionada en espacios digitales de relevancia. Este diálogo evidenció el lugar privilegiado que la cantante ocupa en el círculo de apoyos del expresidente, quien también agradeció a otros artistas que lo han respaldado en el pasado.

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Para quienes se preguntan por qué esta relación es tema de conversación, las redes sociales ofrecen una respuesta clara: los seguidores de la llamada “reina de la tecnocarrilera” han llegado incluso a sugerir que podría considerar una carrera política. Las publicaciones que viralizaron el mensaje de Uribe muestran comentarios como “Que Marbelle se lance a la política” y “Presi, creo que el cariño es mutuo”.

El vínculo entre ambos no se limita a intercambios públicos de elogios. En episodios recientes, Marbelle reafirmó su respaldo a Uribe en momentos jurídicos delicados, publicando mensajes de apoyo tras la lectura de una sentencia condenatoria contra el exmandatario. La artista expresó: “ESTAMOS CON USTED SEÑOR PRESIDENTE”, fortaleciendo su posicionamiento político y su distancia con la administración actual.

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