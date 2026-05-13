Corista de la banda de Yeison Jiménez, opuesta a buscar una nueva voz, anunció su salida con un mensaje contundente

Corista de la banda de Yeison Jiménez, que rechazó la búsqueda de una nueva voz, desató polémica con su decisión de renunciar - crédito @miguelhuertasoficial/ Instagram

Miguel Huertas, reconocido por haber sido durante varios años corista en la banda de Yeison Jiménez, anunció recientemente su decisión de dejar la agrupación y emprender su carrera como solista.

El anuncio, realizado a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, generó reacciones entre seguidores y colegas del género popular, especialmente tras los cambios vividos en la agrupación luego de la muerte de El Aventurero en enero de este año.

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En el video, Huertas explicó los motivos detrás de su salida y dejó claro que el principal objetivo es no interferir en el rumbo que la banda está tomando tras la pérdida de uno de sus integrantes más emblemáticos.

“Para el beneficio de la banda de El Aventurero, para que el proyecto siga creciendo daré un paso al costado para no seguir obstruyendo este camino que ellos están construyendo. Desde este momento, Miguel Huertas quiere empezar a mostrarles a ustedes el talento y tengo que seguir construyendo mi carrera porque la idea es que ustedes sigan viendo toda esta energía, todo este talento que les quiero brindar a ustedes como artista”, afirmó el cantante.

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La decisión de Huertas se da en medio de desacuerdos con la forma en que la agrupación busca suplir la ausencia de El Aventurero. En una entrevista concedida a La Kalle, el artista manifestó su desacuerdo con la realización de un reality para elegir al nuevo integrante, argumentando que la oportunidad debería haberse dado a alguien que ya hiciera parte de la banda y no a una persona externa.

“Considero que la oportunidad debía ser para alguien que ya hiciera parte de la banda y no para una persona externa”, expresó Huertas, al tiempo que agradeció el apoyo y el respeto recibidos durante su tiempo con Yeison Jiménez y su equipo.

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El cantante aprovechó el anuncio para revelar que el próximo 15 de mayo realizará el lanzamiento de su nueva propuesta musical en María Bonita, acompañado de su propia banda. Agradeció el respaldo del público y se mostró optimista ante el inicio de esta nueva etapa como artista independiente. “La idea es que ustedes sigan viendo toda esta energía, todo este talento que les quiero brindar a ustedes como artista”, reiteró.

“Vas a romper duuurisimo!! 😮‍💨 los tiempos de Dios son siempre perfectos 🥂🍾🎆 ES TU MOMENTO", “Por dar una opinión . Lo señalan y lo juzgan pero la vida es asi. Eres muy talentoso y vas a seguir adelante”, “la vida sigue y los sueños también”, “siempre te apoyaremos 🙏 muchos éxitos 🔥“, son algunas de las reacciones.

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La salida de Miguel Huertas se suma a los cambios que ha vivido la agrupación desde la trágica muerte de ‘El Aventurero’, ocurrida en un accidente de avioneta en Boyacá el pasado 10 de enero. La continuidad del proyecto musical de Yeison Jiménez y la elección de un nuevo integrante han sido temas de debate entre los seguidores y dentro de la misma industria, marcando una etapa de transición para una de las bandas más reconocidas del género popular colombiano.