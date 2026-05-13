Estos son los precios para ver a la selección Colombia en El Campín ante Costa Rica: la FCF confirmó detalles de la boletería

La barra Fiebre Amarilla invita al banderazo de apoyo a la selección Colombia previo al partido contra Venezuela - crédito Colprensa-John Paz.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó la apertura de la venta de entradas para el partido de despedida de la selección Colombia Masculina de Mayores frente a Costa Rica, que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el 6 de junio a las 6:00 p. m.

La organización anunció que quienes sean clientes de Bancolombia podrán acceder a la boletería los días 14 y 15 de mayo, mientras que la venta para el público general comenzará el 19 de mayo, según precisó la Federación Colombiana de Fútbol en su comunicado. Para la adquisición de entradas, la entidad habilitó un enlace a través de la plataforma especializada en boletería TuBoleta.

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Los precios establecidos para las diferentes localidades del estadio varían entre $85.000 y $490.000. Para la tribuna Occidental, el valor es de $490.000 más $70.000 por servicio; en Oriental Central asciende a $390.000 más $56.000; en Oriental Lateral, a $270.000 más $39.000; mientras que las graderías Norte y Sur tendrán un costo de $85.000 más $13.000 cada una, de acuerdo con el desglose publicado por la organización.