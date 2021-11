La reflexión de Laura Londoño respecto a “los días en que todo pesa”

@londonotlaura Instagram

Hay momentos o temporadas protagonizadas por una sensación de que nada sale bien. Un sinsabor, un derrumbe anímico motivado por una o muchas razones. Y, por esta misma línea temática, Laura Londoño redactó en sus redes sociales un texto impulsado por ese sentimiento de que “hay días en que todo pesa”, una de las frases que se le pueden leer.

De este modo, el 23 de noviembre publicó dos fotografías con las que se le ve reflejar emociones que distan mucho la una de la otra: Una sonriente y otra con un aura de tristeza. Fue así como empezó por escribir: “Hoy quisiera sentirme y verme como en esta foto (la sonriente), pero hay días en que todo pesa, todo es gris y la sonrisa cuesta... ¿qué le vamos a hacer? Así es. A veces no me siento amada, valorada o respetada y me acuerdo que soy yo la que debo amarme, respetarme y valorarme, que si no lo siento afuera es porque no lo estoy haciendo yo, adentro primero”.

Enseguida, la actriz también dio cuenta de que, en el transcurso de la vida con cada proceso se empieza desde el inicio con un nuevo aprendizaje.

“Pero bueno, resulta que también es válido caerse y sentirse triste, también es normal llorar y retroceder un par de pasos, el camino es largo y no siempre se avanza hacia adelante, a veces, aunque hemos superado muchas cosas, volvemos a caer en los mismos huecos y los aprendizajes vuelven a empezar casi desde cero ¡delicioso! Ja, hoy no estoy con ganas de aprender nada, pero mañana estoy segura, sí”.

Por otro lado, más allá de lo alicaída que pudiese haber estado en ‘x’ o ‘y’ día, Laura Londoño vivirá por segunda vez la experiencia de ser madre y, el nacimiento de su segunda hija, sin duda alguna, le ambientará alegremente la vida. Es de recordar que, en 2018 la actriz se unió en matrimonio a Santiago Mora; un año después, en 2019, nació su primera hija, quien recibió el nombre de Allegra. Posteriormente, en julio de este 2021 la paisa dio cuenta de que repetiría por segunda vez su rol de madre.

Además, en redes sociales la actriz ya comunicó que Mikaela es el nombre que llevará su hija.

No sobra de decir que, en este 2021 el público vio a Laura Londoño plasmar su talento como actriz en la versión 2021 de ‘Café, con aroma de mujer’, telenovela que concluyó en septiembre.

En una época protagonizada por las redes sociales, la antioqueña ha sido un libro abierto para hablar – aunque sea brevemente – de diferentes campos de su vida, incluso, también se ha retratado en amargos momentos con los que ha querido plasmar su fragilidad, pero a la vez, destacar que de dichas experiencias se sale más fortalecido. Por ejemplo, a mediados de agosto pasado publicó una imagen en la que se le ve llorando.

“¡Estar mal también está bien! Hoy les quiero compartir esta foto de hace poco, un día en el que me sentía frágil, triste y agobiada, una foto que están real, tan humana y tan honesta como la vida misma. No olvides que tienes permitido sentirte así, abrazar esos sentimientos con amor y agradecer muchísimo, porque de ellos nace la fuerza, la experiencia y las ganas de levantarse las veces que sea necesario”, redactó en redes sociales.

