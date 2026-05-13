Campaña de Iván Cepeda ya corrigió el ‘pequeño’ error ante el CNE sobre gastos en eventos masivos: esta es la millonada que ha invertido

La campaña presidencial de Iván Cepeda reportó ingresos por 15.000 millones de pesos financiados sólo con créditos bancarios ante el Consejo Nacional Electoral - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Un día después de que se conociera el primer reporte de gastos de campaña de Iván Cepeda —que generó críticas por registrar en ceros el rubro de eventos públicos—, el candidato presidencial actualizó la información ante el Consejo Nacional Electoral, mostrando un aumento financiero significativo.

Según el documento conocido por la revista Cambio, el nuevo reporte de la campaña del aspirante del Pacto Histórico reveló que el total invertido saltó de 1.532 millones a 2.704 millones de pesos.

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Esta actualización responde a las dudas sobre la ausencia de cifras relativas a los eventos públicos, un punto clave para el senador del Pacto Histórico, quien ha basado su estrategia en concentraciones masivas en distintos puntos del país, completando más de 100 apariciones a lo largo de su campaña.

A partir del 12 de mayo, la información enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE) permitió conocer los montos destinados a la logística de actos públicos. La campaña de Cepeda notificó una inversión de 357 millones de pesos en organización de eventos desde marzo, cifra que hasta entonces no figuraba en los reportes.

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Todos los gastos operativos y administrativos de la campaña de Cepeda suman 75 millones de pesos, utilizados únicamente para honorarios profesionales y estrategias digitales - crédito @SebastianNohra/X

Este contrato de logística, que cubre hasta la primera vuelta electoral, se adjudicó a la empresa Carlos Alberto Santamaría, dedicada a la organización de eventos y servicios de catering desde 2012.

El gasto en eventos y publicidad ha sido uno de los focos principales en la rendición de cuentas del senador. Hasta el día previo a la actualización, los registros solo contemplaban el rubro de impresión de periódicos, con una cifra superior a 1.000 millones de pesos a cargo de la Casa Editorial El Tiempo. Sin embargo, los nuevos datos exponen otros desembolsos significativos en propaganda electoral.

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El reporte actualizado conocido este miércoles 13 de mayo incluye 307 millones de pesos en avisos publicitarios, gestionados por la empresa You Ticket S.A.S.. A este gasto se suma la producción de la canción oficial de la campaña, una pieza musical encargada a David Kawooq, integrante de Doctor Krápula y reconocido activista, por la que se pagaron 15 millones de pesos.

También se incorporan 300 millones de pesos en vallas publicitarias, servicio prestado por Digital Advertisement Group. Estos gastos, sumados a los ya existentes, elevan el monto total del gasto de campaña registrado hasta la fecha.

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Comparado con otros candidatos, Iván Cepeda destaca porque sus reportes financieros aseguran financiamiento exclusivo por créditos y omiten donaciones - crédito @SebastianNohra/X

Con la actualización de estos datos, la campaña de Cepeda equipara su nivel de transparencia al de sus rivales Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, cuyas cifras de ingresos y gastos se habían divulgado la semana anterior.

Entretanto, la campaña de Iván Cepeda reconoció ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ingresos por $15.000 millones financiados exclusivamente a través de créditos bancarios.

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El martes 12 de mayo, el aspirante generó fuertes reacciones después de que informara que no había gastado absolutamente nada en actos públicos, pese a sus reportes en redes sobre apariciones en plazas públicas.

Este vacío contable, consignado en los informes entregados por la propia campaña y firmado por el gerente Antonio Javier Peñaloza junto al auditor Juan Carlos Lemus, abrió un debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos y la veracidad de los datos consignados, en un contexto donde la rendición de cuentas es central para el proceso electoral.

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El gasto total de campaña de Iván Cepeda se incrementa de 1.532 millones a 2.704 millones de pesos, según la nueva actualización de datos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El primer informe financiero presentado por Cepeda enumera sólo ingresos bancarios provenientes de tres créditos por $5.000 millones cada uno, otorgados por la cooperativa financiera Confiar, y detallaba inversiones que sumaban $1.931 millones centradas en propaganda electoral, administración y logística.

Sin embargo, el rubro destinado a “eventos públicos” permaneció reportado en cero pesos, a pesar del anuncio realizado por el senador el 8 de mayo en su cuenta de X, donde afirmó haber organizado 106 actos multitudinarios con una convocatoria total que supera el “medio millón de personas”.

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“Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios en los que han participado más de medio millón de personas”, mensaje difundido abiertamente en su perfil en X. Todos estos encuentros, según el candidato, han sido transmitidos en directo por redes sociales y tienen como propósito la presentación de propuestas ante la ciudadanía.