“Viví uno de los momentos más emotivos de mi vida”: Sebastián Yatra tras ver ‘Encanto’, cinta en la que participó en la banda sonora

Para los apasionados del cine y la música, el poder trabajar en ambas industrias al mismo tiempo puede ser definido fácilmente como un privilegio. Cualquier artista musical se sentiría conmovido, por ejemplo, si pudiera plasmar su talento al respecto en la banda sonora de algún largometraje… como ‘Encanto’, cinta animada que tuvo su inspiración en Colombia. De hecho, Sebastián Yatra – quien se desenvolvió en la interpretación del tema ‘Dos Oruguitas’ – dio cuenta de lo importante y especial que ha sido para su persona el haber podido dar este aporte musical a la película.

De este modo y, luego de ver la cinta, el martes 23 de noviembre hizo público un texto en Instagram en el que habló de su madre Adela Giraldo, su familia, su infancia y todo lo que ‘Encanto’ le removió en la memoria y el corazón.

“Ayer viví uno de los momentos más emotivos de mi vida. Me senté al lado de mi mamá, agarrándola de la mano en el teatro Colón de Bogotá mientras sonaban las campanadas del castillo de Disney (productora) y arrancaba la primera escena de ‘Encanto’. No había pensado mucho en cómo iba a reaccionar… simplemente viví y disfruté realmente el momento. Me envolvió un orgullo profundo de ser colombiano, de conocer esta tierra con sus paisajes y ser parte de ella. Recordé a mis abuelos que ya no están, a mis tíos, primos, hermanos y padres que forman parte de cada recuerdo, momento alegre y suceso determinante para mi formación”, redactó en Instagram el cantante.

Enseguida, también le llegaron recuerdos de sí mismo en la infancia. “Entre lágrimas de alegría pensé en ese niño inquieto de Medellín que lloraba cuando quería llorar y reía cuando quería reír… y me alegró saber que él sigue aquí adentro. No importa de dónde seas ni dónde estés, ve a ver ‘Encanto’… te vas a encontrar a ti mismo en la pantalla”.

Otra figura de la industria de la música en el país que dio su aporte como cantante en la banda sonora de esta película animada es Carlos Vives, su tema a interpretar recibe el nombre de ‘Colombia, mi encanto’.

Es de recordar que, la fecha fijada en el calendario para el lanzamiento de ‘Encanto’ es el 25 de noviembre, hablándose de su estreno en Latinoamérica.

Sebastián Yatra, entre la actuación de una serie para Netflix y su nueva música:

‘Érase una vez... pero ya no’, es la serie en la que el cantante paisa plasmará su talento como actor; la producción pertenece a Netflix y hasta el momento no se le ha seleccionado una fecha para su estreno.

A su vez, entre sus quehaceres musicales de este 2021, figura el lanzamiento de temas como ‘Adiós’ (febrero), ‘Delincuente’ con Jhay Cortez (agosto), ‘Tacones rojos’ (octubre), todas las canciones con su respectivo videoclip, además de otros sencillos que también hacen parte de su nuevo listado musical del año.

Por otro lado, no sobra decir que a mediados de octubre pasado Sebastián Yatra dio su más reciente vuelta al sol y, este 24 de noviembre es su madre quien siguió en el turno de cumplir años.

