Elvira Redondo, esposa del Pibe Valderrama, da cátedra de maternidad y crianza en redes sociales

Elvira Redondo no solamente es conocida por ser la segunda esposa de Carlos el Pibe Valderrama, sino también por ser una amante de la actividad física y el deporte. Así lo ha manifestado en varias ocasiones a través de su cuenta de Instagram, la cual está verificada y cuenta con más de 67 mil seguidores.

Adicionalmente, resalta que en gran parte de las fotos que tiene en el perfil está acompañada de su esposo o hace referencia a él. Fotos actuales y emotivos recuerdos conforman su muro, demostrando el amor que sienten mutuamente.

Por otro lado, está su sección de historias, donde postea en varios momentos del día mensajes reflexivos sobre varios temas, y recientemente publicó uno que se volvió tendencia en muy poco tiempo y que tiene relación con la maternidad y la crianza de los hijos.

En un texto resolvió su concepto de crianza y la función que tienen los hijos en la vida familiar.

“La idea de criar hijos no es para que tengan que acompañarte. Ni cuidarte. Ni mantenerte. La idea es que asumas la responsabilidad de criar humanos funcionales. Que sean libres y sin complejos. Que aporten a la sociedad. Que sean su mejor versión”, compartió Redondo.

En el mismo mensaje aclaró que los hijos no son propiedad de las madres y que ellas fueron solamente sus progenitoras, aquellas que le dieron la llegada al mundo. “Eso implica saber que -los hijos- no te pertenecen. Que eres la vía para que vinieran al mundo y que no eres su mundo. Y desde la humildad se cría lindo”.

Finalmente, la cónyuge del icónico volante de la selección Colombia reflexionó acotando que, “Se construyen alas y se programa el vuelo. Se les bendice cuando abran sus alas e inicien el vuelo para que tengan la confianza y seguridad de volver cuando necesiten recargar el cariño y no porque te deben algo”, adjuntando dos emojis: uno guiñando el ojo y el otro, de una mano haciendo señal de O.K.

La imagen se volvió viral en esta plataforma, a tal punto de que varios perfiles dedicados a seguirle la pista a los famosos del país la publicaron de nuevo, pues es de recordar que ya no aparece en las ‘InstaStories’ de Elvira.

Una de esas cuentas fue ‘Rastreando famosos’ y no tardaron en llegar decenas de reacciones aprobando lo mencionado por la mujer de 53 años. Muchos opinaron desde su papel de hijos, y otras, como madres; todos agradeciendo el papel de unos y otros.

“Es muy cierto, pero igual hay q ser agradecidos con nuestros padres y si podemos darles y ayudarlos seremos más bendecidos aún”; “Total, ese mensaje es de sabios”; “Es lo que muchas mamás por ahí no entienden, creen que los hijos deben sentir una obligación de quedarse a su lado u obligadamente darles dinero cuando ni hay de dónde. Luego andan echando en cara la crianza, y pues hombre un hijo no pide ser traído al mundo”; “Cuanta verdad en un solo texto, a veces nos mentalizan a que tenemos que trabajar para sostener a los padres, que si nos vamos de la casa somos malos hijos, la cultura latina es así” y “Ella lo entendió todo”, fueron algunas de las reacciones destacadas.

Finalmente, es de recordar que el matrimonio conformado por Elvira Redondo y Carlos Valderrama ha dejado como fruto un total de seis hijos: Stéphany, Carla, Carlos Alberto, Steffi Andrea, Kenny y Alan.

