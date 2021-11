Actor Mauricio Bastidas celebró la captura de los presuntos responsables de su ataque y robo

Tomada de Instagram @maurobastidasospina

El actor Mauricio Bastidas se refirió este 22 de noviembre a la captura de los hombre que, presuntamente, lo habrían robado y herido de gravedad con un arma traumática en el centro de Cali.

En un video, el actor aseguró que tras un año y cuatro meses, la Policía por fin le informó que fueron capturados los hombres que lo atacaron e hirieron.

“Sigo en pie de lucha y mis proyectos no se van a parar”, dijo el artista en el video que publicó en redes sociales. Aprovechó para agradecer a la Policía Nacional de Colombia por la captura de los hombres, luego de un año de investigación, a pesar de la impaciencia y lo que tuvo que superar tras la cirugía a la que se sometió para reconstruir parte de su cara.

“Ya son delincuentes menos”, dijo Bastidas.

Por su parte, el comandante de la Policía de Cali, brigadier general Juan Carlos León, sostuvo que los capturados hacen parte de una estructura criminal que se dedicaba a cometer robos en cuatro comunidades de la capital del Valle del Cauca. Agregó que los implicados en el crimen contra el actor tendrán que responder por el delito de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con hurto calificado.

“En un despliegue operacional de unidades de Investigación Judicial, el Grupo de Operaciones Especiales y la Seccional de Inteligencia, se hicieron efectivas las órdenes judiciales contra estas personas, de acuerdo con el proceso investigativo”, dijo el oficial.

Los hombres, según el uniformado, hacen parte de la banda Los Libertadores, dedicada a los atracos y que tendría su base de operaciones en las comunas 2, 3, 11 y 17, en el norte, centro, nororiente y en el sur de Cali.

Mediante la realización de cuatro diligencias de allanamiento articuladas con la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Candelaria y los barrios 12 de Octubre y Marroquín de la capital vallecaucana, se logró la captura de tres hombres conocidos en el mundo delictivo como ‘Esteban’, ‘Chigüiro’ y ‘La araña’; el primero se encargaba de hurtar las pertenencias de las personas y los demás eran los encargados de transportarlo antes y después del ilícito.

El atraco ocurrió cuando el actor estaba en su vehículo en el centro de la ciudad, el pasado 30 de julio de 2020, y fue interceptado por los ladrones.

“Le hurtan sus pertenencias y le ocasionan una lesión en el rostro con arma traumática. Los implicados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y se encuentran a la espera de que sea definida su situación judicial”, finalizó el uniformado.

Bastidas dice que vio la cara de Dios

El pasado 26 de agosto, el actor habló con el programa ‘Lo Sé Todo’ sobre los difíciles momentos por los que ha atravesado el último año, en el que él mismo asegura, ha visto a la muerte de cerca, saliendo victorioso.

“Para nadie es un secreto que a mí me han pasado muchas cosas en menos de un año y muchos me dicen que estoy salado, que soy de malas pero, realmente yo no lo veo así”, así describe el actor su situación.

En la actualidad vive agradecido con Dios por haberlo sacado del túnel en el que se encontraba. Entre esos acontecimientos por los que ha atravesado el artista se encuentran, el haberse contagiado con covid-19, por lo que estuvo internado en una clínica en en la ciudad de Cali y un disparo que recibió en su cara cuando fue víctima de hurto.

“Han sido tantas cosas donde yo he visto el milagro de Dios, yo no he visto desgracias, yo he visto la mano de Dios, muchas personas no están contando el cuento pues con un solo tiro ya se murieron”, señaló para ‘Lo Sé Todo’.

