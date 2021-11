Video: Alina Lozano denunció que fue víctima de un mal trato por parte de un productor del Teatro Nacional

Foto tomada de Instagram @LozanoAlina

Alina Lozano Acosta es una reconocida actriz colombiana que cuenta con una basta trayectoria actoral en la pantalla chica y en teatro, muestra de ello son los innumerables papeles que ha interpretado en producciones como ‘Pedro el escamoso’ donde dio vida a Nidia Pacheco; ‘El último matrimonio feliz’ como la abogada Esther Pimiento y el más reciente ‘Pa’ quererte’ como Elvira Mora.

Recientemente, la artista hizo una grave denuncia a través de su cuenta de Instagram donde aseguró que había sido contratada para participar en una obra de teatro en las instalaciones del Teatro Nacional. Durante tres meses ensayó incansablemente para poder hacer su mejor interpretación y días antes de estrenarla, se enfermó gravemente de covid-19 por lo que debió sr internada en una UCI.

Aseguró que dejó el miedo a un lado, para poder hablar de lo sucedido sin temor a que más adelante no la llamen para participar en nuevas producciones y contar su mala experiencia.

“Ahí lo que hizo el productor fue todos los días decirme ‘Ay Alina, ¿cómo estás?, te amamos, te queremos, el Teatro Nacional contigo, la otra actriz que llegó para ocupar tu lugar la tiene clara, tú eres la titular, acá te vamos a estar esperando luchadora, guerrera, campeona’, todos los días durante los 15 días que estuve en UCI de manera que cuando salí dije bueno…”, así fue la introducción al relato de la actriz.

Por cuenta de su padecimiento, el médico le dio un mes de incapacidad, sin embargo, la actriz le comunicó al productor no sin antes mencionarle que estaba en la disposición total para comenzar los ensayos de la producción teatral y teniendo absoluta claridad que en este caso tendría que actuar en alternancia con la persona que estaría apoyándola.

“Nunca me dijo nada, evasivas, respuestas extrañas, silencios, ausencias… Yo insistí mucho y hubo un momento en que dije bueno aquí no pasó absolutamente nada, seguramente ya no me requieren, incluso pensé que el productor pensó que me iba a morir y me decía todas esas cosas para que yo me fuera calmada y feliz”, agregó Alina a su relato.

La artista segura en su relato que fueron repetidas las ocasiones en las que trató de comunicarse con el productor de la obra para saber cómo sería el reintegro de la actriz a la producción, en las que predominaron las evasivas nuevamente por parte del personaje.

Aquí las declaraciones completas de Alina Lozano :

Ante la falta de respuestas, la artista debía que pagar el adelanto que le habían hecho por la hospitalización con el que la producción le había colaborado. Sin tener las mínimas condiciones dignas para ensayar sus participaciones se realizaron sin la utilería necesaria, sin escenografía y sin la claridad de saber qué era lo que estaba ocurriendo con su presencia en el escenario.

“Me enteré qué era lo que estaba pasando un día antes de la primera función cuando le pregunté al director cómo me voy a alternar con la otra actriz, el director muy honestamente me miró a los ojos y me dijo que hablara con el productor porque me dijeron que venías a hacer tres funciones”.

Y agregó: “No fue capaz de decir la verdad que yo estaba ahí porque la actriz que había estrenado las funciones tenía que irse a unos premios a España, y si él hubiera sido claro conmigo yo no habría tenido ningún problema en hacer las funciones”.

Concluyó diciendo que cumplió con las funciones por respeto, porque ya le habían entregado un anticipo por parte del teatro para colaborarle con los gastos médicos que tuvo que pagar por cuenta del covid-19 y por respeto al público.

“Ningún actor merece un trato así, merezca la confusión, la injusticia, no tener unos ensayos dignos y sobretodo que sean claros porque cuando hay una buena comunicación eso es ser un buen productor y no el enredo que se volvió mi participación”.

SEGUIR LEYENDO