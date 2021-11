En España no perdonan a ‘Superman’ López: diario español lo incluyó dentro de las 10 decepciones del año. EFE/Manuel Bruque

Cuando Miguel Ángel López firmó contrato con el Astana Premier-Tech, se pensó que la polémica en la que estuvo envuelto con el Movistar Team por haberse retirado en la penúltima etapa de la Vuelta a España 2021 había llegado a su fin, y, sin embargo, en el país ibérico su nombre no ha dejado de resonar.

Lo ocurrido con el pedalista de Pesca (Boyacá) apenas dos días después de ganar la etapa reina de la Vuelta, imponiéndose con su buen correr a Primoz Roglic y Egan Bernal, es un tema que aún da de qué hablar en los diferentes medios internacionales.

A pesar de que, vistiendo la camiseta azul del Movistar, ‘Superman’ se coronó campeón de la Vuelta a Andalucía, del Desafío ‘Mont Ventoux’ y ganó la etapa reina de la Vuelta a España, su nombre fue incluido en un escalafón bastante negativo, pues en España lo consideran como uno de los 10 corredores que más decepcionaron en el 2021.

Pues bien, en carreras de 3 semanas el colombiano no pudo brillar. Inicialmente contrajo coronavirus y no pudo asistir al Giro de Italia, luego las caídas lo afectaron físicamente en el Tour de Francia y, por último, en La Vuelta se retiró a falta de una jornada debido a que su equipo no le habría permitido luchar por integrar el podio, lo que habría desatado la ira del corredor.

En consecuencia, y luego de sus actuaciones en el 2021, Miguel Ángel López fue fuertemente calificado por el portal ‘El Confidencial’, que calificó su desempeño como: “Año horrible el suyo”.

“Primero pilló el covid (que nos puede pasar a cualquiera, sobre todo si eres de esos idiotas que no se vacunan), luego anónimo en el Tour, más tarde la ronda española, bien coordinado con Enric Mas, pódium seguro, páginas interiores en los periódicos más importantes del país, nuevo éxito de Movistar, “somos una familia”, yo soy español, español, español, lololo”, afirmaron inicialmente.

Pero allí llegó la crítica, pues posteriormente mencionaron: “Solo que nada... última etapa en línea, a López lo pillan con el carrito de los helados, se retira, polémica, declaraciones cruzadas, familiares pasándose a Vodafone, el chico sin abrir la boca, no vaya a ser que... Perdido. Cuando camina, lo hace mucho, eso sí...”.

El ranking de las 10 decepciones ciclistas en 2021, hecho por El Confidencial, fue el siguiente:

Tao Geoghegan Hart (GRB – Ineos): “Temporada a la basura”.

Jay Hindley (AUS -DSM): “No mostró nada importante”.

Míkel Landa (ESP – Bahrain): “De pena en pena”.

Miguel Ángel López (COL – Movistar): “Año horrible”.

Chris Froome (GRB – Israel Start-Up): “Causa vergüenza”

Iván García Cortina (ESP – Movistar): “Desastre total”.

Richie Porte (AUS – Ineos): “A años luz de lo que fue”.

Marc Hirschi (SUI – DSM): “Ni sube ni baja, se le quema el arroz”.

Tom Dumoulin (NED – Jumbo): “Nunca está bien”.

Remco Evenepoel (BEL – Deceuninck): “Decepcionante”.

TEMPORADA 2022 PARA ‘SUPERMAN’ LÓPEZ:

Después de su salida precipitada del Movistar tras el incidente que protagonizó con su polémica retirada en la penúltima jornada de la Vuelta 2021. López, tras cancelar el año de contrato que tenía con el equipo español, decidió aceptar la oferta del Astana, equipo en el que corrió entre 2015 y 2020.

Giuseppe Martinelli, director deportivo de su nuevo equipo, confirmó que es una buena oportunidad para que vuelva a demostrar su potencial.

“Miguel Ángel no quería irse de nuestro equipo en 2020, prefería quedarse con nosotros, pero el presupuesto era realmente pequeño. A la primera oportunidad nos llamó para volver. Creo que todavía tiene margen de mejora. No olvidemos que ganó una etapa del Tour el año pasado y luchó en la Vuelta hasta el final por el podio. Aún no sé qué pasó y se ha hablado mucho. Creo que es importante para que su moral vuelva a estar alta, y donde obtuvo sus mejores resultados”, señaló Martinelli en Spazio Ciclismo.

