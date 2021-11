Jeison Murillo responde a sus críticos tras el regular arranque del Celta de Vigo en España

14 Noviembre 2015. Barranquilla. La selección Colombia entrena en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, previo a su partido de eliminatorias contra Argentina este próximo martes 17 de Noviembre. En la foto: Jeison Murillo, defensa de la Selección Colombia. (Colprensa - Juan Páez).

El defensor central colombiano Jeison Murillo habló, este miércoles 10 de noviembre, sobre las constantes críticas que ha recibido su equipo, el Celta de Vigo, en el arranque de la Liga Santander 2021/22.

Con tres victorias, tres empates y siete derrotas, el equipo de Pontevedra donde el colombiano es titular atraviesa un arranque comprometedor al ocupar la casilla 15 de la tabla de posiciones con solo 12 puntos de 39 posibles. El Celta ha recibido 19 goles en contra en todos los encuentros en los que Murillo ha arrancado como inicialista en el plantel dirigido por el técnico argentino Eduardo Chacho Coudet.

Murillo reconoció que no ha mostrado su mejor versión en el año y eso tiene en aprietos la zaga defensiva del equipo español:

Trato de dar el máximo en cada partido. Es obvio que siempre se cometen fallos a nivel individual. Es normal que el agotamiento se demuestre cuando tienes una suma de partidos en tan poco tiempo. Trabajamos para estar bien y el que esté bien que levante la mano, pero es cierto que no he dado mi mejor cara

El defensa colombiano del Celta Jeison Murillo (i) pelea un balón con el delantero turco del Getafe Enes Unal durante un partido. EFE/Mariscal/Archivo

El defensa central vallecaucano de 29 años está a préstamo en España hasta el 30 de junio de 2022, proveniente de la Sampdoria de Italia. En conferencia de prensa, este 10 de noviembre, asumió las críticas de este arranque de campaña, donde se ha medido contra rivales de peso como Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Real Madrid, Atlético de Madrid, entre otro:

Muchas veces te señalan injustamente. Somos bastante maduros para saber llevar ese tipo de situaciones. Hay que ser profesional y trabajar para demostrar lo mejor de ti, independientemente de los fallos. Personalmente, intento suplir cada fallo ayudando a los compañeros, siempre quiero más

Murillo reconoce que si bien no están ocupando posiciones de descenso, el margen de diferencia entre los de abajo y los clubes en zona de clasificación es muy corto, por lo que cualquier cosa podría suceder después de que transcurra la fecha Fifa de noviembre a nivel de selecciones:

Si ganas un partido te puedes meter arriba y si pierdes dos te metes en el pozo

El balance de Jeison Murillo para contener al Barcelona en el empate 3-3

Murillo fue titular en el agónico empate 3-3 contra Barcelona en Balaídos el pasado 6 de noviembre y preocupó por su retiro con molestias físicas de la cancha al minuto 70, siendo reemplazado por el mexicano Néstor Araújo. Además, tuvo una buena actuación pese a los errores cometidos por el medio campo del equipo del argentino Eduardo Coudet.

Jeison se reportó con varios cierres que detuvieron los ataques rivales y no dejaron que el primer tiempo terminará con más goles en contra. El cafetero no estuvo comprometido en los goles del equipo Blaugrana pues los tantos se originaron en la mitad de la cancha, en donde los encargados de la contención no cumplieron con su trabajo y dejaron que los ataques catalanes le hicieran daño a la defensa.

La mayoría de jugadas por parte del Barcelona se originaron por las bandas, zona en donde Jeison no tenía mucha participación y en donde no podía ayudar con sus cierres y buenas anticipaciones. En los centros desde los costados sufrió mucho la defensa y de esta manera llegó uno de los goles.

En lo que resta de noviembre, Celta de Vigo recibirá a Villarreal y posteriormente viajará a Álava para jugar contra el Deportivo Alavés, compromisos a disputarse los días 20 y 28 del mes.

