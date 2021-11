Hombre denuncia que fue amenazado y golpeado por el actor Rafael Pedroza: “Dijo que a próxima vez me iba a apuñalear”

Rafael Pedroza es un reconocido actor colombiano que ha participado en grandes producciones colombianas como ‘Escobar, el patrón del mal’ y Pandillas, guerra y paz’, entre otras. Actualmente, vive en la ciudad de Miami y tiene una alta actividad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte con frecuencia contenido de entretenimiento y anuncia proyectos audiovisuales donde él tendrá participación.

Fue en esta misma red social donde un hombre mencionó a Pedroza, no precisamente para anunciar la colaboración en una serie, sino para hacer una denuncia en su contra por presunto maltrato en el mes de octubre del presente año.

Víctor Romero, quien es vecino de Pedroza en aquella capital de Estados Unidos y recientemente hizo pública la denuncia contra el artista a través de su perfil, exhibiendo varias fotos del incidente ocurrido y manifestando que lo agredió y amenazó con hacerle más daño en una próxima ocasión.

“Hago público este anuncio porque me amenazó que la próxima vez me iba a apuñalear”, escribió Romero en el pie de la publicación. Adicionalmente, relató en el programa ‘La red’, del canal Caracol, los pormenores del incidente que tuvo con el actor.

En medio del diálogo con aquel magazín de entretenimiento, menciona que todo inició cuando Pedroza ocupó sin permiso parte del espacio de parqueo que era propiedad de Romero; “entonces cuando la grúa llegó, me di cuenta que era él -Rafael- porque salió super agresivo con el hombre de la grúa, pero cuando salió a pelear le gritó a mi hijastro, lo insultó y después hizo lo mismo con mi esposa”.

Acto seguido, el denunciante le pidió parar los improperios contra sus familiares, a lo que el actor hizo caso omiso y decidió pagarle al conductor de la grúa para que no le llevara su vehículo. Pero la discusión no paró ahí, pues continuaría el pasado 16 de octubre también en el parqueadero del sitio donde ambos residen.

“Él se parqueó detrás de mí, gritándome, y mi esposa dijo ‘mira, es el actor, está como agresivo’; él me gritó algo, yo me bajé y le dije ‘Qué hubo hermano, ¿qué pasa?’ (…) él se bajó del carro, la esposa trató de detenerlo y no pudo, se vino súper agresivo y me pegó dos puños en la cara”, manifestó el ciudadano; incluso recalcó que Pedroza estaba alicorado.

Por su parte, el agredido llamó a la policía y posteriormente Rafael parqueó su carro y se retiró del lugar. Minutos después, volvió y continuó los improperios en contra de víctor Romero. “La próxima vez te voy a apuñalear; te voy a dar cuchillo la próxima vez que te vea”, le dijo el actor. Poco tiempo después, los uniformados llegaron al sitio de los hechos pero no pudieron hacer mucho debido a que el atacado no recibió una segunda agresión física.

De momento, el actor no se ha pronunciado en redes sociales sobre el tema; de hecho, lo último que ha publicado es una serie de historias en Instagram viendo el partido Junior – Independiente Santa Fe, encuentro disputado por la liga BetPlay. Incluso, cuando el mismo programa ‘La Red’ intentó comunicarse con la figura pública para conocer su versión, este dijo que por recomendación de sus abogados no podía brindar declaraciones sobre este escándalo.

SEGUIR LEYENDO