Margarita Rosa de Francisco respondió con contundente mensaje tras la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta electoral: “Celebren”

Después de horas de expectativa, la actriz se pronunció sobre la jornada electoral y sorprendió con un mensaje breve - crédito Nathalia Angarita/Reuters - @margaritarosadefrancisco/Instagram

El país vivió una de las jornadas electorales más intensas de los últimos años el 21 de junio de 2026, cuando millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir presidente.

El margen de diferencia entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda fue mínimo, con casi 13 millones de votos para el primero y poco más de 12,7 millones para el segundo, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El resultado evidenció un panorama de alta polarización, con sectores que celebraron el triunfo y otros que mostraron frustración y tristeza por la derrota de su candidato.

- crédito Margarita Rosa de Francisco / Instagram

Entre las reacciones más esperadas estuvo la de Margarita Rosa de Francisco, actriz y presentadora caleña que durante la campaña manifestó abiertamente su respaldo a Iván Cepeda y al proyecto político de Gustavo Petro. Su prolongado silencio tras la jornada electoral generó especulación y expectativa entre seguidores y críticos, quienes aguardaban una postura ante el desenlace de la segunda vuelta presidencial.

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Fue en la tarde del 22 de junio cuando De Francisco rompió el silencio a través de su cuenta en X (antes Twitter) con un mensaje breve y directo: “¡Pero celebren, pues! Yo no sé por qué siguen echando babaza. Ni yo estoy tan amargada”. La declaración de la escritora y actriz sorprendió por su tono mesurado, alejado de las confrontaciones de episodios anteriores. En esta ocasión, no lanzó críticas ni referencias directas a los candidatos, sino que invitó a quienes celebraban la victoria a hacerlo en libertad y sin continuar con los ataques verbales.

Margarita reaccionó en redes sociales con un contundente mensaje tras el triunfo de Abelardo para la presidencia de Colombia - crédito @margaritavasola / X

La reacción de De Francisco contrastó con otros episodios recientes. Tras la primera vuelta presidencial, había publicado un video en el que formalizaba su apoyo a Cepeda e instaba a sectores políticos de centro a respaldar la candidatura de izquierda para revertir el resultado adverso del 31 de mayo. En ese momento, la actriz fue contundente en sus críticas hacia quienes apoyaban a De La Espriella, especialmente a las mujeres, calificando su elección como “indigna”.

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En medio del flujo habitual de reacciones que genera la actriz, tanto seguidores como detractores advirtieron que la cuenta altera “Margarita va sola”, creada después de que su perfil principal en X fuera hackeado, también dejó de estar disponible. El usuario ya no aparece en la plataforma, lo que sugiere que la cuenta fue cerrada o suspendida.

La cuenta secundaria de Margarita Rosa de Francisco, creada tras el hackeo de su perfil principal, también dejó de estar activa en X, lo que llamó la atención de usuarios en la plataforma - crédito / X

La jornada electoral del domingo 21 de junio marcó un punto de inflexión en la política colombiana, con una participación masiva que reflejó el alto nivel de interés y polarización en el país. Desde las primeras horas, la atención nacional se centró en los puestos de votación y en el desarrollo del preconteo, que durante varias horas mantuvo la incertidumbre sobre el desenlace definitivo.

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Los resultados, con una diferencia mínima entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, pusieron en evidencia la división de opiniones en distintos sectores de la sociedad.

De acuerdo con los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,8% de las mesas escrutadas, De La Espriella obtuvo 12.937.333 votos, equivalentes al 49,65% del total, mientras que Cepeda alcanzó 12.691.709 votos, lo que representa el 48,71%. La diferencia entre ambos fue de menos de 250.000 sufragios, la más estrecha registrada en la historia reciente del país. Aunque Cepeda logró imponerse en un mayor número de departamentos, De La Espriella consiguió una mayor concentración de votos en regiones clave, lo que inclinó el resultado a su favor. El nuevo presidente asumirá funciones el 7 de agosto.

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De La Espriella se impuso con el 49,65% de los votos, mientras Cepeda obtuvo el 48,71%, en una de las elecciones más parejas en la historia reciente de Colombia - crédito Colprensa/EFE

El resultado preliminar, aunque reconocido por ambos candidatos y la mayoría de actores políticos, motivó la presentación de más de 57.000 reclamaciones de parte del equipo de Cepeda, que pidió esperar los resultados oficiales del escrutinio definitivo. La jornada estuvo marcada por el debate en redes sociales, la celebración de los simpatizantes del ganador y la expectativa por las reacciones de figuras públicas influyentes, reflejando el clima de polarización e interés ciudadano que caracterizó este proceso electoral.