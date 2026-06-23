Científicos de la Universidad del Atlántico rastrean la basura plástica de playas hasta 118 productores y 181 marcas

El enfoque permitiría respaldar medidas para reducir residuos y mejorar la gestión de envases puestos en el mercado, al convertir restos dispersos en información que ayude a decisiones de protección de ecosistemas en Colombia - crédito Universidad del Atlántico

Científicos de la Universidad del Atlántico lograron rastrear basura plástica de playas hasta marcas y fabricantes con una metodología que, al aplicarse en una playa del Caribe colombiano, identificó 118 productores, 181 marcas y 214 productos específicos.

El estudio, liderado por Nelson Rangel-Buitrago, fue publicado en la revista Anthropocene. El método adapta al estudio de residuos la lógica de la taxonomía biológica y clasifica cada pieza desde su composición básica hasta el producto, la marca comercial y la empresa que la puso en circulación.

Permite reconstruir la trazabilidad de los plásticos hallados en el ambiente y vincular la contaminación costera con cadenas de producción y consumo, de acuerdo con El Tiempo.

PUBLICIDAD

La medición se realizó entre Galerazamba, en Bolívar, y Punta Astilleros, en Atlántico, donde un protocolo internacional permitió reconocer además 214 artículos particulares y una diversidad superior a la registrada en otros países - crédito Captura de pantalla researchgate.com

Rangel-Buitrago explicó a El Tiempo el cambio de enfoque que propone la investigación: “Durante décadas hemos contado y pesado la basura plástica, pero rara vez la hemos conectado con su origen industrial. Este sistema permite leer una playa como un archivo del consumo y la producción, no solo como un montón de residuos”.

¿Cómo funciona la metodología para rastrear los residuos?

La propuesta se llama Clasificación Jerárquica de Residuos Plásticos Inspirada en la Taxonomía. Toma como referencia el sistema que la biología usa para clasificar a los seres vivos y lo adapta al análisis de los residuos plásticos.

A partir de esa lógica, los investigadores diseñaron una estructura que ordena los residuos desde su composición básica hasta el producto específico, la marca comercial y el fabricante.

PUBLICIDAD

El resultado es una herramienta de trazabilidad para entender qué cadenas de producción y consumo están detrás de la contaminación marina. Según el estudio, esa metodología también puede aportar información para fortalecer políticas públicas orientadas a reducir residuos y aplicar mecanismos de responsabilidad extendida del productor.

Aunque el sector tiene baja intervención humana directa, las corrientes marinas y materiales flotantes acumulan desechos, y el análisis comparativo con Colombia, Panamá, Brasil, Marruecos, Italia y España arrojó la mayor diversidad - crédito MinEducación

Ese esquema busca que las empresas asuman parte de la gestión de los envases que ponen en el mercado.

¿Qué halló el estudio en una playa del Caribe colombiano?

La investigación se puso a prueba en playas de 6 países: Colombia, Panamá, Brasil, Marruecos, Italia y España. Todos los muestreos siguieron un mismo protocolo internacional de recolección y análisis.

La playa que arrojó los resultados más altos está entre Galerazamba (Bolívar) y Punta Astilleros (Atlántico). Aunque se ubica en una zona con baja intervención humana directa, allí se acumulan residuos arrastrados por corrientes marinas y materiales flotantes.

PUBLICIDAD

En ese punto, el equipo identificó 118 productores diferentes, 181 marcas comerciales y 214 productos específicos. Los autores señalaron que esa diversidad superó ampliamente los registros de los demás países participantes y refleja los patrones de consumo presentes en Colombia.

Entre los productores encontrados con mayor frecuencia aparecieron The Coca-Cola Company, Postobón S.A., Bavaria-Anheuser-Busch InBev, Grupo Diana y PepsiCo. Los porcentajes reportados fueron 10,6%, 7,9%, 7,5%, 7,5% y 6,4%, respectivamente.

El científico sostuvo que durante décadas se ha contado y pesado la basura sin rastrear su procedencia, y que el nuevo sistema permite reconstruir el recorrido comercial impreso en cada fragmento que llega a la costa - crédito Universidad del Atlántico

Los investigadores aclararon que esos resultados no constituyen una acusación ni una atribución de responsabilidad jurídica contra las empresas. Según el periódico, el sistema es descriptivo y busca ofrecer prueba científica sobre los productos que terminan como parte de la contaminación costera.

PUBLICIDAD

¿Para qué sirve la trazabilidad de los residuos plásticos?

El trabajo parte de un problema: los plásticos representan entre el 80% y el 85% de toda la basura marina del planeta.

Su resistencia a la degradación los convierte en una huella del Antropoceno. Por eso, el equipo propone interpretar estos residuos como tecnofósiles, vestigios materiales de hábitos de producción y consumo que podrían permanecer durante siglos o incluso milenios.

Para Colombia, la metodología abre la posibilidad de convertir basura dispersa en información científica útil para la toma de decisiones y la protección de ecosistemas. La herramienta no se limita a contar objetos en la arena. También permite reconstruir el recorrido industrial y comercial que queda impreso en cada fragmento que llega a la costa

PUBLICIDAD