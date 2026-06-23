Colombia

Video: ‘Mané’ Díaz, papá de Lucho Díaz, también celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en plena concentración de la selección Colombia

En el hotel del equipo cafetero, el padre del delantero guajiro festejó la elección presidencial junto a familiares de la plantilla de la Tricolor

Guardar
Google icon
El padre del jugador colombiano celebró el triunfo del líder político desde la concentración de la Selección Colombia en Guadalajara, México - crédito Reuters/Captura de Video TikTok
El padre del jugador colombiano celebró el triunfo del líder político desde la concentración de la Selección Colombia en Guadalajara, México - crédito Reuters/Captura de Video TikTok

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella se convirtió en el presidente electo de Colombia, tras superar a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial que se desarrolló el domingo 21 de junio de 2026.

De acuerdo con el preconteo informado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 12.959.515 votos (49,66%), mientras que el senador del Pacto Histórico alcanzó 12.708.712 sufragios (48,70%), lo que correspondió a una diferencia de 250.830 apoyos, respectivamente.

PUBLICIDAD

Los resultados electorales generaron diferentes reacciones tanto en Colombia como en el exterior. Uno de ellos sucedió en el entorno de la selección Colombia que se encuentra radicado en la ciudad de Guadalajara (México), para disputar su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante su similar de la República Democrática del Congo.

Allí, familiares de los jugadores de la Tricolor no solo compartieron un momento de esparcimiento sino que expresaron su satisfacción ante la victoria del líder del movimiento Defensores de la Patria.

PUBLICIDAD

Entre ellos se encontraba Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, padre del delantero Luis Díaz, que expresó su euforia por la victoria de De la Espriella sobre Cepeda.

Incluso, en un instante de la grabación, se observa como el cantante hizo el saludo militar asociado a la campaña mientras exclamó: “¡Atención firme!”. Así mismo, otros allegados de la plantilla del equipo cafetero gritaron el logo de la campaña del abogado cordobés: “Firmes por la patria”.

Los festejos de los familiares de la selección Colombia también generaron diferentes comentarios por los usuarios en redes sociales. Comentarios como “Ahora solo nos falta que ganen el mundial mis muchachos”, “q vaina lindaaaaa nomejoda”, “Gracias Dios” o “ahora nos falta ganar mañana celebración total” respaldaron la celebración de los familiares de los jugadores colombianos.

Sin embargo, hubo otros que no estuvieron de acuerdo con sus expresiones de victoria. “vamos Congo ojala ganen mañana”; “hoy pierden y eliminados en 1 vuelta”; “entiéndelo la selección Colombia es una selección pequeña”, fueron otras de las reacciones de los internautas.

Cabe recordar que en abril de 2026, el padre de la figura colombiana había hecho público su respaldo a De La Espriella cuando asistió a un evento de campaña y se fotografió con el entonces candidato.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaMane DiazSelección ColombiaElecciones ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reportan millonario robo en una sucursal del BBVA en Caloto, Cauca: Sijín asume la investigación del caso

Los equipos forenses recogen evidencia en la escena y revisan grabaciones internas y de comercios aledaños para reconstruir la ruta de salida y los automotores usados, mientras siguen operativos en vías hacia municipios vecinos

Reportan millonario robo en una sucursal del BBVA en Caloto, Cauca: Sijín asume la investigación del caso

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Petro insiste en que la Registraduría ‘tumbó’ los formularios E14 de claveros en la segunda vuelta: “Los resultados reales de las mesas”

El presidente de la República sostuvo que usará el poder que le entregaron casi 13 millones de colombianos para el “rescate de la estabilidad política” de la región bolivariana

Petro insiste en que la Registraduría ‘tumbó’ los formularios E14 de claveros en la segunda vuelta: “Los resultados reales de las mesas”

El alcalde Galán habló del caso de Natalia Villalba, hallada sin vida en una maleta en Bogotá: “Los indicios iniciales apuntan a un asesinato”

El mandatario capitalino señaló que puso a disposición de las autoridades todo el apoyo para esclarecer los detalles del crimen y dar con los responsables, en una investigación a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación

El alcalde Galán habló del caso de Natalia Villalba, hallada sin vida en una maleta en Bogotá: “Los indicios iniciales apuntan a un asesinato”

Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en Colombia al equipo de Andrew Robertson en el Mundial 2026

El equipo escocés dirigido por Steve Clarke buscará hacer historia cuando enfrente a la cinco veces campeona del mundo, al intentar buscar la clasificación a la siguiente fase

Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en Colombia al equipo de Andrew Robertson en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, confirmó entre lágrimas que los resultados de su biopsia no fueron positivos: “Hay compromiso tumoral”

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, confirmó entre lágrimas que los resultados de su biopsia no fueron positivos: “Hay compromiso tumoral”

Shakira anunció que lanzará la versión en español de ‘Dai Dai’ previo al partido Colombia vs. RD del Congo en el Mundial 2026

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Deportes

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en Colombia al equipo de Andrew Robertson en el Mundial 2026

Mundial 2026 | Video: ‘Lumumba Vea’, el hincha más famoso de RD Congo, por fin llegó a México para alentar a su selección vs. Colombia en Guadalajara

Tutela contra James Rodríguez, Luis Díaz y la FCF por presunta “traición a la patria” fue admitida por un juzgado

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”