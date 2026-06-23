Video: ‘Mané’ Díaz, papá de Lucho Díaz, también celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en plena concentración de la selección Colombia

El padre del jugador colombiano celebró el triunfo del líder político desde la concentración de la Selección Colombia en Guadalajara, México - crédito Reuters/Captura de Video TikTok

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella se convirtió en el presidente electo de Colombia, tras superar a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial que se desarrolló el domingo 21 de junio de 2026.

De acuerdo con el preconteo informado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 12.959.515 votos (49,66%), mientras que el senador del Pacto Histórico alcanzó 12.708.712 sufragios (48,70%), lo que correspondió a una diferencia de 250.830 apoyos, respectivamente.

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Los resultados electorales generaron diferentes reacciones tanto en Colombia como en el exterior. Uno de ellos sucedió en el entorno de la selección Colombia que se encuentra radicado en la ciudad de Guadalajara (México), para disputar su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante su similar de la República Democrática del Congo.

Allí, familiares de los jugadores de la Tricolor no solo compartieron un momento de esparcimiento sino que expresaron su satisfacción ante la victoria del líder del movimiento Defensores de la Patria.

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Entre ellos se encontraba Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, padre del delantero Luis Díaz, que expresó su euforia por la victoria de De la Espriella sobre Cepeda.

Incluso, en un instante de la grabación, se observa como el cantante hizo el saludo militar asociado a la campaña mientras exclamó: “¡Atención firme!”. Así mismo, otros allegados de la plantilla del equipo cafetero gritaron el logo de la campaña del abogado cordobés: “Firmes por la patria”.

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Los festejos de los familiares de la selección Colombia también generaron diferentes comentarios por los usuarios en redes sociales. Comentarios como “Ahora solo nos falta que ganen el mundial mis muchachos”, “q vaina lindaaaaa nomejoda”, “Gracias Dios” o “ahora nos falta ganar mañana celebración total” respaldaron la celebración de los familiares de los jugadores colombianos.

Sin embargo, hubo otros que no estuvieron de acuerdo con sus expresiones de victoria. “vamos Congo ojala ganen mañana”; “hoy pierden y eliminados en 1 vuelta”; “entiéndelo la selección Colombia es una selección pequeña”, fueron otras de las reacciones de los internautas.

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Cabe recordar que en abril de 2026, el padre de la figura colombiana había hecho público su respaldo a De La Espriella cuando asistió a un evento de campaña y se fotografió con el entonces candidato.