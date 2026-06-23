Campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella denuncia “voto fusil” en mesas electorales durante el cierre del escrutinio

El equipo jurídico de la campaña advirtió sobre presuntas irregularidades en algunas mesas de votación durante la fase final del escrutinio - crédito Luisa González/Reuters

El abogado Germán Calderón España, integrante del equipo jurídico de la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, aseguró este lunes 22 de junio de 2026 que el proceso de escrutinios electorales en Colombia se encuentra en su fase final y que el país podría conocer la declaración definitiva de resultados de la segunda vuelta presidencial en la noche de este martes 23 de junio.

El jurista explicó que, según la información que maneja su equipo, el avance del conteo oficial estaría prácticamente concluido en sus niveles territoriales, aunque aún quedan instancias de revisión institucional.

Avance del escrutinio y expectativa de cierre

De acuerdo con Calderón España, el proceso electoral ha alcanzado un alto nivel de consolidación.

En su intervención, afirmó que “se entiende que ayer se cerraron el 99,99% de los escrutinios municipales, distritales y auxiliares, y el margen de error no supera el 0,3%”, en referencia al estado actual del conteo en sus fases iniciales e intermedias, según lo expuesto durante la entrevista realizada en Caracol Radio.

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El abogado aseguró que las reclamaciones se concentran en casos que, según su equipo, podrían evidenciar posibles presiones al elector - crédito @GermanCalderonE/X

El abogado señaló que, con ese nivel de avance, la expectativa de la campaña es que la declaración oficial de resultados finales pueda producirse en cuestión de horas, una vez se completen los cierres administrativos y se surta la revisión de las instancias correspondientes. Según explicó, el proceso aún debe atravesar varias fases antes de quedar en firme.

Estas etapas incluyen el escrutinio municipal, seguido del departamental, luego el general y finalmente la revisión del Consejo Nacional Electoral, que tiene la función de validar y consolidar los resultados definitivos de la contienda presidencial.

Reclamaciones y controversia por el “voto fusil”

Uno de los puntos centrales de la intervención del jurista estuvo relacionado con las reclamaciones presentadas por la campaña de De la Espriella. Calderón aseguró que parte de las objeciones se concentran en lo que denominó “voto fusil”, una figura que vinculó con presuntos casos de constreñimiento al sufragante.

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“Se interpusieron muchas reclamaciones en torno a lo que se llama el voto fusil, es decir, al constreñimiento al sufragante”, indicó el abogado durante la entrevista radial. Según su explicación, estas observaciones se han enfocado en mesas donde los registros de votación mostrarían comportamientos que la campaña considera atípicos.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue declarado ganador de la contienda, según el cierre del conteo oficial - crédito Charlie Cordero/Reuters

Calderón agregó que en algunos formularios electorales se habrían identificado casos en los que aparece un número de sufragantes sin votos registrados para el candidato presidencial, situación que, según su versión, ha motivado la presentación de reclamaciones ante las autoridades electorales competentes.

Sin embargo, el jurista no entregó una cifra exacta sobre el total de reclamaciones radicadas por su equipo, señalando que ese consolidado aún está en revisión interna.

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Cruce de reclamaciones entre campañas

Durante la entrevista también se abordó el hecho de que no solo la campaña de De la Espriella ha presentado observaciones al proceso. Según lo mencionado en el espacio radial, desde el equipo del senador Iván Cepeda se ha hablado de la existencia de decenas de miles de reclamaciones relacionadas con el proceso de escrutinio.

Frente a ese escenario, Calderón reconoció que existe un ambiente de revisión mutua entre las campañas, en el que ambas partes han planteado cuestionamientos sobre diferentes zonas del país y sobre la distribución de los votos.

El abogado evitó pronunciarse en la entrevista del medio citado de manera concluyente sobre la validez de esas observaciones en territorios específicos, como el departamento de Norte de Santander, particularmente en la región del Catatumbo, donde se han señalado resultados con alta concentración de apoyo hacia el presidente electo.

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El senador y referente político también ha presentado observaciones al proceso electoral, en medio del cruce de reclamaciones entre campañas - crédito Pablo R. Seco/EFE

Calderón insistió en que será el sistema electoral colombiano el encargado de dirimir cualquier controversia. En ese sentido, subrayó que las reclamaciones presentadas por ambas campañas deberán ser evaluadas por las instancias correspondientes antes de dar por cerrado el proceso.

“Ahí se establecerá si las reclamaciones del candidato Iván Cepeda tienen fundamento, o si nuestras reclamaciones tienen fundamento”, afirmó el abogado, dejando abierta la posibilidad de que las autoridades determinen la validez o no de las objeciones presentadas.

Con ello, el proceso entra en una etapa decisiva en la que las reclamaciones acumuladas podrían derivar en ajustes menores o en confirmación total de los resultados, dependiendo de las verificaciones técnicas y jurídicas que realicen los organismos electorales.

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