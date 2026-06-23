La obra del colombiano Fernando Botero llega a Taiwán: su retrospectiva más ambiciosa desembarca en Taipéi

La muestra The Magic of Volume reunirá 118 piezas desde el 19 de junio hasta el 11 de octubre de 2026 en el Memorial Nacional Chiang Kai-shek, como primera exhibición monográfica en Taiwán - crédito Nathalia Angarita / Reuters

La exposición de Botero en Asia terminará en Taipéi, Taiwán, con The Magic of Volume: Botero Exhibition, una retrospectiva de 118 obras que se presentará del 19 de junio al 11 de octubre de 2026 en el Memorial Nacional Chiang Kai-shek.

Según medios especializados y nacionales, sería la primera muestra monográfica del artista en territorio taiwanés y la última parada de su gira asiática de 2025 y 2026.

La exhibición está organizada por la Fundación Fernando Botero y cuenta con curaduría de Lina Botero, hija del artista. Figura entre las retrospectivas realizadas desde la muerte del pintor en septiembre de 2023.

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Según el periódico, el interés por la obra de Botero ha crecido en Asia en los últimos años. También indicó que, a casi tres años de su muerte, su trabajo mantiene presencia entre nuevas generaciones.

La gira asiática antes de Taipéi

Antes de llegar a Taipéi, el recorrido asiático pasó por Bakú, Singapur, Seúl y Guangzhou durante 2025 y 2026, de acuerdo con ambos medios, que presentan a la capital taiwanesa como cierre continental de una itinerancia con la que la obra ya circuló por varias capitales de la región.

La retrospectiva se presentará en el Memorial Nacional Chiang Kai-shek de Taipéi entre el 19 de junio y el 11 de octubre de 2026, con curaduría de Lina Botero, según medios colombianos - crédito Galería Duque Arango

¿Qué incluye la retrospectiva en Taipéi?

La retrospectiva abarca más de siete décadas de creación y reúne pinturas, dibujos, acuarelas y esculturas, según ambas fuentes. El recorrido curatorial se divide en 8 secciones temáticas.

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Ambas fuentes detallan que la selección incluye escenas inspiradas en América Latina, el circo y el carnaval, naturalezas muertas, corridas de toros, temas religiosos y reinterpretaciones de grandes maestros de la historia del arte.

Entre las piezas figuran una versión de la infanta de Las Meninas, de Velázquez, que no se conocía, y Homenaje a Mantegna, obra que ganó el Salón de Artistas en 1958 y apareció tras décadas de búsqueda para abrir la muestra. La exposición también estará abierta al público hasta el 11 de octubre de 2026.

El componente interactivo de la muestra

El montaje incorporará la incorporación de herramientas interactivas con inteligencia artificial, según ambas fuentes. Ambas fuentes señalaron que ese componente busca acercar al público al volumen, la escala y las proporciones que definieron la obra del artista.

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Fotografía cedida por la Fundación Fernando Botero, realizada en enero de 2016 en Shanghai (China), durante la inauguración de la exposición "Botero en China" en la que aparecen de izquierda a derecha Lina Botero, el maestro Botero, Fernando Botero y Juan Carlos Botero en Shangai (China). EFE/Cortesía Fundación Fernando Botero

Durante la inauguración, Lina Botero destacó la labor de la fundación para preservar y difundir el legado del maestro tras su muerte.

Los tres hijos de Fernando Botero narran la despedida del artista desde una mirada familiar

El cortometraje Gracias Botero se estrenó el domingo 19 de abril, día en que Fernando Botero habría cumplido 94 años. La producción, de 30 minutos, reconstruye la despedida del artista colombiano tras su muerte el 15 de septiembre de 2023.

Según la Fundación Fernando Botero, el film recorre los funerales de Estado realizados en Bogotá y Medellín durante una semana, y el posterior entierro en Pietrasanta, la ciudad italiana donde residía y trabajó en sus últimos años. El documental fue rodado en esas tres localidades y se presenta desde la mirada de sus tres hijos, que sitúan como eje “el amor recíproco entre Fernando Botero y su país”.

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Juan Carlos Botero Zea afirmó que el cortometraje registra “el momento más conmovedor de nuestras vidas: el regreso de mi padre a Colombia para su despedida. Fue un homenaje profundamente sentido, donde el país entero pudo acompañarlo. Miles de personas no solo fueron a despedir al artista, sino a alguien a quien querían y admiraban de verdad”. También relató el impacto que le causó la despedida en Medellín, donde una multitud cantó el himno de Antioquia frente a la catedral, y el acompañamiento que tuvo el sepelio en Pietrasanta.

El artista fue padre de cuatro hijos, de los cuales tres nacieron de su primer matrimonio - crédito @fernando.botero.zea/Instagram

La obra fue dirigida por el cineasta canadiense-irlandés Don Millar, que en 2018 realizó el documental “Botero”, de una hora y 22 minutos, sobre la vida y la trayectoria del maestro colombiano. Botero fue reconocido por sus figuras voluminosas, “no gordas”, como le gustaba precisar.

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El despacho recordó que el Museo Botero se creó en 1998 a partir de una donación del artista al Banco de la República: 123 obras de su autoría y 87 de artistas internacionales.

También mencionó que su primera exposición íntegra y retrospectiva se realizó en 2015 y 2016 en el National Museum of China de Pekín y el China Art Museum de Shanghái.