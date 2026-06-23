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María José Pizarro pidió que el escrutinio en el exterior se realice con el material electoral: “Es decir, los votos depositados en las urnas”

La exsenadora advirtió que, si la diferencia entre candidatos es menor al 0,9%, se deben reforzar los mecanismos de control y verificación en los comicios realizados fuera del país

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María José Pizarro pidió verificación de votos en el exterior ante márgenes estrechos - crédito Colprensa
María José Pizarro pidió verificación de votos en el exterior ante márgenes estrechos - crédito Colprensa

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, afirmó que el escrutinio de los votos de colombianos en el exterior se realiza con las actas consolidadas por los cónsules y la Registraduría, no con los votos físicos depositados en las urnas.

La declaración surgió ante cuestionamientos por parte del sector de la izquierda, afín al candidato Iván Cepeda, sobre la transparencia y los procedimientos que rigen el conteo de sufragios para los connacionales fuera del país.

Según explicó Quiroz, el proceso se apoya en “las actas que realizan todos los días los cónsules”, quienes consolidan la votación de un periodo de ocho días y transmiten esos datos a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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El funcionario enfatizó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no utiliza los votos que llegan físicamente, pues “la primera vuelta fue hace 21 días”, y esperar el arribo de la totalidad del material electoral podría demorar la declaración de los resultados “más de tres o cuatro semanas”.

Quiroz remarcó que “no sería posible realizar una segunda vuelta” si se aguardara la llegada de todos los votos desde el exterior.

Cristian Quiroz sostuvo que las actas y la Registraduría determinan los resultados de colombianos en el extranjero - crédito CNE
Cristian Quiroz sostuvo que las actas y la Registraduría determinan los resultados de colombianos en el extranjero - crédito CNE

El titular del CNE insistió en que la metodología empleada “siempre ha sido así y será el Consejo Nacional Electoral el que consolide la votación en el exterior y pueda dar el resultado del escrutinio”.

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De acuerdo con el procedimiento, la Registraduría Nacional es la encargada de consolidar y remitir las actas a los delegados del Consejo, quienes a su vez cuentan los resultados a partir de la información recibida.

La postura oficial generó respuestas desde sectores de la izquierda. María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, sostuvo que “el escrutinio en el exterior debe realizarse con el material electoral, es decir los votos depositados en las urnas por parte de los colombianos”.

Según Pizarro, la solicitud central es “contrastar con los votos que los formularios no tengan ninguna alteración”.

La exparlamentaria subrayó que, cuando la diferencia entre candidatos es inferior al 0,9%, resulta imprescindible brindar “todas las garantías y claridades”.

María José Pizarro pidió transparencia en el conteo de votos de colombianos fuera del país - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro pidió transparencia en el conteo de votos de colombianos fuera del país - crédito @PizarroMariaJo/X

En otro pronunciamiento en X, la exsenadora María José Pizarro, instó a la ciudadanía y a los militantes del Pacto Histórico a mantener la serenidad en medio del proceso de conteo electoral, resaltando que la diferencia numérica entre los principales bloques políticos es mínima y que el país atraviesa un momento de definición clave para la democracia.

Durante una comparecencia ante los medios, Pizarro subrayó el compromiso democrático de su movimiento. “Somos demócratas, respetuosos de la Constitución y de la democracia de nuestro país”, expresó la exsenadora.

Según detalló, tanto el presidente de la República Gustavo Petro como la dirigencia del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida han solicitado a sus bases actuar con “calma, tranquilidad y muchísima sabiduría”, confiando en la labor de los abogados y las comisiones escrutadoras.

La exsenadora se dirigió especialmente a quienes sienten temor en este contexto, asegurando que “aquí hay una fuerza y hay una dirigencia que les acompaña”. Enfatizó que la bancada mayoritaria en el Congreso de la República respaldará a la ciudadanía desde el ámbito legislativo, mientras que los líderes sociales mantendrán su presencia en los territorios donde la coalición obtuvo un “resultado importante”.

María José Pizarro pidió serenidad y destacó la estrechez en el conteo electoral colombiano - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro pidió serenidad y destacó la estrechez en el conteo electoral colombiano - crédito @PizarroMariaJo/X

Pizarro transmitió un mensaje de gratitud a los jóvenes que participaron en la campaña electoral, subrayando su papel en las movilizaciones tanto en redes sociales como en las calles.

“Un mensaje de gratitud inmenso a toda la gente que en todos los territorios salieron en lanchas, en pangas, en chivas, a mula o caminando días enteros para ejercer su derecho al voto”, afirmó.

La excongresista comparó la situación electoral con una definición por penaltis en el fútbol. “Aquí no se ganó por goleada”, indicó, y añadió que casi la mitad del país respalda la defensa de la democracia, los derechos fundamentales y el medio ambiente.

El llamado final de Pizarro fue avanzar hacia un “gran movimiento nacional por la defensa de la vida y de los derechos sociales de los colombianos”.

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