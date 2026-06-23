Falcao y Mario Alberto Yepes analizaron el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026: “Ya quedó atrás”

La selección Colombia jugará su segundo partido del Mundial ante RD Congo-crédito Henry Romero/REUTERS

El 23 de junio de 2026, la selección Colombia jugará ante República Democrática del Congo por la fecha 2 del grupo K del Mundial de la FIFA de Norteamérica.

En caso de llegar a ganar, el cuadro “Cafetero” aseguraría la clasificación a la siguiente instancia del torneo de selecciones más importante del planeta, y en este contexto, los referentes de la Tricolor como Mario Alberto Yepes y Radamel Falcao García fueron conscientes al hablar de que el duelo ante el cuadro africano es el único que importa, dejando claro que la victoria ante Uzbekistán debe quedar atrás.

Mario Alberto Yepes y Falcao García dialogan sobre la previa del partido entre Colombia y la República Democrática del Congo para el Mundial 2026, con tableros tácticos y un estadio de fondo-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el programa Espn Mundial, Falcao García fue claro al mencionar que el mensaje previo de Néstor Lorenzo a la interna de jugadores fue que se enfocaran en el duelo ante el equipo de los “Leopardos” para que no exista exceso de confianza de cara al duelo que se jugará en Guadalajara:

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“No. Estoy seguro de que el trabajo que realizó el cuerpo técnico de Néstor, y específicamente Néstor, fue mandar el mensaje al grupo de que el Mundial para Colombia empieza ahora, mañana. Que el partido inicial, donde ya se consiguieron los tres puntos, ya queda atrás. Es una manera de mantener el estado de alerta, para que ese exitismo o esa confianza que te genera ganar un partido no te juegue en contra. No sé, Mario, si coincides un poco con esto, conociendo a Néstor”, explicó.

En la misma charla, Mario Alberto Yepes explicó que la Tricolor debía pensar únicamente en el partido ante los congoleños y añadió que el equipo de Néstor Lorenzo tenía líderes tanto en el camerino como en lo futbolístico.

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“Sí, coincido completamente. Además, siento que el primer partido de un Mundial nunca es fácil. El debut en un Mundial no es sencillo. Había muchos jugadores que estaban debutando en una cita mundialista. Creo que Colombia tiene cuatro o cinco jugadores de los que se deriva ese liderazgo dentro de la cancha y dentro de un partido. Para mi gusto, son Camilo, Davinson Sánchez, Lerma, James Rodríguez y, en lo futbolístico, Lucho Díaz“, analizó.

El concepto de Fabián Vargas sobre el partido entre Colombia y RD Congo

Vargas explicó que el juego no debe ser considerado como clave para que Colombia salga con desesperación a buscar la victoria en el primer minuto- crédito @fabianvargas_6 / Instagram

El exfutbolista de la selección Colombia Fabián Vargas explicó en charla con Espn Mundial, el 22 de junio de 2026 sobre el juego ante RD Congo, y explicó que el juego para el cuadro “Cafetero” no sería tan determinante como se podría llegar a pensar, explicando que hasta el empate podría ser un buen resultado:

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“Muy buen día. No sé si sea tan crucial, porque no es determinante para Colombia en muchos sentidos. Creo que haber ganado ese primer compromiso frente a Uzbekistán le da esa confianza de la que hablas. Lo ayudó a soltarse en esa primera fecha, que siempre genera nerviosismo por el estreno. Es un partido importante pensando en poder encaminar ese primer puesto del grupo, pero el empate no está mal para Colombia, no lo deja en una mala posición. Lo que sí ocurriría es que tendría necesidades para el siguiente partido, al enfrentar a Portugal, que seguramente llegaría a definir el grupo con ellos.

Vargas detalló que el juego ante el equipo dirigido por Sébastien Desabre será vital tener paciencia y control de las situaciones de juego a lo largo de los 90 minutos de partido en el estadio de Guadalajara:

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“Creo que hoy es un partido para tener paciencia, sin la obligación ni la necesidad imperiosa de ir a atacar a un equipo que disfruta de ese escenario. República del Congo es un equipo que no busca la posesión, que se la cede al rival; en estadísticas, solo tiene el 25 % de posesión durante sus compromisos, lo que muestra claramente que prefiere entregarle la pelota al rival. Es como decir: “Venga, atáqueme, deme espacios, le contragolpeo y ahí le hago daño”. Por eso, es un partido en el que Colombia debe tener mucho cuidado, sacar de ese confort a República del Congo y obligarlos también a salir. Ellos sí tienen la obligación de sumar; una derrota los dejaría muy mal en el grupo, así que tienen que jugar considerando todos estos aspectos", detalló.

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026