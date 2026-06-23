Deportes

Colombia vs. RD Congo: hora y dónde ver a la Tricolor en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026

Los “Cafeteros” dirigidos por Néstor Lorenzo buscará su pase a la siguiente ronda cuando enfrente a los “Leopardos”

Guardar
Google icon
Luis Díaz y Yoanne Wissa, el duelo estelar de ataques entre "Cafeteros" y "Leopardos"-crédito -Troy Taomina-Eloisa Sánchez/Imagn Images-REUTERS
Luis Díaz y Yoanne Wissa, el duelo estelar de ataques entre "Cafeteros" y "Leopardos"-crédito -Troy Taomina-Eloisa Sánchez/Imagn Images-REUTERS

La segunda fecha del Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha, y la selección Colombia jugará ante la debutante República Democrática del Congo.

El equipo de Néstor Lorenzo llega con la motivación arriba tras vencer en su debut por 3-1 a Uzbekistán en Ciudad de México, al igual que los “Leopardos” luego de empatar en Houston por 1-1 ante Portugal, lo que lleva con estos resultados a que este duelo sea clave para la clasificación a las siguientes instancias.

James Rodríguez disputa su tercera Copa del Mundo en su carrera, mientras que Aaron Wan Bissaka lo hace en la primera-crédito Raquel Cunha-Troy Taomina/Imagn Images-REUTERS
James Rodríguez disputa su tercera Copa del Mundo en su carrera, mientras que Aaron Wan Bissaka lo hace en la primera-crédito Raquel Cunha-Troy Taomina/Imagn Images-REUTERS

El partido se jugará el 23 de junio de 2026 en el estadio de Guadalajara, a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol, de Fútbol RCN, de Dsports, y de las aplicaciones de Dgo, de Disney Plus Premium, de Paramount Plus.

PUBLICIDAD

El árbitro del encuentro será el italiano Maurizio Mariani.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Colombia

Jefferson Lerma junto Sherzod Nasrullaev y Rustam Ashurmatov-crédito Henry Romero/REUTERS
Jefferson Lerma junto Sherzod Nasrullaev y Rustam Ashurmatov-crédito Henry Romero/REUTERS

La selección Colombia regresó a un Mundial con la sonrisa de oreja a oreja tras derrotar por 3-1 a Uzbekistán en Ciudad de México.

El gol inicial de los “Cafeteros” llegó por medio de Daniel Muñoz al 40 de partido. En el segundo tiempo, el partido se complicó para el cuadro “Cafetero” ya que el atacante Abbosbek Fayzullaev al minuto 60 empató el juego.

Pero luego de una gran jugada individual, el delantero Luis Díaz anotó el 2-1 al 65 de juego tras una gran asistencia de Gustavo Puerta.

Para la parte final, el extremo Jaminton Campaz al 90+9 colocó el marcador definitivo para el cuadro “Cafetero”, y el liderato parcial en el grupo K de la Copa del Mundo 2026.

PUBLICIDAD

A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco partidos:

  • 17 de junio de 2026 - Mundial FIFA 2026 - Fase de grupos: Uzbekistán 1-3 Colombia
  • 7 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Jordania
  • 1 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 3-1 Costa Rica
  • 29 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-3 Francia
  • 26 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-2 Croacia
Colombia se hizo fuerte ante Uzbekistán y lo derrotó por 3-1-crédito TyC Sports

Estos son los convocados de la selección Colombia para el Mundial 2026

Colombia juega su séptima Copa del Mundo en la historia-crédito Henry Romero/REUTERS
Colombia juega su séptima Copa del Mundo en la historia-crédito Henry Romero/REUTERS

Arqueros

  • Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).
  • David Ospina (Atlético Nacional).
  • Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

  • Jhon Lucumí (Bologna FC).
  • Davinson Sánchez (Galatasaray).
  • Yerry Mina (Cagliari).
  • Willer Ditta (Cruz Azul).
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace).
  • Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).
  • Johan Mojica (Mallorca RCD).
  • Deiver Machado (Nantes).

Volantes

  • Richard Ríos (Benfica SL).
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace).
  • Kevin Castaño (River Plate).
  • Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).
  • Gustavo Puerta (Racing Santander).
  • Jhon Arias (Palmeiras).
  • James Rodríguez (Minnesota United).
  • Jorge Carrascal (Flamengo).
  • Juan Fernando Quintero (River Plate).
  • Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

  • Juan Camilo Hernández (Real Betis).
  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).
  • Luis Díaz (Bayern Múnich).
  • Luis Suárez (Sporting CP).
  • Jhon Córdoba (FK Krasnodar).

RD Congo

João Neves recibiendo una fuerte entrada por Noah Sadiki-crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters
João Neves recibiendo una fuerte entrada por Noah Sadiki-crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters

El equipo de Sébastien Desabre por su parte viene de dar la gran sorpresa el mismo día en el estadio de Houston al empatar a un gol ante Portugal, el 17 de junio de 2026.

El juego aéreo fue clave para ambos seleccionados nacionales, ya que João Neves anotó al minuto 6 de juego tras un buen centro de Pedro Neto, pero Yoanne Wissa empató el juego al 45+5 por la misma vía, luego de un buen centro de Arthur Masuaku.

A continuación, así viene el cuadro congoleño en sus últimas cinco presentaciones:

  • 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA 2026 - Fase de grupos: Portugal 1-1 RD Congo
  • 9 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 1-2 Chile
  • 3 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 0-0 Dinamarca
  • 31 de marzo de 2026 - Repechaje Mundial de la FIFA 2026: RD Congo 1-0 Jamaica (tras los tiempso extra)
  • 25 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 2-0 Bermudas
-RD Congo tuvo como a la gran figura a Yoanne Wissa en Houston-crédito TyC Sports

Convocados de RD Congo para el Mundial 2026

RD Congo y su once inicial ante Portugal-crédito Annegret Hilse/REUTERS
RD Congo y su once inicial ante Portugal-crédito Annegret Hilse/REUTERS

Arqueros

  • Matthieu Epolo (Standard de Lieja)
  • Timothy Fayulu (FC Noah)
  • Lionel Mpasi (Le Havre).

Defensores

  • Dylan Batubinsika (Larisa)
  • Rocky Bushiri (Hibernian)
  • Gedoon Kalulu (Aris Limassol)
  • Steve Kapuadi (Widzew Lodz)
  • Joris Kayembe (Racing Genk)
  • Arthur Masuaku (Racing Lens)
  • Chancel Mbemba (Lille)
  • Axel Tuanzebe (Burnley)
  • Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Mediocampistas

  • Theo Bongonda (Spartak de Moscú)
  • Brian Cipenga (CD Castellón)
  • Meshack Elia (Alanyaspor)
  • Gaël Kakuta (Larissa)
  • Edo Kayembe (Watford)
  • Nathanael Mbuku (Montpellier)
  • Samuel Moutoussamy (Atromitos)
  • Ngal’ayel Mukau (Lille)
  • Charles Pickel (Espanyol)
  • Noah Sadiki (Sunderland).

Delanteros

  • Cédric Bakambu (Real Betis)
  • Simon Banza (Al Jazira)
  • Fiston Mayele (Pyramids)
  • Yoane Wissa (Newcastle United)

Así va la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial 2026Colombia vs. RD Congoa que hora juega colombia el 23 de junioSelección Colombia Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

El seleccionador de la Tricolor afirmó que el equipo africano es bueno en las transiciones defensa-ataque y en el juego aéreo, por lo que la nómina inicial debe contrarrestar esas fortalezas

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

Falcao y Mario Alberto Yepes analizaron el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026: “Ya quedó atrás”

El cuadro “Cafetero” tendrá su segunda salida en Guadalajara, por lo que dos de los referentes históricos de la Tricolor hablaron sobre el rol que deben tener los 26 jugadores dirigidos por Néstor Lorenzo de cara al duelo ante los “Leopardos”

Falcao y Mario Alberto Yepes analizaron el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026: “Ya quedó atrás”

Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en Colombia al equipo de Andrew Robertson en el Mundial 2026

El equipo escocés dirigido por Steve Clarke buscará hacer historia cuando enfrente a la cinco veces campeona del mundo, al intentar buscar la clasificación a la siguiente fase

Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en Colombia al equipo de Andrew Robertson en el Mundial 2026

Mundial 2026 | Video: ‘Lumumba Vea’, el hincha más famoso de RD Congo, por fin llegó a México para alentar a su selección vs. Colombia en Guadalajara

A partir de las 9:00 p. m. (hora colombiana), los africanos buscarán un triunfo histórico para quedar como primeros del grupo K, luego del sorpresivo empate a un gol ante Portugal en la primera fecha del Mundial 2026, que también dejó el triunfo Cafetero sobre Uzbekistán por 3 a 1

Mundial 2026 | Video: ‘Lumumba Vea’, el hincha más famoso de RD Congo, por fin llegó a México para alentar a su selección vs. Colombia en Guadalajara
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Video: ‘Mané’ Díaz, papá de Lucho Díaz, también celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en plena concentración de la selección Colombia

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, confirmó entre lágrimas que los resultados de su biopsia no fueron positivos: “Hay compromiso tumoral”

Shakira anunció que lanzará la versión en español de ‘Dai Dai’ previo al partido Colombia vs. RD del Congo en el Mundial 2026

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

Falcao y Mario Alberto Yepes analizaron el partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026: “Ya quedó atrás”

Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en Colombia al equipo de Andrew Robertson en el Mundial 2026

Mundial 2026 | Video: ‘Lumumba Vea’, el hincha más famoso de RD Congo, por fin llegó a México para alentar a su selección vs. Colombia en Guadalajara