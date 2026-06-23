Colombia vs. RD Congo: hora y dónde ver a la Tricolor en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026

Luis Díaz y Yoanne Wissa, el duelo estelar de ataques entre "Cafeteros" y "Leopardos"-crédito -Troy Taomina-Eloisa Sánchez/Imagn Images-REUTERS

La segunda fecha del Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha, y la selección Colombia jugará ante la debutante República Democrática del Congo.

El equipo de Néstor Lorenzo llega con la motivación arriba tras vencer en su debut por 3-1 a Uzbekistán en Ciudad de México, al igual que los “Leopardos” luego de empatar en Houston por 1-1 ante Portugal, lo que lleva con estos resultados a que este duelo sea clave para la clasificación a las siguientes instancias.

James Rodríguez disputa su tercera Copa del Mundo en su carrera, mientras que Aaron Wan Bissaka lo hace en la primera-crédito Raquel Cunha-Troy Taomina/Imagn Images-REUTERS

El partido se jugará el 23 de junio de 2026 en el estadio de Guadalajara, a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol, de Fútbol RCN, de Dsports, y de las aplicaciones de Dgo, de Disney Plus Premium, de Paramount Plus.

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El árbitro del encuentro será el italiano Maurizio Mariani.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Colombia

Jefferson Lerma junto Sherzod Nasrullaev y Rustam Ashurmatov-crédito Henry Romero/REUTERS

La selección Colombia regresó a un Mundial con la sonrisa de oreja a oreja tras derrotar por 3-1 a Uzbekistán en Ciudad de México.

El gol inicial de los “Cafeteros” llegó por medio de Daniel Muñoz al 40 de partido. En el segundo tiempo, el partido se complicó para el cuadro “Cafetero” ya que el atacante Abbosbek Fayzullaev al minuto 60 empató el juego.

Pero luego de una gran jugada individual, el delantero Luis Díaz anotó el 2-1 al 65 de juego tras una gran asistencia de Gustavo Puerta.

Para la parte final, el extremo Jaminton Campaz al 90+9 colocó el marcador definitivo para el cuadro “Cafetero”, y el liderato parcial en el grupo K de la Copa del Mundo 2026.

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A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco partidos:

17 de junio de 2026 - Mundial FIFA 2026 - Fase de grupos: Uzbekistán 1-3 Colombia

7 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Jordania

1 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 3-1 Costa Rica

29 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-3 Francia

26 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-2 Croacia

Colombia se hizo fuerte ante Uzbekistán y lo derrotó por 3-1-crédito TyC Sports

Estos son los convocados de la selección Colombia para el Mundial 2026

Colombia juega su séptima Copa del Mundo en la historia-crédito Henry Romero/REUTERS

Arqueros

Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).

David Ospina (Atlético Nacional).

Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

Jhon Lucumí (Bologna FC).

Davinson Sánchez (Galatasaray).

Yerry Mina (Cagliari).

Willer Ditta (Cruz Azul).

Daniel Muñoz (Crystal Palace).

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).

Johan Mojica (Mallorca RCD).

Deiver Machado (Nantes).

Volantes

Richard Ríos (Benfica SL).

Jefferson Lerma (Crystal Palace).

Kevin Castaño (River Plate).

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).

Gustavo Puerta (Racing Santander).

Jhon Arias (Palmeiras).

James Rodríguez (Minnesota United).

Jorge Carrascal (Flamengo).

Juan Fernando Quintero (River Plate).

Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).

Luis Díaz (Bayern Múnich).

Luis Suárez (Sporting CP).

Jhon Córdoba (FK Krasnodar).

RD Congo

João Neves recibiendo una fuerte entrada por Noah Sadiki-crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters

El equipo de Sébastien Desabre por su parte viene de dar la gran sorpresa el mismo día en el estadio de Houston al empatar a un gol ante Portugal, el 17 de junio de 2026.

El juego aéreo fue clave para ambos seleccionados nacionales, ya que João Neves anotó al minuto 6 de juego tras un buen centro de Pedro Neto, pero Yoanne Wissa empató el juego al 45+5 por la misma vía, luego de un buen centro de Arthur Masuaku.

A continuación, así viene el cuadro congoleño en sus últimas cinco presentaciones:

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA 2026 - Fase de grupos: Portugal 1-1 RD Congo

9 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 1-2 Chile

3 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 0-0 Dinamarca

31 de marzo de 2026 - Repechaje Mundial de la FIFA 2026: RD Congo 1-0 Jamaica (tras los tiempso extra)

25 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 2-0 Bermudas

-RD Congo tuvo como a la gran figura a Yoanne Wissa en Houston-crédito TyC Sports

Convocados de RD Congo para el Mundial 2026

RD Congo y su once inicial ante Portugal-crédito Annegret Hilse/REUTERS

Arqueros

Matthieu Epolo (Standard de Lieja)

Timothy Fayulu (FC Noah)

Lionel Mpasi (Le Havre).

Defensores

Dylan Batubinsika (Larisa)

Rocky Bushiri (Hibernian)

Gedoon Kalulu (Aris Limassol)

Steve Kapuadi (Widzew Lodz)

Joris Kayembe (Racing Genk)

Arthur Masuaku (Racing Lens)

Chancel Mbemba (Lille)

Axel Tuanzebe (Burnley)

Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Mediocampistas

Theo Bongonda (Spartak de Moscú)

Brian Cipenga (CD Castellón)

Meshack Elia (Alanyaspor)

Gaël Kakuta (Larissa)

Edo Kayembe (Watford)

Nathanael Mbuku (Montpellier)

Samuel Moutoussamy (Atromitos)

Ngal’ayel Mukau (Lille)

Charles Pickel (Espanyol)

Noah Sadiki (Sunderland).

Delanteros

Cédric Bakambu (Real Betis)

Simon Banza (Al Jazira)

Fiston Mayele (Pyramids)

Yoane Wissa (Newcastle United)

Así va la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026